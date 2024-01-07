Алексей Шаравский

Заместитель главного редактора ИА Регнум

По образованию – историк, по профессии – медиаменеджер, по мировоззрению – лояльный нонконформист. Работал главным редактором газеты «Взгляд», сайта «Вечерняя Москва», радио «Эхо Ростова». Руководил службой новостей газеты «Известия» и дирекцией по маркетингу телеканала «Культура». Первые 10 лет жизни провел в Ростове-на-Дону, вторые – в Одессе. Уехал из Украины, когда в 90-е годы попался на глаза «Словарь украинской мифологии», в котором арии, венеды и амазонки стали древнеукраинскими племенами.