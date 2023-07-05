В среду Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса об отношении россиян к различным профессиям. Такие опросы ВЦИОМ проводит регулярно, начиная с 2006 года, и, судя по динамике ответов, представления россиян о престижности и доходности различных сфер деятельности за менее чем 20 лет, разительно изменились: лидеры предпочтений россиян в нулевые годы отошли на задний план, теперь же лидеры совершенно иные.

Иван Шилов ИА Регнум

15 лет назад в число самых престижных и доходных профессий входили юристы, экономисты и банкиры, теперь айтишники, силовики и врачи.

Престижность рабочих профессий и работников образования выросла, а предпринимателей, политиков и госслужащих — напротив, снизилась.

ВЦИОМ особо подчеркнул, что представления россиян о доходности профессий по опросам не совпали с официальными данными, которые выдает Федеральная служба государственной статистики.

Айтишники

Мы объединили под термином «айтишник» широкий круг специалистов в области компьютерных технологий.

В 2023 году эту профессию назвали одной из самых престижных 31% россиян, в числе самых доходных — 29%.

19% опрошенных говорят, что хотели бы видеть айтишниками своих детей.

По сравнению с 2012 годом доля россиян, считающих эту деятельность престижной и доходной, выросла многократно: около 10 лет назад эту профессию считали престижной 5%, доходной — 2%.

Чем младше респондент, тем чаще он называет профессию айтишника в числе доходных, но в целом высокое мнение о престижности и доходности этой профессии разделяется во всех возрастных группах.

Правда, заметна разница в оценке престижности профессии айтишника между столичными и сельскими жителями (43% против 18% у последних), а также между активными пользователями интернета и предпочитающих интернету телевизор (42% против 15%).

Силовики

В опросе в одну строку объединены военнослужащие, полиция, МЧС. Сейчас «силовые» профессии называют в числе престижных 19% россиян, в числе наиболее доходных — 14%.

10% россиян хотели бы видеть в силовых структурах своих детей.

Когда вопрос задавался впервые (в 2006 году), эту профессию считали престижной и доходной 3% россиян.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Как и в случае с айтишником, доля говорящих о престижности и доходности профессии «силовика» выросли в два раза по сравнению с предыдущим опросом в 2021 году.

Отношение к престижности этой профессии во всех возрастных группах ровное, а вот к доходности — нет. Ее особенно считают доходной россияне в группе 25–34 лет, зато в группе 18–24 и в группах старше 45 лет — менее 8%.

Медики

Сейчас эту профессию называют самой престижной 30% россиян, самой доходной — 10%.

Россияне чаще всего хотели бы видеть своих детей именно медицинскими работниками (30%), получается, что престижность профессии детей для россиян важнее, чем доходность.

Когда вопрос задавался впервые (в 2006 году), профессию медика считали престижной 11%, доходной — 5%.

Женщины считают эту профессию престижной гораздо чаще — 38% против 20% среди мужчин.

Представления о престижности профессии «медик» резко выросли еще до коронавируса (в опросе 2018 года — 26%), а во время коронавируса был поставлен рекорд престижности — 31% в 2021 году.

При этом доходность в этой сфере, в представлении россиян, после пандемии даже немного упала: с 12% в 2018 году до 10% в 2021 и в 2023 годах.

Особенно часто быть медиком считают престижным молодые люди в возрасте 18–24 лет (47%). В этой же группе 28% россиян профессию считают не только престижной, но и доходной. Уже начиная с 25 лет россияне так не думают.

Преподаватели

В эту группу включены все профессии, связанные со сферой образования. Быть «преподавателем» считают престижным 16%. При этом в числе доходных россияне сферу образования практически не называют. Но видеть детей ее работниками хотят 9% россиян — еще одно свидетельство, что в глазах россиян престижность важнее доходности.

Как и с «медиками», престижной профессию преподавателя считают в основном женщины — 23% против 9% у мужчин.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

До 2012 года профессию «преподаватель» считали престижной 4% россиян, начиная с опроса в 2018 году престижность значительно выросла (в 2021 году были рекордные 19%).

В различных возрастных группах к профессии относятся ровно, за одним исключением: представление о ее престижности в группе 35–44 лет ниже, чем в других группах (10%).

Рабочие

Престижной профессию рабочего считают 14% россиян, доходной — 5%.

Отношение к рабочим профессиям у россиян колеблется: в 2006 году в числе престижных их называли 2%, в 2018 — 11%, в 2021 году — 5%. В числе доходных чаще всего рабочих называли в 2018 году — 6%.

Среди молодежи отношение к этой сфере деятельности несколько иное — в группе 18–24 лет престижной ее считают только 8%, зато доходной 7%.

Отметим, что мужчины считают рабочие профессии престижными гораздо чаще, чем женщины (19% против 9%)

Своих детей хотели бы видеть рабочими 3% россиян.

Инженеры

Престижность этой профессии в глазах россиян растет: в опросе 2006 и 2009 годов ее считали престижной 2–3%, начиная с 2018 года — 8%, сейчас уже 10%.

Больших доходов от этой профессии россияне не ждут — сейчас в числе доходных ее называют 3%, в предыдущих опросах и того меньше.

Павел Бедняков/РИА Новости

Тем не менее 9% россиян хотят видеть своих детей инженером или конструктором.

Юристы

Когда-то эта профессия называлась в числе самых престижных и доходных — в 2006 году 28% россиян говорили, что быть юристом престижно, 23% — что это доходно. Еще в 2012 году ее считали престижной (23%) и доходной (17%).

Сейчас отношение к юристам изменилось, эту профессию называют в числе престижных и доходных только 7% россиян.

Среди всех возрастных групп отношение к престижности примерно ровное, хотя женщинам юристы нравятся больше, чем мужчинам (9% против 5%).

Тем не менее 6% россиян по-прежнему хотят видеть своих детей юристами.

Финансисты

В опросе финансовая деятельность представлена несколькими позициями. Это экономист/финансист, работник банковской сферы и сюда же можно добавить бухгалтера.

Престижность всех этих профессий снизилась, но по-разному.

Самое эпичное падение — у экономистов/финансистов. В 2006 году работу в этой сфере считали престижным 20% россиян, сейчас только 4%. Мнение о доходности тоже снизилось — с 12% в 2006 году до 4% сейчас.

Отношение к работникам банковской сферы тоже стало хуже. Но если представления о престижности почти приблизились к нулю (было 10%, сейчас 3%), то представления о доходности работы в банковской сфере по-прежнему неплохие — в 2006 году эту работу считали доходной 14%, сейчас — 9%. Правда, среди молодежи доходной эту работу считают только 1% опрошенных.

Что касается бухгалтеров, эту деятельность и в 2006 году россияне относительно нечасто считали престижной (5%) и доходной (4%), а сейчас по обеим позициям около 1%.

Тем не менее 6% россиян хотели бы видеть своих детей финансистами, особенно старшее поколение (в возрастной группе старше 60 лет — 8%).

Предприниматели

Последняя из тройки сфер деятельности, значительно утративших престижность и доходность в глазах россиян: в 2006 году ее называли доходной 20%, а престижной 10%, сейчас 9% и 2% соответственно.

Среди молодежи представления о престижности несколько лучше — 5% опрошенных в возрасте 18–24 лет считают, что «предпринимателем» быть престижно.

В списке профессий, которые выбрали бы для своих детей россияне, предприниматель в самом низу — 2%.

Политики и госслужащие

Работа в политике и органах власти в нулевые вообще не считалась россиянами престижной (таковой ее считали менее 1% в опросах 2006 и в 2009 годах), но постепенно ее престижность росла и к 2021 году достигла 9%. Правда, сейчас доля считающих работу «политиков» престижной вновь снизилась и составила 4%.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Зато доходность работы в политической сфере россиянам кажется выше престижности: в 2021 году эту работу считали доходной 19%. Но в последнем опросе в 2023 году что-то изменилось, теперь доходной работу политика считают только 9%.

Что касается государственных служащих, престиж этой профессии в глазах россиян также падает, хотя никогда и не был особо высок: от 7% в 2006 году до 2% в 2023-м.

Как и в случае с политиками, доходность, по мнению россиян, здесь выше престижности: 6% считают эту деятельность доходной. Чаще всего доходной работу госслужащих считают респонденты в возрасте 45–59 лет (10%). Зато у молодых россиян ожиданий от доходности от службы государству нет — 0% в возрастной группе 18–24 лет.

В числе профессий, которую россияне пожелали бы своим детям, политической деятельности нет. Зато есть 2% россиян, которые хотели бы видеть своих детей госслужащими.

Творческие и научные работники

Престижность и доходность профессий типа художник, артист, дизайнер, писатель россиян не впечатляет: престижными эти профессии считают 2%, доходными — 3%.

Научную деятельность тоже считают престижной всего 2% респондентов. Среди доходных эту сферу деятельности россияне не упоминают вовсе.

Правда, при этом 5% россиян говорят, что хотели бы, чтобы их ребенок занялся творческой профессией. Чтобы ребенок пошел в науку, хотят 2% россиян.