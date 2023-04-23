По образованию – историк, по профессии – медиаменеджер, по мировоззрению – лояльный нонконформист. Работал главным редактором газеты «Взгляд», сайта «Вечерняя Москва», радио «Эхо Ростова». Руководил службой новостей газеты «Известия» и дирекцией по маркетингу телеканала «Культура». Первые 10 лет жизни провел в Ростове-на-Дону, вторые – в Одессе. Уехал из Украины, когда в 90-е годы попался на глаза «Словарь украинской мифологии», в котором арии, венеды и амазонки стали древнеукраинскими племенами.

Результаты одного из самых интересных опросов последнего времени опубликовала исследовательская компания «Ромир». Россиян спросили, что они выбрали бы: получить дополнительный месячный доход прямо сейчас, либо подождать год и получить два месячных дохода?

Сергей Корсун ИА REGNUM Сразу или попозже

Россияне ответили так: примерно треть (32%) выбирают взять деньги сразу, пятая часть (20%) готовы подождать, чтобы удвоить сумму. А больше всего людей — почти половина респондентов (48%) — затруднились с ответом.

ИА REGNUM

Полвека назад в США психолог Уолтер Мишель провел опыт, который известен как «зефирный эксперимент». Детям дошкольного возраста (4–6 лет) давали сладость (маршмэллоу или печенье), но обещали: если ребенок не съест ее сразу и немного подождет, сладость удвоится. Затем экспериментатор выходил из комнаты, а ребенок оставался наедине с искушением. Какие-то дети могли подождать, какие-то печеньку съедали, не дождавшись удвоения.

За детьми наблюдали по мере взросления. Те, кто проявил терпение, оказались более успешными во взрослой жизни. На этом основании долго считалось, что способность не съедать одну сладость немедленно, если есть шанс получить вторую, — важный фактор успеха.

Уже в нашем веке выводы «зефирного эксперимента» были частично опровергнуты. Оказалось, что желание подождать вторую печеньку нельзя связывать со способностями человека. Это желание (или нежелание) обусловлено прежде всего обстоятельствами, в которых он сейчас существует. В случае с ребенком — тем, насколько благополучна семья, в которой он воспитывается. Если в семье не испытывают материальных проблем и у ребенка всего в достатке, он, скорее всего, сможет подождать. Если в семье возможности ограничены, ребенок печеньку, скорее всего, возьмет сразу. Мало ли куда она денется, если начать ждать.

Ну а что касается благополучия повзрослевших «терпеливых» детей, то оно объясняется выигрышными стартовыми условиями — дети благополучных родителей здоровее и образованнее.

Как бы то ни было, и выводы первоначального «зефирного эксперимента», и выводы его опровергателей говорят: если подопытный выбирает сладость сразу, то у него что-то не так. Стратегия «подождать» выглядит лучше и является свидетельством успешности.

Опрос, российские результаты которого приведены выше, проводился в 56 странах мира и позволяет сравнить наши ответы с ответами в других странах.

Доля тех, кто «берет печеньку» сразу, в России намного меньше, чем в среднем в мире, — 32% против 46%. Она меньше, чем, к примеру, в США: там «лучше дайте сразу» говорят 39% опрошенных. В некоторых странах вариант «сразу» выбирают три четверти опрошенных, например в Нигерии (76%) или Ираке (74%).

ИА REGNUM

То есть мы благополучнее?

Не вполне: доля россиян, готовых подождать год ради удвоения дохода, — одна из самых низких: 20% против 42% в среднем в мире. В США готовы подождать 48% опрошенных, и это далеко не самый лучший результат: в Швеции — 75%, в Нидерландах — 59%, в Японии — 56%, в Германии — 55%, Великобритании — 54%.

ИА REGNUM

То есть все плохо? Тоже нет.

Доля россиян, которые затрудняются с ответом, — это абсолютный рекорд в мире. В среднем по миру затрудняются с ответом только 12%, а у нас — в четыре раза больше, 48%.

Россияне в массе своей прекрасно понимают, что вариант «давайте сразу что есть» — проигрышная стратегия. Поэтому так отвечает очень небольшая часть респондентов. И опыт, и интеллект россиян говорят, что можно выиграть больше, если подождать.

Но выбрать вариант «подождать» тоже рука не поднимается.

Россияне сейчас находятся в положении ребенка из благополучной и образованной семьи, который привык, что предложенная сладость не последняя, и знает, что надо проявить терпение, чтобы получить вознаграждение. Но он слышит, как родители обсуждают на кухне, что предстоят трудные времена, а недавно на тарелочке, где всегда лежало печенье, почему-то было пусто. Ребенок задумывается над печенькой.

Родителям в такой ситуации рекомендуется почаще говорить с ребенком и объяснять ему, что умение потерпеть ради результата — по-прежнему верная стратегия.