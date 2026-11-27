21 апреля 1764 года, в день рождения Екатерины II, на Васильевском лугу у Москвы-реки заложили первый камень огромного здания. Стройка только начиналась, а в будущий дом уже несли младенцев — в первый же день приняли девятнадцать. Двух первых окрестили Екатериной и Павлом — в честь императрицы и наследника.

ИА Регнум

Среди тех, кто стоял в тот день у закладного камня, был 60-летний генерал-поручик Иван Бецкой, чьим детищем и был Московский воспитательный дом.

Принимать сюда должны были прежде всего тех, кого тогда называли «зазорными младенцами», — детей, рожденных вне брака. Таким ребенком когда-то был и он сам.

Внебрачный сын

Бецкой родился 3 февраля 1704 года в Стокгольме. Его отец, князь Иван Трубецкой, «последний боярин» и будущий фельдмаршал, попал в шведский плен после неудачи русской армии под Нарвой. В шведском плену у него и появился внебрачный сын. Кем была мать, точно не известно: современники упоминали представительниц двух знатных родов — баронов Вреде и графов Шперр, — но у обеих версий нет веских доказательств.

Бастардов в знатных семьях тогда признавали наполовину — фамилию давали усеченную. Так из Репнина получился Пнин, а из Трубецкого — Бецкой. Много лет спустя Иван Иванович скажет, что «известен стал под именем Бецкого и с этим именем останется и умрет».

Отец его не бросил. Мальчик учился в кадетском корпусе в Копенгагене, служил в датской кавалерии, пока на учениях его не сбросила лошадь и не помял проходивший эскадрон. С военной карьерой пришлось проститься.

Иван Бецкой объездил Европу, в Париже был представлен княгине Иоганне Ангальт-Цербстской — матери будущей Екатерины II. Злые языки утверждали, что именно Бецкой был настоящим отцом русской императрицы, но это лишь одна из сплетен, на которые был богат галантный век.

В России Бецкой служил при отце, в Коллегии иностранных дел, был камергером при наследнике Петре Фёдоровиче, будущем Петре III. В 1747 году вышел в отставку и пятнадцать лет прожил за границей, присматриваясь к тому, как там воспитывают детей и содержат сирот. Вернулся он в 1762 году и скоро оказался в среде доверенных лиц жены наследника, великой княгини Екатерины Алексеевны.

Она ценила образованность Трубецкого и разделяла его интерес к трудам европейских просветителей и гуманистов. Иван Юрьевич, в свою очередь, видел в новой императрице ту, кто может помочь делом таким же, как он, — «зазорным».

Бецкой устранился от государственных дел и «отмежевал для себя область воспитательную». Уже через год после дворцового переворота он подал государыне проект дома для брошенных детей.

«Клали тайно в окно»

Начиналось прошение Бецкого с риторического вопроса: «Что может быть жалостнее как новорожденный младенец, который всякой помощи лишен и неминуемой погибели повержен безвинно и безвременно?»

Беда, которой решил заняться Бецкой, была стара как мир. Мать, родившая вне брака, ждала позора, а ребенок — участи изгоя. Многие избавлялись от младенцев: подкидывали на мороз, топили, душили. Закон карал жестоко. Фрейлину Марию Гамильтон, убившую новорожденного, Пётр I в 1719 году отправил на плаху. Но казни не останавливали детоубийств.

Первым по-другому взглянул на дело новгородский митрополит Иов. В 1706 году он по собственной инициативе устроил при монастыре приют для «подкидышков». Пётр оценил затею и велел распространить ее на всю страну.

Указами 1712–1715 годов губернские власти обязывались строить при церквях госпитали для «зазорных младенцев» и нанимать к ним кормилиц. А главное, царь придумал, как сохранить тайну матери. Приносить детей следовало так, «чтобы младенцев в непристойные места не отметывали, но приносили бы к… гошпиталям и клали тайно в окно».

Окно в стене, куда можно анонимно положить ребенка, — это настоящий аналог современных беби-боксов (которые, как считается, появились лишь в конце XX века в Германии и Франции), только без подогрева и датчиков. В России его ввели указом еще в 1715 году.

Увы, петровская система ненадолго пережила своего создателя. При Анне Иоанновне московские монастырские приюты закрыли и на всю Москву в губернской канцелярии кормилось от 30 до 50 сирот. К середине века от затеи почти ничего не осталось.

Бецкой возродил эту помощь «зазорным младенцам» и вывел ее на новый уровень.

«Доброхотные датели»

1 сентября 1763 года императрица подписала манифест. Сама она дала 100 тысяч рублей и обещала ежегодно жертвовать еще по 50 тысяч. Для понимания: в те годы пуд хлеба стоил менее 90 копеек, а небольшое имение в одной из центральных губерний можно было купить примерно за 1,5 тысячи рублей.

Слово «благотворитель» тогда было не в ходу, говорили «доброхотный датель». Главным дателем стал представитель известной семьи уральских заводчиков — Прокофий Демидов. Только на строительство он внес 200 тысяч, а всего — больше 1 млн. Это была фантастическая сумма — за миллион можно было выстроить или купить крупную мануфактуру или металлургический завод.

Портрет Ивана Бецкого. Художник Александр Рослин, 1777 год

Сам Бецкой отдал дому деньгами и имуществом почти 163 тысячи рублей.

Чтобы дом не зависел от щедрости отдельных людей, Бецкой придумал ему постоянные доходы. В его пользу шла четверть сборов с публичных спектаклей и дворянских маскарадов, позже — сбор с каждой колоды игральных карт. При доме открыли Ссудную и Сохранную казну: она выдавала кредиты и принимала вклады под проценты. Фактически это был прообраз сберегательного банка.

Только два вопроса

Главное же было в том, как принимали детей. Принести младенца мог кто угодно, днем и ночью. Приносившему задавали всего два вопроса: крещен ли ребенок и какое ему дано имя.

Ни имени матери, ни ее сословия, ни причин не спрашивали. Детей можно было оставлять и у приходских священников, в богадельнях, в монастырях. Ночным караулам предписывалось помогать тем, кто несет младенца. За каждого принесенного ребенка еще и платили 2 рубля — стоимость хорошей коровы.

Малыша записывали в книгу под номером, отмечали время, одежду и приметы, а на шею надевали крестик с тем же номером. Если мать передумывала, по этому номеру ребенка можно было найти.

Габриэль Корнелиус фон Макс. Подкидыш. 1870–1880 гг.

При доме открыли «госпиталь для бедных родильниц». Женщина могла «разрешиться от бремени», не называя себя, и оставить ребенка, получив бумагу с его именем и номером. Сегодня это назвали бы анонимными родами — еще одна практика, которую мы привыкли считать заграничной новинкой.

Была и вещь для крепостной страны почти революционная. Воспитанники дома считались свободными людьми, и закрепостить их было нельзя.

Выйдя из дома, они могли записаться в купцы или мещане. Бецкой мечтал вырастить из них «новую породу людей» — третье сословие, которого в России недоставало. В 1770 году такой же дом открылся в Петербурге.

Сотни тысяч спасенных

«Фабрики ангелов», как уже в XIX веке прозвали воспитательные дома, созданные Бецким, не были идеальным местом. Кормилиц не хватало, искусственное вскармливание в XVIII веке почти наверняка означало смерть.

Смертность среди младенцев, которых отдавали на воспитание в деревни, составляла до трех четвертей. А два рубля за ребенка породили промысел: младенцев стали приносить ради денег. Бецкой это видел, менял правила, запрещал бить воспитанников и позже писал, что в иные годы смертность удавалось снизить.

Воспитательный дом в Москве. Рисунок Фёдора Алексеева, 1800-е гг.

Современные историки медицины, разбиравшие статистику дома, приходят к выводу: несмотря на все сложности, врачи сохранили жизни сотен тысяч детей, которые иначе были обречены.

Бецкой прожил долгую жизнь. Он создал Смольный институт, тридцать лет возглавлял Академию художеств, надзирал за тем, как Этьен Фальконе возводит Медного всадника.

Именно Ивану Ивановичу Бецкому Екатерина доверила воспитание своего собственного внебрачного сына от Григория Орлова — Алексея Бобринского. Бастард воспитывал бастарда. Умер Иван Иванович в 1795 году, на 92-м году жизни.

Не западная выдумка

Его воспитательные дома пережили и своего основателя, и Екатерину Великую. Тайный прием детей продержался в России до 1891 года, когда его заменили явным. Окно закрылось — на 120 лет.

Снова оно открылось в 2011 году, когда в России появились первые беби-боксы. За восемь лет, по данным их сторонников, в них оставили около ста младенцев — живыми. А дальше начались споры, которые идут до сих пор.

В Госдуму несколько раз вносили законопроекты, разрешающие регионам ставить «окна жизни» при больницах, и столько же раз их откладывали. Опросы при этом показывали, что установку беби-боксов поддерживают три четверти россиян. Федерального закона о них пока что нет.

Противники нередко называют беби-боксы западной выдумкой, чуждой нашим традициям. Бецкой, конечно, видел приюты Парижа и Амстердама, а итальянские монастыри принимали подкидышей еще в Средние века.

Но окно для тайного приема младенцев в России узаконил Пётр I, а Бецкой превратил его в государственную систему, которая проработала почти 130 лет. Так что, ставя сегодня «окно жизни» в стене роддома, мы ничего не заимствуем. Мы возвращаемся к тому, что начали триста лет назад.

И стоит помнить, ради чего всё это делалось. Не ради статистики и не ради «новой породы людей». А ради того, чтобы на шее у ребенка, которого никто не ждал, оказался опознавательный крестик, а не камень.