С начала недели в Нижнем Новгороде проходит финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов колледжей и техникумов. За победу в нынешнем, седьмом по счету сезоне конкурса соревновались почти полтысячи конкурсантов из более чем 40 регионов России.

Пресс-служба конкурса конкурса «Большая перемена» «Большая перемена» — это не только состязание, но и обмен идеями

20 ноября состоялось награждение победителей, которые получили денежные премии до 1 млн рублей. Педагоги-наставники победителей получили от 50 тыс. до 200 тыс. рублей и возможность участия в образовательной программе от партнеров конкурса.

«Большая перемена» стартовала в 2020 году при поддержке Владимира Путина. Президент регулярно обращается к участникам конкурса, подчеркивая значимость их стремления менять жизнь страны к лучшему.

За несколько лет «Большая перемена» стала одним из крупнейших проектов, направленных на развитие талантов у нового поколения — от первоклассников до выпускников школ и тех, кто уже осваивает профессии в учебных заведениях СПО (среднего профобразования).

Учащиеся колледжей и техникумов регистрируются на платформе большаяперемена. онлайн. Конкурсанты, которые прошли дистанционные этапы и выполнили задание «Представь себя», решают проектный кейс по одному из 12 тематических направлений. Это, например, проекты в области науки и технологий (направление «Создавай будущее!»), искусства (направление «Твори!»), экологических исследований, волонтерства.

Седьмой сезон «Большой перемены» отличало то, что студенты могли выбрать командный или индивидуальный формат участия в конкурсе.

Если у команды не было шансов выйти в финал, у тех ее участников, которые хорошо выступили в индивидуальных состязаниях, была возможность продолжить бороться уже самостоятельно.

«Я смогу развиваться»

Финалист 7-го сезона Андрей Варин учится на втором курсе колледжа при Научно-технологическом университете «Сириус» по специальности «информационные системы и программирование».

На конкурс Андрей представил проект «Осторожно: интернет!»: старшеклассники в интерактивной форме рассказывают ребятам из 5–6-х классов о опасностях, которые могут ожидать в Сети — от компьютерных вирусов до мошенников.

«В 2023 году я впервые узнал о «Большой перемене», моя сестра вдохновила меня участвовать, — рассказывает Андрей. — В 7-м классе я был очень стеснительным, не всегда мог заявить о себе, не умел работать в команде. Мы изначально ориентировались на результат, поэтому выполняли задания особенно детально и внимательно. Трудиться на качество я научился благодаря спорту — неоднократно занимал призовые места, усердно тренировался».

Финалист подчеркивает — участие в седьмом сезоне конкурса укрепило веру в возможность будущей успешной работы на благо страны.

«Особенно на это повлияло окружение ребят, которые сюда приезжают. Это лидеры общественного мнения, ребята, имеющие свои проекты, люди, которые стремятся расти и развиваться в разных сферах своей жизни. Их успех дает мне веру в то, что я сам смогу развиваться и самореализоваться в России», — говорит Андрей Варин.

«Спасибо России!»

«Сам факт того, что я смог попасть в финал, означает, что в России всё возможно», — делится ощущением еще один финалист конкурса Оскар Муртазин из Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна. По словам Оскара, он сначала сомневался в своих силах, но участие в конкурсе изменило его представление о перспективах.

«Такие конкурсы, как «Большая перемена», меня, честно говоря, очень сильно вдохновляют, и это дает мне мотивацию идти вперед, показывает, что в России реально есть возможности для личного роста», — подчеркивает студент.

Илья Илюшин из саратовского Губернаторского колледжа подчеркнул — конкурс «Большая перемена» открывает инициативным и бескорыстным молодым людям возможность проявить себя в самых разных областях. «И это очередной показатель того, что у ребят, у молодежи нашей страны есть возможность реализовать абсолютно любые идеи, которые помогут принести благо нашей стране», — уверен финалист «Большой перемены».

Хочется «сказать спасибо нашей России за то, что она нам дает такие возможности», — говорит Екатерина Карякина из Чебоксарского экономико-технологического колледжа. Студентка не так давно вышла в финал патриотического конкурса «Быть, а не казаться», где в том числе рассказывала о национальных обычаях чувашского народа как части большой России.

«Есть разные проекты, действительно, в которых могут принять участие молодые люди: от «Быть, а не казаться» до «Мира возможностей», в рамках которого я поехала бесплатно в Беларусь», — рассказывает Екатерина.

Быть уверенными в перспективах

«Большая перемена» и подобные ей проекты открывают для будущих профессионалов возможность заявить о себе, поделиться инициативами и получить прямую поддержку государства еще во время учебы.

Федеральный проект «Профессионалитет» позволяет получать востребованные специальности и осваивать современное оборудование при участии будущих работодателей. Всероссийский чемпионат «Профессионалы» дает шанс продемонстрировать навыки и получить предложения о трудоустройстве.

Через программу «Росмолодежь. Гранты» молодые люди могут привлечь до 1 млн рублей на реализацию собственных проектов. «Большая перемена» дополняет эту систему, создавая дополнительные площадки для проявления инициативы.

Пресс-служба конкурса конкурса «Большая перемена» Главный приз — это возможность воплотить свои идеи, уверены финалисты «Большой перемены»

Подобного масштаба поддержки, по оценкам организаторов, не существует нигде в мире. Помимо перечисленных проектов, есть множество других конкурсов и программ, в которых может принять участие каждый.

Владимир Путин уделяет особое внимание развитию среднего профессионального образования. Глава государства подчеркивал, что молодые люди, выбравшие этот путь, должны быть «уверены в своих перспективах, в том, что смогут состояться в жизни и профессии, приносить пользу стране». В поздравлении с Днем СПО в 2026 году президент отметил:

«Важно, чтобы и впредь система среднего профессионального образования оставалась эффективной, открывала для молодежи широкие возможности для самореализации, участия в проектах на благо России».