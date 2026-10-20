В тульском Ледовом дворце прошел финал всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Его участники помогают молодым людям освоить профессию, начать свое дело и научиться действенно помогать людям.

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Передавать опыт готовы люди самых разных профессий. По данным «Росмолодежи» (которая выступила одним из организаторов), среди конкурсантов — учителя, хирурги, спасатели, таможенные инспекторы, руководители театральных студий сотрудники силовых ведомств, ветераны СВО.

Проект, созданный по поручению Владимира Путина, существует уже третий год. С 2025-го «Быть, а не казаться» стал частью нацпроекта «Молодежь и дети».

Если в 2024 году на него поступило более 50 тысяч заявок, то в 2025-м — более 70 тысяч, а в нынешнем — 80 тысяч. В финал, состоявшийся 18 октября, вышли 400 участников из 67 регионов страны.

Кому доверяют подростки

Один из победителей — Евгений Ведяшкин, директор рязанского центра военно-патриотического воспитания «Зарница». После службы на СВО и ранения он вернулся домой и стал участником региональной программы «Герои 62», которая была создана на базе федерального проекта «Время героев».

Даже взрослому человеку с большим жизненным опытом бывает нужна помощь в новом деле, подчеркивает Ведяшкин.

«Наша страна сильна своими традициями, и без их сохранения и передачи следующим поколениям невозможно двигаться вперед. В 1990-е и 2000-е годы многие традиции наставничества и преемственности оказались утрачены, поэтому сегодня особенно важно их возрождать», — говорит финалист конкурса.

Евгений Ведяшкин уверен: опыт нельзя полностью передать по книгам. Книга может дать знания, но рядом всё равно нужен человек, который покажет, как применить эти знания на практике.

В программе «Герои 62» наставником Ведяшкина стала зампредседателя областного правительства Наталья Суворова. Евгений получил навыки работы с молодежью, а в этом году победил в номинации «СВОй наставник». Это направление дало больше всего финалистов конкурса: 110 наставников — ветеранов спецоперации приехали в Тулу из 37 регионов.

В «Зарнице», которую возглавляет Ведяшкин, занимаются в том числе с детьми участников спецоперации. На одной из прошлогодних смен «Послезавтра» здесь собрались сто ребят от семи до пятнадцати лет. С ними работали вожатые и психологи, проходили групповые тренинги, индивидуальные занятия и творческие мастер-классы.

Насколько важен такой взрослый, хорошо знает подполковник полиции Юлия Азизова. Она возглавляет подразделение по делам несовершеннолетних муниципального управления МВД «Сызранское» и победила в номинации «Наставник на службе».

«Сегодня человеку — и ребенку, и взрослому — нужен значимый ориентир, тот самый «маяк», который поможет разобраться в сложной ситуации и выбрать правильное направление. Поэтому важно, что тема наставничества и патриотического воспитания звучит на уровне президента: такие ценности должны транслироваться не только внутри профессионального сообщества, их должны слышать дети, молодежь и взрослые по всей стране», — говорит Азизова.

Для тех, кто работает с подростками группы социального риска, в этом году появилась отдельная номинация — «Быть примером». В ней участвуют вдвоем — наставник и его подопечный. Результаты своей работы взрослый представляет вместе с подростком, которому помогает.

Как передают опыт

В самарской школе № 93 опытные педагоги приходят на уроки молодых коллег и дают рекомендации. На одном из открытых занятий Надежда Аристова объясняла пятиклассникам склонение существительных с помощью цветных карточек. Старшие коллеги отметили ее идеи. В 2025 году в школе создали совет молодых педагогов — помогать новичкам осваиваться в профессии.

При этом наставником может стать и сам школьник. В программе «Орлята России» старшеклассники работают с младшими. Их тоже готовят к этой роли: например, на смене в «Орленке» в 2024 году подростки учились проводить занятия и игры для малышей. Нужно уметь объяснить задание, собрать команду, занять детей. Это первый опыт работы с теми, кто от тебя зависит.

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На заводах молодым людям помогают освоить ремесло. У мастера при этом остаются собственные задания. Обучение новичка требует времени, и с 1 марта прошлого года в Трудовом кодексе закреплены условия такой работы: согласие сотрудника и ее оплата. На заседании Госсовета в декабре 2023-го Путин связывал развитие наставничества с новым качеством роста, сокращением издержек и повышением производительности труда.

В медицине, как и в науке, молодому специалисту тоже важно научиться применять знания рядом с опытным коллегой. Так, онколог из Ростова-на-Дону Виктория Иванова за пять лет подготовила более 120 специалистов. Разработанная Ивановой модель наставничества помогла вдвое сократить период адаптации врачей. В марте она вошла в число первых награжденных ведомственной медалью «За наставничество в здравоохранении».

«Искреннее стремление внести вклад»

В приветствии финалистам конкурса президент Путин отметил, что их объединяет «искреннее стремление внести свой вклад в воспитание подрастающего поколения на непреходящих духовно-нравственных ценностях, идеалах патриотизма и гражданственности».

Сами победители говорят и о личном примере президента. Елена Янина, министр молодежной политики Владимирской области и победитель номинации «Наставник-лидер», объясняет:

«Для меня Владимир Владимирович Путин — лидер и наставник, пример служения Отечеству, верности своему делу и своему слову. Особенно важны его внутренняя выдержка и готовность принимать сложные решения и нести за них ответственность. Именно такие примеры и формируют тот внутренний стержень, который наставник должен помогать обрести молодому человеку».

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Победитель в номинации «СВОй наставник» гвардии лейтенант Андрей Гречкин из Волгоградской области подчеркивает: «Я действительно горжусь нашим президентом и поддерживаю тот курс на традиционные ценности, патриотизм и ответственность перед своей страной, о котором сегодня говорит Владимир Владимирович Путин».

Возрождение наставничества президент поддерживает уже несколько лет. В 2018 году глава государства учредил знак отличия для тех, кто передает опыт молодому поколению.

2023-й стал Годом педагога и наставника.

В апреле 2025 года президент установил и День наставника — 2 марта. Впервые официально его отметили в этом году. В мае прошлого года правительство утвердило Концепцию развития наставничества до 2030-го.

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Ее подготовили по поручению Путина по итогам заседания Госсовета, на котором обсуждалось повышение роли педагогов и наставников.

В концепции предусмотрены обучение, региональные меры поддержки и распространение их опыта на предприятиях. Отдельно запланирована подготовка военнослужащих, которые хотят работать с детьми. Государство помогает людям освоить эту работу, найти коллег и перенять удачные решения.

Благодаря конкурсу «Быть, а не казаться» институт наставничества получил новый стимул развития.

После финала

Финалисты защищают проекты и проходят практические испытания. Лучшие решения входят в банк воспитательных практик, а их авторы получают помощь экспертов для работы в регионах. Так подход, который придумали в одном учреждении, может пригодиться коллегам в другом конце страны.

Эта работа продолжается и после награждения. По данным Росмолодежи, 53 победителя конкурса 2024 года вошли в экспертное сообщество. Еще 25 победителей и финалистов стали соорганизаторами Всероссийского патриотического форума в девяти регионах.

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Сергей Покровский из Красноярского края, победитель номинации «Опытный наставник», считает поддержку этой работы своевременной:

«По своему опыту я вижу, насколько молодым людям нужны рядом взрослые, которые готовы уделить им внимание, поделиться опытом и помочь выстроить собственный жизненный путь. Те проекты по развитию наставничества, которые сегодня реализуются в стране, показывают, что мы движемся в правильном направлении».

Возрождение наставничества дает поддержку тем, кто готов учить других. Ведяшкин сам проходил обучение у наставника, прежде чем возглавить детский центр. Теперь он помогает тем, кто только начинает.