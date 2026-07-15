Ирландский суд дал большие сроки заключения гражданину Латвии и гражданину Узбекистана, организовавшим настоящий концлагерь. Они заманивали латвийцев обещаниями высокой зарплаты и достойного жилья, а вместо этого держали в условиях, которые судья охарактеризовал так: «Хуже, чем у рабов».

Иван Шилов ИА REGNUM

Дело получило резонанс, но история вполне типичная: выходцы из Прибалтики жалуются на рабские условия труда на Британских островах еще с 2004 года, когда они начали массово ездить туда на заработки.

«Обращались как с животными»

37-летний гражданин Латвии Георгий Пониза и 30-летний гражданин Узбекистана Армен Погосян признаны виновными в торговле людьми, отмывании денег и подделке документов.

Судья Джон Эйлмер приговорил Понизу к 13 годам заключения. Погосян тоже получил 13 лет, но два из них — условно. Ареной их деятельности с декабря 2020-го по октябрь 2023 года стало тихое графство Донегол на северо-западе Ирландии.

Пониза и Погосян организовали преступную схему. Они наняли в Латвии агентов, которые искали там бедняков в трудоспособном возрасте и завлекали их обещаниями лучшей жизни в Ирландии. Легковерным обещали зарплату в 350 евро в неделю, жильё и освобождение от необходимости оплачивать счета.

Латвия — страна, загнанная националистическими властями в состояние перманентного социального кризиса. Агентам мошенников без труда удалось найти живущих в крайней бедности семерых человек, которым предложение показалось спасением.

Жертвами оказались шестеро мужчин и одна женщина в возрасте от 40 до 60 лет. По прибытии в Ирландию их разместили в холодных сырых помещениях без нормальных кроватей. Но это были ещё цветочки.

Погосян и Пониза сдавали рабов в аренду ирландским компаниям. Сначала горе-гастарбайтеров заставили работать в лесном хозяйстве — там они занимались посадками и уходом за деревьями, рубкой леса.

Затем их перевели в пекарню. Вся зарплата поступала на счета, контролируемые Понизой и Погосяном. Жертвы видели лишь мизерную часть заработанных денег — не хватало даже на еду. Немногие свободные часы между сном и работой они проводили за поисками еды в мусорных контейнерах. Один из потерпевших Марис Лиепиньш рассказал в суде: с ними «обращались как с животными».

Пониза и Погосян прибегали к физическому насилию и постоянным угрозам. Угрожали не только самим жертвам, но и их семьям, оставшимся в Латвии. А когда у людей от скотского обращения начались проблемы со здоровьем, их жалобы и просьбы вызвать врача показательно игнорировались.

В конце концов, одному из мужчин удалось сбежать. Впоследствии он стал одним из ключевых свидетелей.

Осознав всю плачевность положения, семеро рабов решили обратиться в полицию (гарду). 25 апреля 2022 года один из семерых добрался до отделения в Дублине и рассказал, что происходит с ним и с его товарищами по несчастью.

Однако полиция далеко не сразу задержала рабовладельцев. Жалобы гастарбайтеров на работодателей там — дело обычное, и полицейские сначала заподозрили, что доносчик преувеличивает. Тем не менее дело взяли в разработку, собрали все необходимые доказательства и 24 октября 2023 года Понизу и Погосяна всё-таки задержали.

Собранными данными гарда поделилась с коллегами в Латвии — и вскоре там задержали четверых вербовщиков. Приговор двум рабовладельцам уже вынесен, но их агентов ещё судят.

При этом есть основания предполагать, что гарда оставила дело недорасследованным и жертв было больше. Пониза и Погосян получили суммарную прибыль в размере не менее 750 000 евро — вряд ли они сумели выжать её из семи человек.

Жертвы торговли людьми зачастую не обращаются в полицию — из-за угроз, недоверия к властям, стыда или даже непонимания факта преступления.

Массовая миграция

Дело стало важным прецедентом в ирландском праве. Впервые в республике были вынесены обвинительные приговоры за торговлю людьми с целью трудовой эксплуатации. Судья Эйлмер подчеркнул: «Торговля людьми будет преследоваться по всей строгости закона, независимо от того, в какой стране совершено преступление».

Вызывает, однако, удивление, что в Ирландии такой приговор оказался первым, ведь жестокая эксплуатация гастарбайтеров фактически поставлена на Британских островах на конвейер.

В 2004 году, когда прибалтийские страны вошли в ЕС, их жители хлынули из своих обедневших стран на заработки в Западную Европу. Настолько массово, что многие населенные пункты в Прибалтике опустели. Основная часть потока осела в Великобритании и Ирландии: тогда именно в этих государствах требовалось много рабочих рук и платили лучше.

Прибалты-гастарбайтеры повели себя по-разному. Многие, особенно молодежь, сразу решили, что взяли билет в один конец. Они поставили себе цель интегрироваться — выучили английский язык, поступили в учебные заведения, взялись за поиски престижной работы. Для родины эти люди потеряны — Прибалтику они посещают очень редко, разве только чтобы навестить еще оставшихся там родных и близких.

Другие годами живут как вахтовики. Они устраиваются туда, где требуется низкоквалифицированный труд (например, сборщиками урожая). Поработал, не разгибаясь, полгода, вернулся на полгода на родину, просадил заработанные деньги — и цикл повторяется.

А после мирового кризиса 2008 года, когда экономика прибалтийских республик просто посыпалась, их жители поехали в Западную Европу, снимаясь с места уже целыми семьями. Сейчас в Великобритании проживают около 200 тысяч выходцев из Прибалтики, в Ирландии — более 110 тысяч. Однако всё это очень приблизительные цифры — без учета «вахтовиков».

Как только «новые европейцы» оказались в «старой Европе», с их стороны массово пошли жалобы на работодателей. Жаловались на размещение в продуваемых домиках, отсутствие элементарных удобств и на то, что хозяева заставляют вкалывать чуть ли не круглосуточно, а платят гроши, которых хватает разве что на пропитание, а на поправку подорванного здоровья — уже нет.

За 22 года таких историй накопилось бессчетное количество, так что стоит ограничиться лишь несколькими громкими примерами.

«В ловушке»

В Великобритании первые приговоры по делам, похожим на историю Понизы и Погосяна, имели место и намного раньше.

В июне 2016 года суд признал справедливым иск шестерых граждан Литвы к птицефабрике DJ Houghton. Они обвинили владельцев фирмы, работающей по всей Британии, в незаконном лишении свободы и применении насилия.

Литовцы выехали на работу в 2008 году. У них сразу отобрали документы, лишили свободы. По свидетельствам пострадавших, за ними вели видеонаблюдение, травили собаками, неоднократно избивали, постоянно издевались.

«Мы чувствовали себя как в ловушке. С нами обращались, как с рабами», — рассказала Анта Галлиас, одна из пострадавших. В 2012 году литовцам удалось бежать, они обратились в полицию. Там сначала делом не особенно заинтересовалась, но спустя несколько месяцев полиция всё-таки провела обыски дома у хозяев фирмы Даррела Хаутона и Джеки Джадж.

В ходе обыска были освобождены еще несколько жертв, однако никаких юридических действий не последовало. Только в 2015 году, после того как в Великобритании был принят «закон о современном рабстве», прошли первые слушания по делу.

Результатом стал отзыв у DJ Houghton государственной лицензии. Годом позже суд вынес решение, признав, что владельцы компании «неправомерно облагали работников поборами, незаконно удерживали у них часть зарплаты, не обеспечили им приемлемых условий жизни и работы».

Хаутон и Джадж приговорили к выплате шести потерпевшим компенсации в размере более миллиона евро. После вынесения решения с аналогичными исками к птицефабрике обратились еще десять мигрантов.

Пример, однако, не стал сдерживающим для других хищников. В мае 2018 года британская полиция провела операцию, в ходе которой были освобождены полсотни человек, насильственно принуждённых к работе в самых разных местах — от автомоек до домов престарелых.

Среди спасённых оказались мужчины из Эстонии, Латвии, Литвы, Болгарии, Чехии и Польши. Были арестованы десять рабовладельцев — они оказались представителями преступной сети, организованной выходцами из Чехии и Словакии.

Свои кровососы не лучше

Что примечательно, сами выходцы из Прибалтики, если им удавалось выбиться из низов, скопить денег и завести какой-нибудь бизнес, оказывались зачастую еще более лютыми рабовладельцами, чем местные.

В декабре 2014 года в Кембриджшире двое выходцев из Латвии Иварс Мезалс и Юрис Валуевс угодили в тюрьму за эксплуатацию соотечественников. Рабочие, которых они вывезли в Великобританию, чтобы работать в поле, жили в конурах. За любую мелкую провинность их крупно штрафовали, а за долги угрожали убийством.

Одну из женщин, у которой серьезно заболел ребенок, заставляли выйти на работу — а когда она отказалась, поставили на счетчик: сотня евро ежедневно. Другой свидетельнице предложили продать свои органы, чтобы расплатиться с долгами, накопленными в результате бесконечных штрафов.

Весной 2020-го в Великобритании приговорили к тюремному сроку пару из Литвы. Рита Яблонскайте и Робертас Рептас пообещали двум соотечественникам деньги и «новую жизнь» в городе Уоррингтон. По приезду у них забрали документы и сбережения.

Людей сдавали в аренду фирмам, заработки отнимали, к тому же заставляя прислуживать у себя на дому. Жить пострадавших заставили в шкафу под лестницей. К счастью, мужчина нашел на рабочем месте потерянный кем-то телефон и обратился за помощью в посольство Литвы.

В октябре 2022 года сроки разной продолжительности получили в Англии литовцы Йокубас Станкявичюс и Рута Станкявичене, а также латыш Нормундс Фрейбергс. Всё очень похоже: отъём паспортов у соотечественников, лишение их элементарных удобств, загон в неподъёмные долги, угрозы.

А то, что эти конкретные рабовладельцы оказались наказаны, ничего не значит — на их место приходят другие.