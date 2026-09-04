Громкий скандал вокруг разбазаривания средств министерства обороны и денег, отпущенных Евросоюзом на вооружение украинской армии, разразился в Эстонии.

ИА Регнум Ханно Певкур

Речь идет о пропаже сумм и активов на десятки, сотни миллионов и даже на миллиард с лишним евро. Сигналы о том, что эстонские военные занимаются крупномасштабным расхищением, начали поступать еще в прошлом году, но тогда власти всё замяли. Сейчас этого сделать не удалось.

Скандал уже стоил поста министру обороны Ханно Певкуру. Теперь парламентская оппозиция грозит посадить всех виновных.

Рассадник злоупотреблений

Известие о том, что в эстонском министерстве обороны создана ширма для прикрытия крупномасштабного воровства, новостью для жителей страны не стало.

Еще в прошлом году комиссия Рийгикогу (парламента) по гособороне представила отрывки из отчета под названием «О готовности государства к предотвращению и отражению угроз безопасности в ухудшающейся обстановке».

Полную версию документа общественности представить так и не решились. Авторы сообщили, что под крышей входящего в структуру минобороны Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) процветают разного рода мутные схемы.

В функции центра входят организация и проведение тендеров на армейские нужды — стоимостью от 10 000 евро и выше. За последние годы Эстония приобрела большое количество самого разного оружия: от финских винтовок SAKO TRG M10 до израильско-сингапурских противокорабельных ракет Blue Spear 5G.

Осенью прошлого года Государственный контроль Эстонии обнаружил множество проблем в деятельности RKIK. Доступа ко всем договорам Госконтролю не предоставили. Ревизоры признались, что так и не выяснили точное количество военных закупок, время заключения сделок и общую сумму.

Детали же тех контрактов, информацию по которым всё же удалось получить, вызвали массу вопросов. Выяснилось, что в документах по передаче-приемке оружия часто присутствуют разные ошибки, поэтому не всегда можно проверить, на основании какого именно договора были получены товары и когда они поступили. Например, были случаи утверждения счетов, несмотря отсутствие части заказа или информации об устранении выявленных недостатков.

Руководитель Госконтроля Яннар Хольм рассказал, что в марте 2024 года RKIK «по ошибке» заплатил некоему производителю оружия за одну из поставок сверх установленной договором суммы около 79,1 млн долларов, а в июле того же года — еще 8,7 млн.

Поставщик вернул 47,8 млн, но остальная сумма была удержана им для покрытия будущих операций по тому же договору. RKIK не счел необходимым требовать возврата переплаченной суммы, поскольку посчитал это слишком сложной операцией — дескать, когда-нибудь со временем закупки на эту сумму всё равно будут сделаны.

На счету другого поставщика еще с 2018 года скопился остаток предоплаты в размере 9,6 млн долларов. Позже эстонский центр заказывал дополнительные товары у этого поставщика, но так и не использовал возможность оплатить их этим остатком. А в апреле 2025 года закупки у трех поставщиков на общую сумму 45,8 млн евро были задним числом отнесены к расходам 2024 года.

Госконтроль отметил, что нет никаких гарантий того, что после приемки имущества и частичной предоплаты можно проконтролировать, когда и в каком количестве оно поступает в Силы обороны.

Однако премьер Кристен Михал, выгораживая министра обороны и своего однопартийца Певкура, постарался замести сор под ковер, и скандал утих — вплоть до августа 2026-го, когда были опубликованы результаты нового аудита.

70 миллионов провалились в пустоту

Очередная пристрастная проверка выявила отсутствие «надлежащего и достоверного учета оборонных запасов и имущества» на общую сумму 1,2 млрд евро. Кроме того, согласно представленным данным, выявлено имущество на сумму около 300 млн евро, не поставленное своевременно на учет.

Как и в прошлый раз, Михал отказался предпринимать какие-либо действия по розыску и наказанию виновных. Однако на этот раз погасить скандал не получилось — ведь теперь военные жульничали с деньгами не только эстонских налогоплательщиков, но и с поступившими из ЕС.

Оказалось, что в течение 2024 года минобороны перечислило около 70 млн евро авансовых платежей итальянской компании Datasel S. R. L., которая обязалась за эти деньги произвести боеприпасы для Украины — Эстония активно участвует в вооружении режима Владимира Зеленского.

Однако на поверку обнаружилось, что Datasel является оболочкой, за которой стоят представители одной индийской бизнес-семьи, сроду производством боеприпасов не занимавшейся. Деньги фирма взяла, но ни снарядов, ни ракет не изготовила.

Реноме Певкура окончательно просело, ведь в глазах эстонского политикума помощь Украине — дело святое. Оппозиция потребовала отставки министра. К ней присоединились и отдельные члены правящей коалиции. Некоторые сочли, что и этого недостаточно: нужна отставка всего правительства.

«Есть сильное подозрение, что подобный бардак царит во многих сферах, входящих в компетенцию нынешнего правительства. Да, обвинить кого-либо в коррупции может только суд, однако сложно предположить, что финансовые нарушения на сотни миллионов евро являются следствием обычной халатности», — заявил депутат парламента от оппозиционной Центристской партии Александр Чаплыгин.

Оппозиция настаивает, что Певкур, занимавший пост с июля 2022-го, не мог не знать, какие злоупотребления творятся под его крылом. В итоге министра дожали: 2 сентября он сообщил, что принимает на себя «политическую ответственность» и уходит. При этом дав понять, что не считает себя виноватым.

«Министр обороны не ведет переговоры по договорам; министр обороны не пересчитывает носки и патроны. Министр обороны принимает принципиальное решение о поддержке Украины. Подготовительная работа к переговорам по договорам и поиск контрагентов — это задача RKIK», — заявил Певкур, самоуверенно добавив, что «принимал правильные решения для укрепления обороны государства» и что «Эстония защищена лучше, чем когда-либо прежде».

В тот же день специальная парламентская комиссия по борьбе с коррупцией обсудила хаос, царящий в бухгалтерском учете минобороны. Заседание вылилось в клоунаду — вызванные чиновники ведомства всеми силами изворачивались и валили вину друг на друга.

Руководивший заседанием депутат Урмас Рейнсалу спросил Певкура, почему договор с Datasel своевременно не был предоставлен Госконтролю на проверку. «Я сейчас не могу вспомнить все детали… Насколько я знаю, в некоторых договорах просто есть положения о конфиденциальности… Возможно, RKIK сможет лучше это уточнить», — ответил тот.

Канцлер министерства Каймо Кууск тоже свалил всю ответственность на RKIK.

Генеральный директор RKIK Эльмар Вахер, занявший пост в текущем году, переложил вину на предшественника Магнуса-Вальдемара Саара, который и договаривался с Datasel. Вахер заверил, что сам бы он заключать такой договор ни за что не стал. По его словам, решение принималось «очень узким кругом лиц».

В свою очередь, Саар перевел стрелки обратно на Певкура и высокопоставленных чиновников минобороны Кусти Сальма и Каймо Кууска. А вице-канцлер министерства Кадри Петерс отперлась: мол, она не может комментировать детали договора, поскольку занимает эту должность всего год.

Кто ответит за бардак?

На заседании спецкомиссии выяснилось, что у Сил обороны Эстонии нет современной системы складского учета.

Командующий армией Андрус Мерило признал, что количество подлежащих инвентаризации предметов в Силах обороны превышает 200 млн. Он заверил, что проблем с их наличием нет, но доказательств не привел.

Хольм заявил, что по итогам инвентаризаций не может подтвердить, что имущество действительно в наличии. Мерило стал оправдываться: мол, неразбериха связана со сложностями бумажной работы, а военнослужащие не являются профессиональными бухгалтерами. Главком пообещал привлечь на работу соответствующих специалистов.

Вскоре выяснилась еще одна пикантная подробность — минобороны перечислило Datasel деньги, полученные из так называемого «Европейского фонда мира», созданного для вооружения украинской армии и пополняемого за счет процентов и прибыли с замороженных в ЕС российских резервов.

По словам пресс-секретаря Европейской комиссии Кристиана Виганда, пока неясно, придется ли Таллину возвращать эту сумму. Но такой вариант не исключен. Виганд подтвердил, что «существуют меры для обеспечения надлежащего использования средств Европейского союза».

4 сентября Вахер сообщил, что из заключенных RKIK 28 контрактов на закупку боеприпасов для Украины (на общую сумму более 350 млн евро) восемь оказались «проблемными». По шести уже начались судебные разбирательства. Генеральный директор не исключил, что количество споров может увеличиться.

Он отметил, что в нынешней ситуации государство хочет прежде всего вернуть уплаченные деньги, а при использовании средств «Европейского фонда мира» Эстония связана установленными Брюсселем сроками.

«Если у нас действительно такой бардак, не делается достаточный анализ рисков, не проверяется, с какой компанией имеется дело, как мы сегодня узнали, то тогда возникает вопрос: а что у нас с другими договорами? Ведь надо понимать, что суммарно RKIK инвестирует сотни миллионов», — вопрошает глава спецкомиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Анастасия Коваленко-Кылварт.

По словам премьера, «сегодня в план была включена полная инвентаризация в сфере обороны». Михал обещает выявить «полную картину того, какие запасы и активы где находятся, нужно ли их перепроверить, как долго они пригодны к использованию и так далее».

Оппозицию обещание не удовлетворило, она требует отставки правительства. Несколько дней назад прокуратура по заявлению Чаплыгина начала расследование разбазаривания денег минобороны, но конкретных обвинений пока никому не предъявлено.

«Я не знаю, сумеем ли мы досрочно отправить в отставку это правительство. Но смею предположить, что после выборов, когда эти люди лишатся власти, нас ждут очень интересные уголовные дела, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств», — обещает депутат.