В Москве открылась речная навигация — фоторепортаж
24 апреля 2021
Несмотря на проливной дождь, в Москве открылась пассажирская навигация по Москве-реке. В честь открытия более 40 судов участвовали в параде от Новоспасского моста до Андреевского пешеходного моста.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва
К новому навигационному сезону в Москве открыто 43 причала, с которых москвичи и гости столицы могут сесть на прогулочный корабль. Также открыт причал Северного речного вокзала после ремонта. С него можно идти по новому маршруту до Химок. Минимальная стоимость проезда составит 400 рублей.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Заместитель руководителя ГБУ Гормост Артур Ладзин. Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Президент московской ассоциации судовладельцев Кирилл Евдокимов. Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Первый заместитель ФГБУ Канал им. Москвы Владимир Штурмин. Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва