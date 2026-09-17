В Эстонии продолжает развиваться коррупционный скандал, который уже привел к увольнению министра обороны Ханно Певкура. Ухнули в никуда огромные деньги, предназначавшиеся для вооружения киевского режима. Расследование многолетних злоупотреблений в эстонском Минобороны продолжается.

ИА Регнум

Но теперь под подозрением оказались и другие министры. Некоторые из них уже побежали со своих постов, не дожидаясь начала официального расследования. На этом фоне всё громче звучат требования о досрочной отставке правительства.

Безуспешный поиск крайних

В начале сентября в Эстонии разгорелся скандал после проведенной Госконтролем ревизии в Министерстве обороны.

Во-первых, выяснилось отсутствие «надлежащего и достоверного учета оборонных запасов и имущества» на общую сумму 1,2 млрд евро. Во-вторых, оказалось, что в 2024 году ведомство перечислило около 70 млн евро авансовых платежей итальянской компании Datasel, которая обязалась за эти деньги произвести боеприпасы для Украины.

Как выяснилось, Datasel — это фирма-оболочка, за которой стоят представители индийской бизнес-семьи Джайсвал, никогда производством боеприпасов не занимавшиеся. Для подготовки тендерной документации использовали фотографии, взятые из интернета, и даже скрины из компьютерных игр. Когда факты стали достоянием общественности, Певкуру и высокопоставленному чиновнику Каймо Кууску пришлось уйти в отставку.

В ходе расследования скандал начал быстро обрастать новыми подробностями. Зампред комиссии Рийгикогу (парламента) по обороне Лео Куннас сообщил, что военное руководство было заранее ознакомлено с рисками, связанными с закупкой боеприпасов у индийской компании.

Об этом же предупреждали и тогдашнего главу эстонской армии Мартина Херема, которого сейчас выдвинули в министры обороны. Выяснилось также, что объем договора с Datasel составлял не 70 млн евро, как сообщили первоначально, а 150 млн.

То есть эстонское государство может потерять сумму, сопоставимую с дефицитом «Кассы здоровья» (занимается государственным медицинским страхованием) за два года. «И не факт, что эта сделка — единственный кейс, который всплывет в ходе расследования», — предрек оппозиционный парламентарий Александр Чаплыгин.

Активно идет поиск виноватых, причем все подозреваемые пытаются перекинуть ответственность. По словам бывшего главы Центра государственных оборонных инвестиций (RKIK) Магнуса-Вальдемара Саара, контакт с Datasel его ведомству навязал министр обороны.

Саар возглавлял RKIK с 2021 года до лета 2024-го — в период, когда Эстония выступила инициатором кампании «Миллион снарядов для Украины». Теперь Саар уверяет, что во всём «следовал указаниям министра обороны, который был в курсе сделок и принимал риски, о которых ему сообщали».

В доказательство Саар показал журналистам переписку с посредником, скрывавшимся под псевдонимом Eric M. Настоящее его имя — Эрик Мальмстед. Но он, как и Певкур, отпирается.

«До сегодняшнего дня я не переписывался с Эриком Мальмстедом, не обменивался с ним сообщениями и не разговаривал по телефону», — заявил бывший министр. Мальмстед, на которого вышла эстонская пресса, рассказал, что сначала он написал на общий электронный адрес эстонского оборонного ведомства, но ответа не получил. А контакт Саара он якобы нашел в открытых источниках.

Военный эксперт Меэлис Ойдсалу уличил Певкура во лжи. Он обратил внимание: всего через час после обвинений Саара в адрес Певкура тот организовал для журналистов разговор с представителем американской компании, которая выступила посредником в сделке Минобороны и Datasel.

Американец заявил, что первоначально на связь с ним вышел именно Саар, а с Певкуром он не знаком. «Нужно проявить выдающиеся способности, чтобы всего за час установить прямой контакт на международном уровне с человеком, с которым он якобы никогда раньше не общался», — отметил Ойдсалу.

Румынский след

Аналитик выражает надежду, что расследованием мутной истории займутся правоохранительные органы.

«Прежде всего нужно подробнее установить, как именно принимались решения. Во-вторых, необходимо выявить всех участников и поставщиков в этой схеме закупки боеприпасов, которая проходила не по обычным правилам закупок и без оценки рисков. А также выяснить, кто выступал посредником и связаны ли посредники с политическими кругами Эстонии», — требует Ойдсалу.

Однако вскоре выяснилось, что скандал имеет не только итальянско-индийский, но и румынский след. Обнаружился контракт, заключенный ведомством с румынской фирмой Constrind Chim Technology (CCT). Она также получила предоплату, но не выполнила обязательств по поставке боеприпасов для Украины. Что неудивительно, так как основной вид деятельности CCT — посредничество в торговле различными товарами, а не производство вооружений.

В связи с этим депутат Рийгикогу Райн Эплер направил в RKIK официальный запрос с требованием объяснить, какие именно процедуры проверки применялись в отношении румынской фирмы. В ответ в RKIK объяснили, что CCT намеревалась передать выполнение заказа румынскому государственному военному концерну ROMARM.

Но такое объяснение никого не удовлетворило. Пара минут поисков в интернете — и сразу выясняется, что ROMARM сам является фигурантом скандалов. Из 12 000 снарядов, заказанных для нужд румынской армии, он смог изготовить лишь 2000, а его руководство подозревают в коррупции.

Вскоре были опубликованы данные о сомнительной схеме с участием министра инфраструктуры Кульдара Лейса и министра экономики и коммуникаций Эркки Кельдо.

Лейс имеет прямое отношение к фирме Krakul, которая участвует в разработке продукции для военного сектора, включая беспилотные системы, и регулярно принимает участие в отраслевых выставках. По документам Krakul на 100% принадлежит компании Bercman Technologies. А 30% самой Bercman Technologies через «прокладку» Rododendron владеет глава министерства инфраструктуры.

Ранее Krakul получал деньги от государственного Фонда предпринимательства и инноваций. В марте 2025-го Лейс занял министерскую должность. Согласно правилам этики, он должен был отказаться от госфинансирования фирмы, к которой имеет прямое отношение, чтобы не создавать конфликт интересов.

Но Krakul как получала, так и продолжила получать госсредства — но теперь они поступают от Министерства экономики и коммуникаций, которое возглавляет Кельдо, товарищ Лейса по Партии реформ.

В ответ на обвинения в кумовстве в Минэкономики заявили, что закон не лишает компанию права подать заявку на субсидию только потому, что среди ее владельцев есть министр или другой сотрудник госсектора. Суммы, поступившие от Минэкономики на счета Krakul, засекречены, но очевидно, что они велики.

А 9 сентября член той же партии Андрес Сутт вдруг известил, что уходит с поста министра энергетики и окружающей среды. Возникло подозрение, что он знает за собой прегрешения и потому перестраховался.

В апреле 2026 года Минэнергетики продало право добычи горючего сланца на государственной шахте «Уус-Кивиыли» частному предприятию VKG. Эта сделка вызвала ожесточенные дискуссии среди политиков.

В оппозиционных «Отечестве» и Центристской партии заявили, что государственные недра продавать нельзя. Высказывались и подозрения в наличии у этой сделки коррупционной составляющей.

«Нужны досрочные выборы!»

Недавно парламент Эстонии провел президентские выборы — по их результатам Алара Кариса в кресле главы государства заменит ставленница Партии реформ Юлле Мадизе.

Оба хранят упорное молчание о злоупотреблениях в Минобороны. А на этом фоне стали всё чаще раздаваться требования о досрочной отставке правительства во главе с премьером Михалом из Партии реформ. Оппозиция предлагает не дожидаться парламентских выборов, назначенных на март следующего года.

Центрист Чаплыгин, отвечая на вопрос, зачем они добиваются досрочных выборов, если через семь месяцев они в любом случае состоятся, говорит, что это достаточный срок, чтобы нынешнее правительство успело нанести стране дополнительный ущерб.

«Впереди — зима, которая обещает быть очень тяжелой для сотен тысяч наших сограждан. Нас ожидает рост тарифов на отопление и электричество, и многим семьям придется экономить на продуктах питания ради оплаты коммунальных счетов. И помощи от государства не будет», — прогнозирует он.

Для нынешнего кабинета министров главным приоритетом была и остается милитаризация. Приверженность этому курсу подтвердил и новый министр обороны Херем. С 2018-го по 2024-й он возглавлял Силы обороны Эстонии и зарекомендовал себя как злостный русофоб.

А сейчас министр заявил, что уже через год Россия якобы может применить против Эстонии некую военную силу «неизвестного масштаба». Херем подчеркивает, что Эстония не готова к отражению угрозы и поэтому следует «ускорить какие-то процессы, чтобы быть готовыми».

При всей бредовости этого сценария для эстонской правящей элиты его провозглашение важно. Если люди будут считать, что они живут в предвоенное время, они не будут предъявлять собственному правительству претензии за просаженную экономику и демографический кризис.

Так что можно будет по-прежнему вбухивать миллионные суммы в сомнительные контракты по «закупке оружия для Украины» и греть на них руки. Весь расчет делается на то, что нынешний разоблачительский ажиотаж скоро стихнет, а от замены Певкура на Херема общая сумма милитаристических расходов не меняется. Разве что в сторону увеличения.