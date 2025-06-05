Эстонская экономика уже несколько лет подряд катится под уклон. Дела в стране настолько плохи, что власти начали хвататься за любые возможности, позволяющие пополнить государственный бюджет, — порою весьма экзотичные.

Иван Шилов ИА Регнум

Дошло даже до передачи местных тюрем в аренду другим государствам: уже в этом году в Эстонию прибудут 600 заключенных из Швеции.

Это привело к скандалу.

Внезапно выяснилось, что среди преступников, которых расквартируют в эстонском городе Тарту, есть и убийцы, и насильники. Эстонскому населению собственные власти сказать об этом позабыли.

План министерства юстиции

Экономический упадок в Эстонии сопровождается эмиграцией населения и падением рождаемости. Демографический кризис отразился и на тюрьмах, ныне заполненных чуть более чем наполовину. Местный активный преступный элемент отправился на поиски счастья в более перспективные страны Западной Европы.

Что касается мигрантов из третьего мира (именно они сейчас составляют большинство преступной среды во многих государствах ЕС), то их пока в Эстонии, в сравнении с другими государствами Евросоюза, не так уж и много. Мигранты не жалуют страны Балтии с их тощим социальным обеспечением и стремятся закрепиться в более обеспеченных государствах.

Правда, в последнее время в Эстонии очень выросло число мелких краж. В основном крадут из магазинов, что связано с обнищанием населения, причем среди воров много несовершеннолетних. Но мелкие воришки, как правило, в тюрьму не попадают, отделываясь штрафами.

В итоге за последние десять лет число заключенных в Эстонии сократилось с 3026 до 1822 человек, или примерно на 40%. «Это значит, что в наших тюрьмах очень много свободных мест», — говорит глава эстонского министерства юстиции Лийза-Ли Пакоста (член партии «Эстония 200»).

В последнее время Эстония пытается сэкономить, сокращая работников госструктур. В числе прочих под сокращения попал и персонал тюрьмы в городе Тарту, где из 933 мест сейчас пустуют 600.

Перед эстонским государством встал насущный вопрос: как использовать освободившиеся тюремные площади?

Распродавать невыгодно: в ноябре прошлого года за здание бывшей тюрьмы в Таллине единственный нашедшийся покупатель отдал лишь 8,7 млн евро — намного меньше, чем предполагалось.

Законсервировать? Но тогда содержание тюремного корпуса повиснет лишним грузом на шее налогоплательщика.

Однако глава минюста увидела в пустующих тюрьмах не только проблему, но и возможности. По мнению Пакосты, Эстония могла бы подзаработать на преступниках-иностранцах. Итоговая цена для иностранного государства будет зависеть от деталей и условий договора.

Пакоста назвала три государства, которые могли бы в первую очередь отправить своих преступников в Эстонию: Великобритания, Швеция и Нидерланды.

Отстаивая свою идею перед другими эстонскими министрами, Лийза-Ли Пакоста рассказала им, что если в апреле 2021-го в тюрьмах Англии и Уэльса содержалось 77 727 человек, то сейчас их уже 88 350.

Однако, как и следовало ожидать, многие эстонские политики, особенно оппозиционные, отнеслись к плану с большой опаской. Свои возражения представила и Полиция безопасности (КаПо). Там настоятельно рекомендовали в том случае, если дойдёт до ввоза иностранных заключенных, по крайней мере не размещать в эстонских тюрьмах исламистских экстремистов и террористов.

Умолчали о деталях

Тем не менее план Пакосты все же начал воплощаться. В прошлом году она получила от премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ) разрешение на переговоры с «потенциальными партнерами».

В сентябре Пакоста посетила в Вильнюсе встречу министров юстиции стран ЕС, в ходе которой побеседовала со своей британской коллегой Шабаной Махмуд, обсудив возможность перевозки заключённых в Эстонию.

Махмуд подтвердила свою заинтересованность, а чиновники Соединенного Королевства осмотрели тюрьму в Тарту. Гости заявили, что эстонская тюрьма им понравилась и что они с удовольствием отправят туда своих соотечественников.

А под конец осени 2024-го переговоры об отправке своих уголовников в Эстонию начала и Швеция. Шведский министр юстиции Гуннар Стрёммер сообщил Пакосте, что из-за разгула этнической преступности в шведских тюрьмах не осталось свободных мест.

Аналогичная ситуация и в Нидерландах: тамошнее правительство заявило, что во всех тюрьмах и полицейских участках больше нет места для размещения новых преступников.

4 июня эстонский минюст направил на согласование в правительство проект соглашения об аренде шведским государством тюрьмы в Тарту.

В документе отмечается, что такое соглашение соответствует интересам обеих стран: Швеция стремится решить проблему переполненности своих тюрем, Эстония же хочет рационально использовать дорого обходящееся налогоплательщикам специализированное здание, сохранить занятость в пенитенциарной системе и повысить профессиональную подготовку ее сотрудников.

«Эстония также обязана обеспечивать готовность своей тюремной системы к возможным кризисным ситуациям, и данное соглашение с Швецией поможет выполнять эти обязательства на более профессиональном уровне», — отметили в министерстве юстиции.

Эстонские власти боятся не только того, что преступность в стране может вновь резко вырасти. Правительство опасается и бунтов собственного населения — в особенности восстания в Нарве, населенной в основном русскими.

Шведы намерены разместить в тюрьме до 600 заключенных «с низким уровнем риска». Само собой, этнических шведов среди них окажется мало: в Швеции костяк тамошней организованной преступности составляют выходцы с Ближнего Востока.

Эстонских налогоплательщиков утешают также и тем, что им не придется нести расходы на этих «гостей». Всё возьмёт на себя Швеция. Кроме того, ни один иностранец не будет освобожден прямо в Эстонии — их отправят обратно в Швецию как минимум за месяц до окончания срока.

Как ожидается, первый шведский заключенный прибудет на эстонскую землю не раньше второй половины 2026 года. Рабочим языком в тюрьме Тарту будет английский. И если в прошлом году там было сокращено сто рабочих мест, то теперь планируется нанять 250 новых сотрудников.

Договор предусматривает аренду четырехсот камер, причем триста мест будут оплачиваться вне зависимости от того, заполнены они или нет.

«В целом за это эстонское государство будет получать ежегодно 3 600 000 евро», — посулил вице-канцлер министерства юстиции и глава тюремной службы Райт Куузе.

Отметим, что в 2024 году бюджет тюремной службы Эстонии составил 81 млн евро, из которых около трети (порядка 25 млн) пошли на покрытие расходов на недвижимость.

Лиха беда начало. Ожидается, что после того, как опыт со «шведами» будет признан успешным, можно будет ввезти преступников и из Великобритании с Нидерландами.

Но когда минюст обнародовал детали соглашения со Стокгольмом, вспыхнул скандал.

С громким протестом выступила оппозиционная партия «Отечество», которая заинтересовалась тем, что о соглашении говорят и пишут в самой Швеции.

В результате «отечественники» обвинили Лийзу-Ли Пакосту в том, что она утаила от эстонского народа тот факт, что Швеция может направить в Тарту осужденных за убийства и сексуальные преступления.

Это выяснилось из свежего сообщения шведских властей, в то время как ведомство Пакосты предпочло не привлекать внимания к столь щекотливым деталям.

Новая слава страны

По оценке «отечественников», заявления для прессы, сделанные эстонскими и шведскими ведомствами по тюремному соглашению, отличаются по ключевым моментам как день и ночь.

Шведская сторона чётко заявляет в своём пресс-релизе: «Заключённые, которых можно разместить в Эстонии, — это мужчины от восемнадцати лет и старше, осужденные, например, за убийства, экономические или сексуальные преступления».

Между тем в эстонском министерстве юстиции ничего такого не упоминали: там твердят лишь о «заключенных с низким уровнем риска».

И теперь председатель фракции «Отечества» в Рийгикогу Хелир-Валдор Сеэдер негодует: «Сегодняшнее откровенное признание шведов о том, кого они планируют присылать в Эстонию, ставит всё происходящее в совершенно ином свете».

Против такого подхода выступают и представители другой оппозиционной силы — Центристской партии. По их оценке, если за Эстонией закрепится имидж «всеевропейской тюрьмы», то это нанесет разрушительный ущерб репутации государства.

Но удивляться не приходится. Многие имперские образования использовали удаленные, слаборазвитые и малонаселенные регионы в качестве мест заключения. Достаточно вспомнить Австралию в Британской империи или Сибирь в Российской империи и Советском Союзе, где раскинулся печально знаменитый «Архипелаг ГУЛАГ». В Европейском союзе, судя по всему, на эту роль претендует Прибалтика.

Однако в правительстве Эстонии закрывают глаза на имидж страны и продолжают воплощать свой план, не обращая особого внимания на недовольство и торопясь утвердить мелкие детали. По словам Пакосты, больше всего споров вызывает вопрос о том, разрешать ли шведским заключенным курить в эстонской тюрьме.

Министр подчеркнула, что в Европе было всего несколько случаев, когда одна страна использовала тюрьмы другого государства, — и обычно это сводилось к простой аренде помещений. Таллин же предлагает другой путь — сотрудничество, при котором заключенные отбывают наказание по эстонским законам.

Стоит отметить, что до сих пор город Тарту (бывший русский Юрьев, основанный князем Ярославом Мудрым в 1030 году) пользовался в первую очередь славой университетского центра.

Местный университет, открытый по приказу российского императора Александра I в 1802 году, в свое время был местом работы ряда выдающихся ученых: натуралиста и географа Карла Бэра, астронома Василия Струве, физика-изобретателя Бориса Якоби, хирурга Николая Пирогова, правоведа Владимира Грабаря, историка Евгения Тарле, химика Вильгельма Оствальда, нейрохирурга Людвига Пуусеппа, культуролога и семиотика Юрия Лотмана…

Но теперь репутация Тарту может смениться на весьма специфическую.