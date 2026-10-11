Ежегодно во второе воскресенье октября в России отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Отраслевой праздник был утвержден президентским указом в мае 1999 года. За почти три десятилетия, прошедшие с этого момента, российская аграрная отрасль прошла впечатляющий путь и претерпела качественные изменения к лучшему.

ИА Регнум

Конец девяностых был крайне тяжелым временем, в том числе и для отечественного сельского хозяйства, — сложным даже в сравнении с последними годами существования Советского Союза.

В 1998-м продукция нашего агропромышленного комплекса составила всего 53% от показателей РСФСР 1990 года. Поголовье крупного рогатого скота к концу десятилетия сократилось почти в три раза по сравнению с показателями 1990-го, свиней — в четыре раза, почти в четыре раза уменьшилось производство молока и мяса.

В Советском Союзе еще с начала 1970-х импорт зерна стал превалировать над экспортом. Но в России ко второй половине 1990-х зависимость от ввоза стала критической.

По итогам урожая 1998 года валовой сбор зерна составил всего 47,9 млн тонн — минимальный показатель после распада СССР.

Для того чтобы понять масштаб изменений, обратимся к тому же показателю, но за 2022-й: в том году Россия установила исторический рекорд по сбору зерна — 157,7 млн тонн.

Наша страна вернула себе роль глобального производителя и поставщика продовольствия. Сейчас Россия занимает первое место в мире по экспорту пшеницы, ячменя, подсолнечного масла и замороженной рыбы, входит в число лидеров по поставкам ржи, овса, гречихи, семян льна и растительных масел.

Четверть века назад вряд ли можно было даже мечтать о лидерских позициях в любой из этих категорий.

«Сегодня мы уже говорим не только об обеспечении внутреннего рынка, но и о развитии экспорта. По итогам 2025 года он составил 41,6 млрд долларов», — отмечает отраслевой эксперт, управляющий партнер Agro and Food communications Илья Березнюк. Для сравнения: в 1998-м совокупный экспорт сельхозпродукции не превышал 2 млрд долларов.

Нынешнее положение дел в агропроме далеко не только от кризисной ситуации 1990-х, но и от положения дел в позднем СССР — когда стало расхожим выражение «умирающая деревня».

Количество сельхозпредприятий в России выросло с 27,3 тыс. в 1998-м до 216,9 тыс. — почти в восемь раз.

Если тридцать лет назад среднемесячная заработная плата аграриев составляла 468 рублей (менее половины от средней по стране), то в 2025-м — 81–82 тыс. рублей, что приближается к среднероссийскому уровню.

«Не только поля и тракторы»

Сельское хозяйство перестало восприниматься как профессия из прошлого, отмечает Кирилл Степанов, студент Чувашского государственного аграрного университета. Кирилл не только успешно осваивает основы сельскохозяйственных наук, но и ведет «агроблог» с миллионными охватами.

«Я точно знаю: сегодня «агро» — это не только поля и тракторы, но и дроны, современные технологии, свои проекты», — уверен Степанов.

Он объясняет: по инициативе и при поддержке президента Владимира Путина появились и уже успешно работают программы поддержки начинающих фермеров, проекты развития села, стали открываться агротехклассы.

«Это дает молодым людям больше вариантов: устроиться на современное предприятие или создать собственное хозяйство», — отмечает молодой специалист в области сельского хозяйства.

За всеми технологиями, конечно, стоят люди, подчеркивает Кирилл. «В День работника сельского хозяйства хочется сказать им спасибо, — говорит агроблогер-миллионник. — А ребятам моего поколения еще раз показать, что аграрная отрасль может быть не запасным вариантом, а интересным делом, в котором можно реализовать себя».

Если в конце 1990-х по группе специальностей «сельское хозяйство» обучались 240–250 тыс. человек (и далеко не все, получив диплом, шли работать «на землю»), то к 2026-му в аграрных вузах и колледжах учатся более 300 тыс. студентов.

Будущих биотехнологов и операторов беспилотных сельхозмашин начинают готовить еще в школе. В рамках нацпроекта «Продовольственная безопасность» уже открыто более 2 тыс. агротехнологических классов, где занимаются около 30 тыс. школьников. К 2030 году число таких образовательных пространств планируют увеличить до 18 тысяч.

В том, что молодые специалисты, выпускники аграрных университетов придут работать в одну из самых быстроразвивающихся и передовых отраслей российской экономики, можно было убедиться, посетив выставку «Золотая осень — 2026». Экскурсии и мастер-классы, которые с 7 по 10 октября проходили в московском «Тимирязев Центре», показали: современные отечественные фермеры вооружены новейшими технологиями в области агрономии, животноводства и селекции.

Крупнейший в мире экспортер пшеницы

Поддержка аграрного бизнеса — фермерских хозяйств, производителей техники, материалов, удобрений — находится на особом контроле руководства страны.

«Глава государства неоднократно подчеркивал важность поддержки фермеров», — отмечает известный российский сыровар, председатель ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота. Он подчеркивает: государство видит в помощи сельхозпроизводителям драйвер развития и гарантию продовольственной независимости государства.

«Долгое время мы привыкли смотреть на продовольственную безопасность как на что-то абстрактное, но ситуация изменилась», — указывает Сирота.

Сейчас, отмечает он, Россия не просто обеспечивает себя — по всем ключевым позициям наша страна закрывает потребности внутреннего рынка, причем по многим с серьезным запасом.

Залогом этого прорыва стала успешная работа малого бизнеса на земле, поясняет глава ассоциации «Народный фермер».

«В последнее время внимание к хозяйствам как к одному из основных игроков рынка только усиливается — и это не случайно. Без малого бизнеса не было бы ни прилавков, ни поставок за рубеж», — уверен Сирота.

Как результат, доля отечественных продуктов на полках превышает 90%. «Это и есть настоящая аграрная революция, о которой стоит говорить без скромности: результат работы села и поддержки, которую обеспечил президент», — отмечает сельхозпроизводитель.

Даже Советский Союз, обладая огромными ресурсами, закупал зерно за границей, а всего три десятилетия назад страна получала гуманитарную помощь продовольствием, напомнил Сирота.

«Сегодня Россия — крупнейший в мире экспортер пшеницы. Мы не просто накормили себя — мы продаем больше, чем покупаем, и кормим мир», — подчеркивает глава фермерского объединения.

Управляющий партнер Agro and Food communications Илья Березнюк со своей стороны отмечает: важен не только рост количественных показателей экспорта. В отличие от 1990-х, практически половина проданного за рубеж товара — продукция с высокой добавленной стоимостью.

«Это важный качественный сдвиг», — подчеркивает Березнюк. Он указывает: продовольственная безопасность — не только объемы производства, но еще и технологическая независимость, современная селекция, цифровизация, качественная подготовка кадров. «Именно эти направления, на мой взгляд, будут определять устойчивость отрасли в ближайшие годы», — уверен аналитик.

«Это результат долгосрочной государственной политики, в том числе решений, принятых при Владимире Путине, и, конечно, труда самих аграриев», — резюмирует Березнюк.