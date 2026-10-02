Название города Алёшки в освобожденной части Херсонской области в последние две недели неожиданно «завирусилось» в русскоязычном сегменте глобальных соцсетей. В первую очередь в популярном у подростков видеохостинге TikTok, в Instagram* и на платформе для обмена сообщениями Threads*.

ИА Регнум

На первый взгляд кажется, что блогеры (в том числе подростки, ранее не делавшие «контент», связанный с СВО или политической тематикой) стараются привлечь внимание к бедственному положению жителей города у линии боевого соприкосновения.

От Алёшек до оккупированного ВСУ Херсона около 9 км по прямой через Днепр. Здесь не прекращаются артиллерийские и дроновые атаки. Вражеские удары не позволяют провести полноценную эвакуацию оставшегося гражданского населения. ВСУ рассматривают как «законную цель» безоружных людей и гражданские машины, выбирающиеся из города. По той же причине крайне затруднена доставка гуманитарной помощи и продовольствия.

Но текст, который юные блогеры, участники флешмоба об Алёшках, зачитывают как под копирку (а некоторые — и по бумажке) выворачивает реальность наизнанку.

«Помощь Олежкам»

Молодые люди и девушки, подхватившие волну от других таких же блогеров, осознанно или бессознательно озвучивают «темник» украинских ЦИПсО — центров информационно-психологических операций.

Про «город в Украине», который находится под «российской оккупацией», якобы в «блокаде российской армии», и куда ВСУ не могут «доставить гуманитарную помощь», рассказывают ребята, которые явно не знают, ни где находятся Алёшки, ни что там происходит. Даже название города пишут либо с ошибкой — «Олежки», либо на украинский манер — «Олешки».

ИА Регнум Примеры роликов в социальных сетях

По данным проекта «Война с фейками», число коротких роликов об Алёшках в TikTok аномально резко увеличилось с 21 по 27 сентября. 23 сентября на 81-й сессии Генассамблеи ООН выступал глава украинского МИД Андрей Сибига. Значительную часть речи он посвятил Алёшкам, которые якобы находятся в «осаде», подобной блокаде Ленинграда, а Москву назвал «единственной причиной этой катастрофы».

После этого в рекомендациях YouTube появились русскоязычные видео на каналах украинских СМИ с заголовками типа «Выступление Сибиги всколыхнуло мир! В Олешках катастрофа!». Затем тот же нарратив «полился» в TikTok и в западные соцсети со множеством российских пользователей.

По «странному стечению обстоятельств» блогеры-подростки, так же как и глава киевского МИД, сравнивали ситуацию в «Олешках» с ленинградской блокадой.

Где источник фейков?

Источник ложной информации, которую озвучил Сибига с трибуны ООН и которую навязывают через сети, — это «отчеты о ситуации в Алёшках», распространяемые т. н. «руководителем украинской военной администрации» города Татьяной Гасаненко.

С ее подачи ряд западных СМИ опубликовал материалы о том, что в городе начался голод, местные жители вынуждены питаться сорняками и убитыми собаками. И это также сейчас транслируют блогеры.

Понятно, что Гасаненко находится не в Алёшках, освобожденных армией России еще в марте 2022 года. Она вещает даже не из оккупированного Украиной Херсона, а из глубокого тыла ВСУ.

При этом утверждает, что въезды в город заминированы, а гуманитарный транспорт уничтожается на дорогах.

Возникает резонный вопрос: зачем армии России минировать ведущие из тыла дороги к городу, находящемуся под контролем армии России, зачем мешать проходу своей же техники и гражданского транспорта? Но это абсурдное заявление тиражируют и киевский МИД, и его «помощники» в TikTok.

Публикации в прессе и ролики в соцсетях сопровождаются кадрами реальных разрушений в городской застройке. Но разрушает эти дома Украина — так же, как нацисты и их финские союзники методично уничтожали жилые кварталы блокадного Ленинграда.

Что происходит в реальности

До начала СВО в Алёшках проживали примерно 20 тысяч человек. Большая часть населения покинула город заблаговременно или была эвакуирована в первые месяцы военных действий.

От передовых позиций ВСУ на противоположном берегу реки город отделяет около 3 км.

Как поясняет посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, непосредственная близость к фронту позволяет украинской стороне применять по городу любые виды вооружений.

По данным местных властей, которые привел Мирошник, в Алёшках остаются около 1100 человек.

Враг использует дроны, чтобы точечно преследовать безоружных людей, ежедневно наносить удары по городской больнице и бомбить местный рынок.

Попытки мирных жителей получить продовольствие самостоятельно также сопряжены с риском для жизни.

«Семь человек с осколочными ранениями: грудь, голова, ноги, контузии, — сообщал глава Алёшкинского муниципального округа Руслан Хоменко 28 сентября. — Обычный торговый день, продавцы и покупатели. Оператор коптера не мог не видеть людей — а если дрон шел на искусственном интеллекте, удар по толпе был запрограммирован заранее. Это не случайность, это охота на мирных!»

2 октября четверо мирных жителей Алёшек получили ранения, подорвавшись на украинской мине.

«Дефицит продуктов в Алёшках есть, это факт. Люди буквально сегодня пытались выйти из Алёшек за продуктами в Раденск и подорвались, четыре человека получили ранения», — писал Хоменко.

Глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко Поврежденный гражданский автомобиль в Алёшках после обстрела ВСУ

Руководитель законных властей Алёшек, в отличие от фантазирующей на расстоянии «городской головы» Гасаненко, ежедневно наблюдает подлинную ситуацию.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал: минирование украинцами с воздуха подъездных дорог, атаки на колонные и отдельные машины с топливом, медикаментами, продуктами создало предельно сложную гуманитарную ситуацию.

При этом ВСУ не ограничиваются исключительно дронами. По данным Хоменко, только в период с 14 по 20 сентября по Алёшкинскому округу было нанесено не менее 700 ударов с земли.

Целями были не военные объекты, а школы, больницы, дома культуры и фельдшерско-акушерский пункт.

Вечером 1 октября из города поступили сообщения о минировании и обстрелах подходов к Алёшкинской центральной районной больнице. Госпиталь остается без электричества, воды и устойчивой связи, доставка медикаментов осложнена.

Атаки на безоружных граждан идут «по площадям», от украинских ударов страдает не только город, но и другие населенные пункты вблизи фронта.

«В Тарасовке сбросом разнесло частный дом, ранена хозяйка. В Сагах мужчина ехал за продуктами и подорвался на взрывоопасном предмете, оставленном ВСУ дистанционным минированием, — осколки в голеностопе, груди, плече, контузия», — пишет руководитель муниципального округа.

Подчеркнем — ни в одном из этих населенных пунктов нет военных объектов, которые могли бы считаться законной целью. Украинская армия убивает безоружных людей, которых киевский режим называет своими гражданами.

Беспилотные силы ВСУ используют дроны для того, чтобы минировать дороги в тылу российских войск. «Украинское» гражданское население, с которым враг не считается, остается на грани голодной смерти — становясь жертвами безуспешных попыток ВСУ выбить себе плацдарм на левобережье Днепра.

Поэтому же украинские БПЛА бьют по всему, что движется по трассе «Новороссия».

Заявления киевских властей и прессы о том, что Украина использует беспилотники для снабжения местных жителей, — циничная ложь.

«Не было зафиксировано ни одного сброса с дронов гуманитарной помощи», — отметил Хоменков. Ни ВСУ, ни украинские СМИ не продемонстрировали ни одного видео- или фотодоказательства, которое бы подтверждало сброс груза помощи жителям Алёшек.

В ряде населенных пунктов в окрестностях в течение длительного времени отсутствует какая-либо связь.

В период с 20 по 28 сентября, когда в соцсетях разгонялись фейки о «российской блокаде», по территории района Украина выпустила 102 артиллерийских и минометных снаряда, зафиксировано 154 удара дронов. Под удар, в частности, попал вещевой рынок в Великих Копанях, где семь человек получили осколочные ранения.

Целями ВСУ также становятся трансформаторы водонапорной башни, подстанция и объекты связи. Район буквально засеян неразорвавшимися снарядами, дронами и минами, запущенными с украинской стороны.

Российская армия в ежедневном режиме отбивает атаки из-за Днепра, стремясь остановить организованный Киевом геноцид. Но прифронтовой город оказался еще и в эпицентре информационно-психологической войны, идущей в Сети.

*Instagram и Threads — продукты американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией в России