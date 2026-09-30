30 сентября Владимир Путин, выступая в Госдуме IX созыва, обратился к законодателям, многие из которые были избраны впервые. Путин напомнил, что приоритетом остаются запросы граждан, полученные в ходе избирательной кампании.

Максим Блинов/РИА Новости

«Долг каждого депутата — держать постоянную связь с избирателями, знать, что происходит на земле, знать нужды людей, быстро на них реагировать, добиваться справедливого решения волнующих людей вопросов, то есть быть действительно народными представителями», — подчеркнул президент.

Одна лишь кабинетная работа недопустима, народный избранник должен быть с народом — таков был наказ главы государства.

Президент не впервые выступает перед новоизбранным составом Госдумы. IX созыв отличается от предыдущих по двум критериям.

Впервые в таком голосовании приняли участие граждане России из вернувшихся на Родину регионов Донбасса и Новороссии.

Президент поздравил всех парламентариев и всё общество с отмечаемым сегодня Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

«Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей, всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость», — сказал Путин.

Верховный главнокомандующий выразил благодарность бойцам на передовой и гражданским специалистам, которые отправились на эти земли работать и налаживать жизнь.

Второе важное отличие нынешнего созыва Госдумы — депутатский корпус обновился за счет людей с боевым опытом.

Все парламентские партии услышали призыв главы государства и поддержали стремление ветеранов СВО работать в законодательной сфере. Герои доказали преданность Родине на поле боя и теперь приступают к гражданской работе.

В зале их выделяли военная форма и боевые награды. Владимир Путин выразил уверенность, что, сохраняя традиции фронтового братства, недавние участники боев на передовой укрепят и усилят депутатский корпус.

«Искренне желаю вам, дорогие друзья, успеха в новой для вас законотворческой деятельности», — сказал Верховный главнокомандующий присутствовавшим в зале ветеранам.

В своей речи президент подчеркнул, что жизнь страны и людей, как и во всем мире, существенно меняется. «В эпоху стремительного развития технологий Россия должна быть в авангарде таких перемен. Все возможности, заделы, внутренние ресурсы у нас для этого имеются», — указал Путин.

Поэтому, отметил глава государства, и наше законодательство должно отвечать требованиям времени, быть устремленным в будущее.

«Служить людям, российским семьям, поощрять и поддерживать талант, инициативу, творческую энергию нашего народа. Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны», — сказал президент.

В выступлении перед обновленной нижней палатой парламента президент говорил о росте экономики, социальных гарантий, уровня безопасности и возможностей для каждого россиянина.

Среди обозначенных приоритетов — раскрытие потенциала регионов, обеспечение технологического лидерства, решение демографических вопросов, запуск уникального преференциального режима для Арктики и Дальнего Востока.

В выступлении не прозвучало ни одного призыва к запретам. Напротив, глава государства делал акцент на снятии барьеров и расширении поля возможностей для людей, бизнеса, экономики и промышленности.

Владимир Путин проявил уверенность, говоря о планах развития, и отметил сплоченность российского народа. Он апеллировал к чувству национальной гордости: Россия, подчеркнул президент, не будет унижаться и ни у кого не станет просить помощи.

«Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы, — указал глава государства. — Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой».

Во-первых, именно потому, что это унизительно, подчеркнул президент. «Во-вторых, нам никто не подаст. Мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное, нам этого не нужно. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно», — заверил Путин.

Речь главы государства была выступлением лидера сильной страны, которая обновляется благодаря приходу на руководящие посты новой элиты — ветеранов СВО. У России есть всё необходимое для защиты национальных интересов и для суверенного развития.