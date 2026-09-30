30 сентября в четвертый раз отмечается День воссоединения с Россией исторических территорий — Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Дмитрий Астахов/РИА Новости

Ровно четыре года назад, после референдумов в Донбассе и Новороссии, которые проходили с 23 по 27 сентября 2022 года, в Георгиевском зале Кремля Владимир Путин и главы четырех регионов подписали договоры о принятии новых субъектов в состав России. Через несколько дней документы ратифицировало Федеральное собрание, и дата вошла в перечень памятных дней страны.

Сейчас армия России, исполняя задачи специальной военной операции, освобождает один населенный пункт за другим, продолжая работу по возвращению Донбасса и Новороссии.

Уже сейчас очевидны итоги судьбоносного решения, принятого осенью 2022-го, — и измеряются они не только квадратными километрами территории.

Впервые с 1945 года

По-настоящему важные поступки не совершаются по принципу наименьшего риска. От руководителя великой державы требуется воля, мужество и уверенность в своей правоте, а главное — готовность отвечать за последствия: военные, экономические, дипломатические.

Слабый лидер отступил бы в 2014 году, когда решалась судьба Крыма. Отступил бы и в 2022-м — перед началом специальной военной операции, а затем — перед подписанием договоров о воссоединении, когда Запад грозил новыми санкциями и полной изоляцией. Путин, решительно действуя на благо России и ее народа, тем самым менял ход истории.

Итог сделанного выбора можно сформулировать коротко: впервые с 1945 года страна не теряет, а возвращает свое. Сначала Крым и Севастополь, затем — Донбасс и Новороссия.

Для поколения, которое выросло на памяти о распаде Советского Союза, это стало преодолением исторической инерции. Потомки наверняка назовут случившееся одним из самых ярких событий нашего времени — эпохи Путина.

Воссоединение — один из важнейших результатов специальной военной операции, и его можно выразить в цифрах: четыре региона занимают более 100 тысяч квадратных километров.

Это больше, чем, например, Венгрия, Португалия или Австрия. Азовское море вновь стало внутренним морем России, а его порты — Мариуполь, Бердянск и Геническ — российскими. Сухопутный коридор связал Крым с материком, а по Северо-Крымскому каналу на полуостров вернулась днепровская вода, которую киевский режим перекрыл в 2014 году.

За площадью стоит экономика. Донбасс — один из старейших промышленных районов страны, появившихся еще в Российской империи и развивавшихся в советский период.

Это уголь, металлургия, машиностроение. Запорожская и Херсонская области — щедрый чернозем, зерно, овощи и бахчевые, которыми эти земли славились всегда. Здесь же находится построенная силами большой страны Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе.

К регионам уже присматриваются инвесторы, в том числе наши зарубежные партнеры.

Воля к освобождению

Многие годы Киев обеспечивал экономику Украины за счет эксплуатации этих территорий: ресурсы Донбасса и Новороссии перераспределялись в пользу столицы и дотационных западных областей, а сам Юго-Восток получал обратно всё меньше.

Теперь четыре региона, вернувшиеся на Родину, вносят вклад в рост экономики всей России. Страна получила перспективные территории, которые прежде работали на развитие Украины.

И всё же главное — не квадратные километры, не запасы угля, не шахты, не поля и не промышленные гиганты.

Евгений Биятов/РИА Новости

Миллионы русских и русскоязычных людей стали нашими согражданами. На войне верен только один расчет: победила та страна, которая стала больше. Россия стала больше и по территории, и по числу граждан — и это уже победа.

Жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сделали выбор сами — в пользу освобождения от неонацизма, от экономической эксплуатации. От режима, отказывающего в базовых правах — языковых, культурных, религиозных.

На референдумах сентября 2022 года за вхождение в состав России проголосовали более 99% участников в ДНР, более 98% — в ЛНР, 93% — в Запорожской области и 87% — в Херсонской. Голосование шло в том числе в прифронтовых районах — под угрозой обстрелов со стороны ВСУ, и тем весомее итог народного волеизъявления.

Нравственный долг

У воссоединения есть и нравственное измерение. К 2022 году Донбасс восемь лет жил под обстрелами, а Минские соглашения, которые призваны были остановить войну, Киев так и не выполнил. Стало понятно: либо Россия вступится за этих людей, либо их уничтожат. Остаться в стороне и молча смотреть на убийства значило бы потерять себя, уважение к собственной стране и веру в свой народ.

Россия выступила за своих и за правду. Этот момент стал для страны моментом гордости — он показал, кто мы и за что мы стоим.

Решение государства подхватило общество. Миллионы людей по всей стране включились в поддержку бойцов на передовой: собирали деньги и снаряжение, плели маскировочные сети, отправляли гуманитарные грузы, помогали семьям мобилизованных.

Сотни тысяч специалистов — строители и энергетики, ремонтники и врачи, учителя и музейные работники — поехали в Донбасс и Новороссию налаживать мирную жизнь. Регионы-шефы взяли под опеку отдельные города и районы. Мы сделали то, что должны были сделать.

Однако чтобы сделать следующий шаг и развиваться беспрепятственно, результат нужно закрепить и защитить — очистить от противника всю территорию ДНР. Часть ее земель по-прежнему занята украинскими войсками.

Те бои, которые сейчас идут на подступах к Славянску и Краматорску в ДНР, у Орехова в Запорожской области — в прямом смысле битва за будущее. Вариант у России только один: победить. И она победит. Потому что правда на ее стороне и потому что, как бы тяжело ни было, «Мы русские — с нами Бог», — говорил Александр Суворов.

Мирная перспектива

На страну возложена историческая миссия. После окончания боевых действий Донбасс и Новороссию предстоит на многие поколения вперед сделать перспективными, процветающими и удобными для жизни — такими же, как любой другой регион страны.

Работа уже идет: ремонтируют и строят дороги, больницы, школы, детские сады и жилые дома, восстанавливают водоснабжение и энергосети. Многих из этих объектов при украинском режиме просто не было. И быть не могло — киевским властям всегда было безразлично, как живут люди, которых они никогда не считали своими.

Заметнее всего перемены в Мариуполе, который после боев 2022 года, по сути, пришлось отстраивать заново: там выросли новые жилые кварталы, открылись отремонтированные школы и поликлиники.

Меняется и повседневная жизнь людей. Жители получают российские пенсии и социальные выплаты, могут пользоваться федеральными программами, включая льготную ипотеку, их дети учатся по общероссийским стандартам и поступают в вузы по всей стране.

Четыре года назад Россия, повинуясь нравственному долгу и исполняя волю жителей исторических территорий, закрепила Донбасс и Новороссию за собой. Когда война закончится, их развитие пойдет с удвоенной силой.

А 30 сентября навсегда останется в календаре днем, когда страна вернула своих людей и свою землю.