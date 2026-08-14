Если США «продадут нам 5% (имеющихся у США ракет «Патриот»), мы переживем зиму и спасем жизни людей», рыдает Зеленский в интервью CNN.

ИА Регнум

И «самую страшную зиму» наперебой обещают самые разные говорящие головы.

Вплоть до никому не известного командир дивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады по фамилии Лопачак, который заявил, что жителям крупных городов следует воспринимать серьезно призывы властей уехать на зиму в село.

А советник президента Сергей Бескрестнов по кличе «Флеш» (ранее советовавший отставному министру Фёдорову) советует покупать аккумуляторы и другое энергооборудование на зиму уже сейчас, поскольку позже цена вырастет в два-три раза. Мол, будет темно, а ракет у нас на перехват баллистики нет.

Совсем нетрудно заметить, что в центре всех этих завываний стоят именно ракеты для систем ПВО.

Страдания граждан вообще мало когда волновали центральную власть, тем более что «самых страшных зим» на Украине было уже несколько. Практически каждая из них в тот или иной момент носила такое гордое название.

Само собой, каждый год повторяется одна и та же история со стремительно дорожающими генераторами, многочасовыми блэкаутами и обещаниями строить уличные туалеты внутри городских кварталов. А потом зима заканчивается — и в соцсетях опять начинают звучать радостные призывы воевать до последнего украинца, заверения в стойкости и незламности.

Причин тому всего лишь три: нежелание России доводить всё до реальной гуманитарной катастрофы (иначе вся энергетика и водоснабжение «легли» бы еще в первую «страшную зиму»); ресурс прочности, заложенный в советские энергообъекты; иностранная помощь на восстановление и альтернативные источники.

Но и у первого, и у второго, и у третьего есть свой предел.

«Зеленский играет в опасную игру на повышение ставок. Он рассчитывает, что рост цены войны заставит россиян потребовать ее окончания. Но симметричный сценарий заключается в другом: Россия может повышать цену войны для самой Украины, пока Киев не окажется перед необходимостью выбирать уже не между «победой» и «компромиссом», а между компромиссом и дальнейшим разрушением экономики. Главный риск для Банковой — потерять контроль над этой спиралью», — пишет телеграм-канал «Резидент», принадлежащий, как утверждает СБУ, «российским спецслужбам».

И в принципе, это очевидно: даже в отдельно взятой энергетике проблемы имеют накопительный эффект, а зима, всегда дающая дополнительную нагрузку буквально на всё, реально может привести к системному кризису, который не решается покупкой батареек. Ставка на эскалацию усиливает не переговорный ресурс Украины, а цену, которую ей самой придется платить за решение продолжать войну.

Но виноваты в этом, конечно же, будут «русские», а также местные власти, которые формально отвечают за свет, тепло и воду. И на внутреннюю аудиторию Зеленский констатирует: «К сожалению, есть отставание в части городов и регионов». То есть всем понятно, что подготовиться к отопительному сезону с остатками энергосистемы не получится.

«Сейчас ситуацию спасает, к сожалению, ухудшение экономической ситуации и снижение деловой активности. А также, соответственно, уменьшение потребления энергоресурсов во всех секторах (газ, электроэнергия и бензин-дизель) — в среднем от 15 до 20%. Ну, не просто так даже планируют разрешить экспорт газа для «избранных» компаний. Поэтому считать, что «всё поремонтировали и всё работает» — наивно.

Большинство энергосистемы «висит на ниточках». Даже непродолжительная жара (02-06 августа) заставила всегда спокойного Шмыгаля (первого вице-премьер-министра — министра энергетики. — Прим. ред.) задергаться и заявить перед жарой, что могут быть отключения, а дефицит в энергосистеме вырастет до 1 ГВт»,— пишет эксперт в области энергетики Юрий Корольчук.

По его информации, реальных капитальных ремонтов на подстанциях госкомпании «Укрэнерго» не проводятся — на это нет денег, людей и времени. А именно подстанции будут одним из самых слабых звеньев.

В настоящее время все ответственные структуры (правительство, СНБО, минэнерго, «Нафтогаз», «Укрэнерго», а также посольства стран ЕС) снова просматривают и переоценивают сценарии прохождения холодного сезона.

9 августа стало известно, что Европейский союз выделил дополнительные 30 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, увеличив свой общий вклад до 279 млн евро. Новое финансирование поможет энергетическим компаниям закупать необходимое оборудование и восстанавливать поврежденные сети.

Одновременно в отчете Rapid Damage and Needs Assessment, подготовленном украинским правительством, Всемирным банком, Еврокомиссией и ООН, констатируется, что масштаб разрушений значительно превышает объем международной помощи.

Энергосектор имеет 24,8 млрд долларов прямых убытков, связанные с ней экономические потери достигли 88,2 млрд долларов, а для восстановления и модернизации отрасли в течение следующих десяти лет потребуется еще 90,6 млрд долларов. Которые кто-то должен щедро подарить.

Прямо сейчас упомянутому фонду, по словам упомянутого выше Дениса Шмыгаля, не хватает более 507 млн евро. Еще 600 млн евро нужны, чтобы стабилизировать работу балансирующего рынка электроэнергии — то есть обеспечить строгий физический баланс между производимой и потребляемой энергией за счет множества мелких источников, возобновляемой энергетики и поставок из Европы, максимальный объем которых может составить 2,1 ГВт.

А с последним, к слову, у нее прямо сейчас проблемы: из-за обмелевших рек в ряде стран «глушат» АЭС, например, в ближайшей к Украине Румынии.

Всё, чем будет отличаться сезон 2026–2027 гг. от прошлых зим — это освободившиеся мощности для нужд населения на уровне 2 ГВт, после того как встали промышленность и бизнес. Соответственно, даже при критическом, отрицательном сценарии (обстрелы энергосистемы и морозная зима), при сохранении работы АЭС максимальный дефицит на Украине будет составлять 5 ГВт.

Этого достаточно для ограничений электроэнергии до 12-14 часов в сутки. В случае повреждений станций и инфраструктуры — до суток. Поскольку «Укрэнерго» не удалось объединить «распределенные мощности» (те самые мелкие источники) в единую сеть.

«По теплу ситуация сложнее, потому что там решений нет — есть имитация, — продолжает эксперт Корольчук. — Когенерация и квази-котельные вместо ТЭЦ — дорогое удовольствие. Пока все эти проекты существуют как бизнес-решения «выработать дорогую электроэнергию — продать». Тепло будет подаваться по остаточному принципу, в соответствии с эффективностью когенерационной установки. …Для большого государства, населения, общества такие решения ничего не дадут».

На человеческом языке это значит, что когенерационные установки, переданные «партнерами» (к примеру, USAID закупил и передал 200 единиц такого оборудования), не могут заменить разрушенные ТЭЦ и обеспечить теплом тысячи многоэтажек. Поскольку они существовали в определенной городской системе.

Особенно серьезны риски для Киева, значительная часть которого зависит от крупных ТЭЦ.

По оценке директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, около 25% столичных домов — примерно 2,5 тысячи многоэтажек — могут остаться без резервной схемы теплоснабжения в случае вывода основных источников тепла из строя.

Ну а полный швах может наступить, если будет обесточена Бортницкая станция аэрации (единственная система, очищающая сточные воды Киева и прилегающих городов и поселков). Если станцию «выключат» даже на несколько дней, Украине грозит масштабная катастрофа: неочищенные стоки пойдут в Днепр и без воды окажутся Черкассы, Кременчуг, Днепропетровск, Запорожье, Херсон и значительная часть Харьковщины.

Пока все аккуратно обходят вопросы остановки АЭС (как последствия ракетных ударов или системной аварии). Такого блэкаута еще не было — и только как следствие сознательной позиции России, благодаря которой остается островок условной стабильности.

Без этого «страшного советского наследия» энергетическая жизнь Украины была бы уже практически на 70% бензогенераторной.

В целом с учетом текущего состояния ремонтов ТЭС и ТЭЦ, подстанций «Укрэнерго», запасов газа, состояния инфраструктуры газодобычи можно прогнозировать, что энергосистема будет способна работать на максимум 60% от своих расчетных довоенных мощностей.

К ноябрю 2026 года ожидается работа половины мощностей ТЭС тепловой энергетики (от работавших до войны), теплоэлектроцентрали по всей стране (без Харькова) — на 80%, ТЭЦ Киева — до 70% мощности по теплу и 40% по электроэнергии. Украинские ГЭС сохранили 60% ресурса.

Да, украинцев ждет «черная зима» с ограничениями по свету и теплу: энергосистема входит в новый отопительный сезон уже ослабленной, а подготовка к нему далека от завершения — региональные «планы устойчивости» в среднем выполнены менее чем на 50%.

Ничего сверхъестественного по сравнению с прошлыми зимами не случится.

Всё будет зависеть от сочетания трех факторов: температуры, масштабов российских ударов и того, сколько объектов Украина успеет восстановить и защитить до холодов. К примеру, Киевская область получила от Швеции более 33 тонн защитных конструкций для энергетики. Их будут использовать для укрепления энергетических объектов и проведения ремонтно-восстановительных работ.

При относительно теплой зиме и ограниченных атаках энергосистема система может пройти сезон без продолжительных отключений. Но базовые и пессимистические сценарии значительно тяжелее. Плюс никуда не делась вероятность крупных системных аварий на издыхающей советской инфраструктуре, на которую (в отличие от войны) денег нет никогда.

И решать свои проблемы украинцам фактически уже советуют готовиться самостоятельно.

Вывод же довольно простой. Киевское руководство вполне сознательно тащит ситуацию к статусу «ужасная», поскольку для него чем хуже — тем лучше. В бункере свет и тепло есть всегда.

А жизнь простых людей в первую очередь зависит от России, которая все прошлые годы их щадила. Самый простой же выход — завершение войны или хотя бы перемирие. Но это для Зеленского и компании звучит гораздо страшнее, чем любой «блэкаут».