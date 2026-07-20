Фраза «аграрная сверхдержава» применительно к Украине родилась десять лет назад, в ходе визита в порт Южный американской делегации. Тогда украинское правительство подписало с корпорацией Cargill соглашение о строительстве зернового терминала.

ИА Регнум

Посол США на Украине Джефри Пайетт сказал по этому поводу: «Украина уже является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственных товаров, но она должна стать аграрной сверхдержавой».

Пайетт делал акцент на том, что в стране сосредоточена четверть всемирных запасов чернозема, и фразу посла сразу подхватили чиновники и журналисты, превратив ее чуть ли не в национальную идею. Которую самостоятельно придумать никак не удавалось.

По этому поводу известный политолог и философ Дмитрий Выдрин отмечал, что «аграрная свехдержава» — такой же оксюморон, как «могучий дистрофик», поскольку не производит тип личности, двигающий прогресс. Однако кто тогда слушал умные увещевания?

Украина готовилась к большой войне и эксплуатировала землю, являясь на тот момент, после США и Евросоюза, третьим в мире экспортером зерновых культур, собирая более 60 млн тонн зерна в год. И в том же 2016 году экспортировав 40,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур на 6,075 млрд долларов.

Но вот прошло десять лет, и эксперты констатируют: «аграрная сверхдержава» скатилась практически до моноспециализации на мировом рынке.

По данным Минагрополитики Украины, в 2026 г. лидером по посеву среди зерновых культур заняла кукуруза — 4,37 млн га, тогда как под яровую пшеницу засеяли всего 186,6 тыс. га, а гречиху — 55,1 тыс. га, что для исторических «гречкосеев» даже как-то стыдно.

Среди технических культур лидерами являются подсолнух — порядка 5 млн га и соя — 2 млн га.

В итоге получается, что украинская экономика не просто движется в сторону сырьевого формата. Она уже ушла от широкого аграрного сырьевого уклада, предусматривающего продуктовое разнообразие, практически скатившись до производства монокультуры — особенно с потерей овощеводства на юге, с уничтожением Каховского водохранилища и переходом Херсонской и Запорожской областей к России.

То есть, превратилась в «кукурузный придаток» мировой экономической системы, плюс сопутствующие технические культуры. И это не просто умозаключение, а выводы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликовавших аналитическое исследование Agricultural Outlook 2026–2035.

Но, может быть, это здорово — найдено своё место, есть специализация, цели просты и понятны?

Но увы, по всем направлениям, связанным с этим «успехом», Украина топит себя собственной же политикой, которая главной отраслью экономики определила войну.

Во-первых, откуда возникло решение заниматься именно «царицей полей»? Смена климата, связанная с уничтожением огромных лесных массивов и посадок, останавливавших засушливые ветры, потеря огромных орошаемых площадей и скотское отношение к земле привели к тому, что украинские черноземы истощены.

В Одесской, Черкасской и остатках Запорожской области наблюдается наибольший дефицит гумуса — 810, 760 и 630 килограммов на гектар соответственно.

В связи с истощенностью грунтов и тем, что кукуруза стойко переносит изменения погоды, дает больше урожая, чем другие зерновые, украинские аграрии и решили сделать из нее основу экспортной продукции — добивая истощенные поля.

При этом в Причерноморье с ней всё равно проблемы, туда возвращается пустыня, и в настоящее время реально можно заниматься только какими-то засухоустойчивыми культурами.

Во-вторых, кому этим всем заниматься? Мобилизация безжалостно высосала украинское село. А в аграрном секторе — монополия у крупных агрохолдингов и компаний, которые пользуются системой возмещения НДС при экспорте сырья и почти не платят пошлины.

Фермеры попросту не выдерживают конкуренцию.

«Мобилизовали пятерых моих рабочих. В результате обстрелов я потерял два трактора, грузовик. Меня внесли в список тех, кто должен получить государственную компенсацию, но получу я ее, по моим подсчетам, года так через три», — рассказывает ИА Регнум Николай, фермер из Днепропетровской области.

Раньше схема «сбора урожая» держалась на таких, как он. На распаёванных бывших колхозных землях мелкие производители выращивали ту же сою, а потом оптом продавали её скупщикам. Мелкие партии свозились на сушку и хранение в элеваторах и потом уходили на продажу уже оптом.

Теперь киевское руководство довело до того, что первоначально достигнутые договоренности про «зерновой коридор» больше не работают. Львиная доля зерновых культур уходит на экспорт через черноморские порты, а ВС РФ в последнее время нарастили удары по портовой инфраструктуре и различным судам.

По данным Reuters и Ассоциации аграриев (ААУ), из-за усиления российских атак Украина потеряла около трети своих возможностей по экспорту зерна через ключевые черноморские порты.

То же самое с железнодорожным транспортом: российские дроны выбивают локомотивный парк и грузовики с фургонами. А для «аграрной супердержавы» большие урожаи ничего не значат без мощной транспортной инфраструктуры, современных агрохимических технологий, хранения сырья и его глубокой переработки.

Из всего этого списка есть только урожаи.

В данный момент трейдеры практически остановили закупку украинской кукурузы в портах, а экспортные закупочные цены за неделю снизились на 10–25 долларов за тонну по сравнению с весенними значениями.

И это при том, что цены на неё в мире растут и, казалось, можно было бы заработать хорошую копеечку. А сделать это можно только одним способом: отправить зерно через западную границу, где с вилами стоят польские фермеры, всегда готовые высыпать его на землю, как они уже делали это раньше.

Кто заработает на поставках в Европу — так это США и Бразилия. По подсчетам экспертов-аграриев, на первые приходится 29% мирового экспорта кукурузы, а на вторую — более 26%, в то время как на Украину лишь 15%.

Она могла бы отправить свою кукурузу, скажем, в Японию или Вьетнам, но туда ее попросту не пустят американские экспортеры. Китайский рынок тоже практически закрыт, поскольку в Поднебесной растет собственное производство и она наращивает закупки из России. Турция решила всё делать сама и прикрутила поставки извне.

Остается Африка, но она для украинского экспорта была потеряна в тот период, когда все дружно заглядывали в рот европейским «партнерам», ожидая принятия в «семью цивилизованных народов».

Например, Египет предлагал бартер — зерно в обмен на сжиженный природный газ, причем это не требовало физических поставок газа на Украину — египтяне направляли продукцию в Европу, а уже оттуда газ закачивался бы в подземные хранилища. Но и здесь ничего не получилось, поскольку украинская сторона не захотела подписывать соответствующие контракты — вероятно, чиновники не нашли там схем для персонального заработка.

Сейчас египтяне предпочитают латиноамериканское зерно, которое выигрывает в цене.

«Мы потеряли 70% рынка Египта. Все украинские экспортеры переориентировались на Европу. Мы потеряли не только момент, когда можно было выгодно продавать в Египет, но и доверие египетского покупателя», — отмечают в компании Promising International Trading Co. DMCC.

Также бездарно потеряны рынки в Судане, Эфиопии, Тунисе и других странах.

По словам руководителя украино-африканской торговой миссии Артема Гудкова, Украина могла бы в течении 5-8 лет экспортировать в африканские страны только аграрной продукции более чем на 10 млрд долларов, тогда как сейчас это всего лишь 280 млн.

Тем более что в Африке активно работают российские трейдеры — они готовы сотрудничать на отсроченных условиях оплаты, делают скидки, согласны на расчеты в национальной валюте.

Что же касается подсолнуха, то, кроме окончательного истощения почв, он в итоге ничего не приносит. Спрос на масло не так велик, и на нём тоже активно действует Россия. А проблема хранения так же остра, как и в случае с зерном — в результате ударов ВС РФ 14 июля по терминалам перевалки масла компании Kernel в Одесской области было уничтожено 25 тыс тонн продукции.

И это при том, что масло и шпроты дают Украине 15% валютной выручки.

А производить продукцию высокого уровня передела там давным-давно никому не интересно. Ни растительные белки, ни биоэтанол, ни комбикорма, ни биопластик или аминокислоты, ни даже банальный кукурузный крахмал «великая аграрная держава» оказалась освоить не в силах.

О чем тут можно говорить, если даже сало в украинских магазинах продаётся польское. Но поскольку все силы и все ресурсы сознательно брошены на самоуничтожение, то и говорить о том, что нечто изменится в будущем, вряд ли возможно. «Могучий дистрофик» стал из острого словца реальным персонажем: он может запускать ракеты, однако делает это на капельницах, будучи не в состоянии встать на ноги и пойти заняться нормальным делом.

На которое нет ни здоровья, ни денег, ни настроения.