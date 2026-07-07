Что нужно сделать, если вода не доходит до квартир жилых домов и растекается из гнилых труб, починить которые уже не представляется никакой возможности ввиду их полной изношенности?

Global Look Press

Украинский ответ — поднять тариф в четыре раза.

Именно этим прямо сейчас занимается Львовский горсовет, решивший не отставать от других городов страны. Депутаты предлагают поэтапное повышение цен — сначала увеличить тариф до 56 гривен с копейками (114 рублей) за куб, а потом еще.

Поскольку, по заявлению директора ЛКП «Львовводоканал» Дмитрия Ваньковича, для полного покрытия расходов на электроэнергию, топливо, реагенты, зарплату, ремонты и модернизацию цена кубометра воды для населения города должна вырасти до 100 гривен за куб (180 рублей).

В Москве, для сравнения, холодная вода стоит примерно в 2,5 раза дешевле. Но неслучайно же Ванькович — самый богатый из всех руководителей львовских коммунальных предприятий: почти 2 млн гривен зарплат, премий и разных доплат в 2025 г., 900 тыс. долларов США (наличка, банковские вклады), автомобили, недвижимость и прочее.

Но только Львову повышение тарифов всё равно не поможет. Часть водопроводных труб здесь проложена еще во времена Австро-Венгрии, а вторая часть — при «советской оккупации». А после распада СССР прошло 35 лет, срок эксплуатации водопроводных труб, сделанных из стали, объективно закончился «естественной деоккупацией».

Более 500 километров труб во Львове находятся в критическом состоянии и их надо срочно менять, в то время как «Львовводоканал» каждый год проводит замену не более чем 30 км. В результате проблема с аварийностью нарастает как снежный ком. Каждую неделю аварийные бригады устраняют прорывы.

«Приехали, раскопали, что-то там варили, закручивали. Через пару дней на том же месте бьет фонтан. Вода хлынула в подвал нашей пятиэтажки», — жалуется жительница ул. Зеленой Юля.

Хотя представители коммунальной компании, наоборот, рапортуют, что по сравнению с предыдущими годами количество аварий уменьшилось почти в два раза.

Что же касается австрийских чугунных и керамических труб, то они оказались понадёжнее, но пример аварии осенью прошлого года показывает, что ничего вечного не бывает. 23 октября 2025 г. в с. Домажир в результате прорыва на магистральном водопроводе диаметром 600 мм 10% Львова (160 улиц, 50 тыс. абонентов) осталось без воды.

После устранения первого прорыва система не выдержала давления, и в течение нескольких дней возникли новые прорывы на восстановленных участках. Автоцистерны не могли обеспечить замену, поскольку их было мало.

Позже выяснилось, что поломался 29-километровый водогон, построенный… в 1901 году по проекту австрийского инженера Оскара Смрекера —это был первый напорный централизованный водопровод во Львове. «На следующих выборах буду голосовать за Габсбургов», — иронически комментирует этот случай львовянин Алексей.

Но в целом людям не до смеха. Каждый клочок дорогой львовской земли застроен, за каждый объект давались и получались огромные взятки. Однако всё это безумное хозяйство «набожного вора» Андрея Садового продолжало делать врезки в древние трубы — как по воде, так и по канализации.

В результате многочисленных аварий город теряет 30-40% питьевой воды, а все убытки механически вешают на население.

«У нас в доме 16 квартир. В шести есть квартирные счетчики. Остальным начисляют по домовому счетчику. У одного соседа постоянно утечка воды — всю систему надо менять. «Львовводоканал» считает, сколько жители дома израсходовали кубометров за месяц, и делит между жильцами равными частями. В этот подсчет входят и кубометры потерянной воды. Вот такой «справедливый подсчет», — жалуется жительница ул. Лычаковской Ксения.

Но от локального примера Львова самое время перейти на всеукраинский масштаб. Пока страны ЕС и НАТО выделяют миллиарды долларов на войну и разрушение, найти какие-то копейки (на этом фоне) на решение водяной проблемы не представляется возможным.

Это вообще не приоритет, и никого не волнует, что пьет «европейская нация».

На конференции по восстановлению Украины URC 2026, которая проходила в Гданське, заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум заявила, что прямые убытки в водном секторе уже достигли $7,8 млрд.

«Экономические потери оцениваются в $14,4 млрд, а потребности в восстановлении и модернизации составляют $17,5 млрд на следующие десять лет. Учитывая объемы убытков, понятно, что для восстановления отрасли нужны масштабные инвестиции, в том числе и частные», — подчеркнула пани Шкрум.

Но вот с инвестициями пока получается очень туго.

В том же Львове к модернизации системы водоснабжения решили подключить датчан — с компанией NEFCO было подписано соглашение на получение гранта в размере 12 млн евро. Пока датчане изучают документацию и особенности водопроводов города.

Но указанная сумма — мизер. По заявлению львовских властей, город каждый год на модернизацию системы водоснабжения получает 40-50 млн гривен, тогда как требуется 30 млн евро (1,5 млрд гривен).

Но, очевидно, инвесторы не сильно стремятся к сотрудничеству с командой мэра Садового после того, как тот «кинул» на деньги польскую компанию, которая занималась строительством мусороперерабатывающего завода.

К тому же у датчан есть подшефный регион. По результатам URC 2026 Николаевщина получит от Швеции и Дании 40 млн евро на различные проекты, среди которых есть и модернизация систем водоснабжения. Грант на 6 млн шведских крон (ориентировочно 28,1 млн грн.) на модернизацию водоснабжения от шведского инвестиционного фонда Swedfund International AB получат городские власти г. Черткова (Тернопольская область).

Но это капля в море, а «иностранные проекты» заключаются в основном в закупке импортных труб по цене в 3-10 раз больше.

В советские времена на Украине были построены магистральные сети и крупные водохранилища, воду очищали на специальных станциях, затем с помощью насосов подавали населению.

Теперь всё это помечаем как несуществующее.

Сети сгнили, водохранилища обмельчали или уничтожены (в том числе войной), очистные станции выработали свои ресурсы, огромное количество воды уходит на орошение полей, в реки сбрасываются неочищенные стоки.

Из-за смены климата, засух, войны и варварского использования водных ресурсов Украина рискует столкнуться с масштабным водным кризисом и потерять до половины (а на юге — до 70%) водного стока. Попросту говоря — питьевой воды станет значительно меньше.

Из-за снижения уровня грунтовых вод во многих селах по всей стране пересохли колодцы, и теперь местные власти вынуждены вести туда центральное водоснабжение. Причем платят за трубу сами жители сёл, которым потом добавляют еще и тарифы на услугу.

Так, с 27 июня около 60% жителей пограничного с Румынией города Хотина остались без водоснабжения из-за усложненного водозабора из Днестра. Вода в реке отошла на 15 метров от берега. По словам местных экологов, если уровень воды упадет хотя бы еще на 10 см, то забор прекратится полностью.

Ситуация в Одессе тоже критическая — сеть изношена примерно на 70%, потери воды достигают 40%. В Киеве случается в среднем более 6300 аварий водопроводов в год. Не лучше ситуация в Полтаве, Днепропетровске и других городах.

Черкассы, к примеру, фактически берут воду напрямую из Днепра — вода в городских кранах еще до войны была «с головастиками», даже в качестве технической ее можно было использовать с большой натяжкой. Бутилированная вода была и остается самым популярным товаром для черкащан.

«Ситуация с водоснабжением перешла от плохой к очень плохой. Системы — без капитальных ремонтов, без серьезных вливаний средств. Большинство местных властей не понимают масштаб проблемы и не закладывают финансирование. Это очень серьезный вопрос», — отмечает председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

При этом украинские водоканалы находятся где-то на дне, без шанса вынырнуть.

Коммунальное предприятие «Белоцерковводы» по состоянию на сентябрь 2025 г. имело задолженность более чем 244 млн гривен. Долг «Ровнооблводоканала» по состоянию на март 2025 г. превысил 115 млн гривен. «Львовводоканал» за период с 2020 по 2025 гг. ушел в минус на более чем 345 млн гривен.

А задолженность украинцев за коммунальные услуги в 2025 г. превысила 113 млрд гривен и еще более 10 млрд (18 млрд руб.) — долги только за воду.

Не хватает сотрудников — слесарей, электрогазосварщиков, монтеров. Реальные зарплаты у них ниже 20 тыс. гривен (36 тыс. руб.), а условия работы очень тяжёлые.

«Постоянные выезды на прорывы. 5-7 часов находиться в грязи и воде. Особенно сложно осенью и зимой. Работаю ради брони, но и ее могут снять. Знакомый работает частным сантехником и меньше 30 тыс. в месяц не имеет. Контролеры вообще получают чуть более 10 тыс., там одни пенсионеры работают», — рассказывает ИА Регнум рабочий одной из аварийных бригад «Киевводоканала» Геннадий.

Его опасения о том, что бронь могут снять, неслучайны — сотрудников то там, то здесь мобилизуют, забирая 20% коллектива.

Проблемы воды, как уже можно понять, для Украины относятся к разряду неразрешимых. Следовательно, в очередной раз поднять тарифы — самый простой и доступный выход. Более 113 гривен (229 рублей) за кубометр с водоотведением будут платить в Павлограде, более 91 гривны (185 рублей) — в Ужгороде, более 87 гривен (177 рублей) — в Дрогобыче.

Так что украинские коммунальщики не только догнали, но и в некоторых случаях перегнали Европу. Поскольку поляк через границу платит за куб около 2,5 евро (223 рубля), словак — около трех евро, а венгры вообще — 0,7 евро (72 рубля). С той лишь разницей, что в Европе высокие тарифы означают, что система должна полностью окупать себя сама, без постоянных дотаций из госбюджета.

На Украине же заоблачные тарифы приведут только к дальнейшему росту долгов за коммунальные услуги, банкротству водоканалов и продолжению деградации сетей вплоть до полного растворения в грунте. В лучшем случае воду будут, как и электричество, подавать по графикам, а в худшем — многие города вовсе останутся без нее.