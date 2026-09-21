С сентября в Латвии действует запрет на ввоз книг из России — любых, вне зависимости от содержания. Их нельзя ввозить не только для продажи, но и просто для чтения. Люди уже жалуются на изъятия на границе.

ИА Регнум

Одними запретами дело не ограничилось — дело дошло до арестов. Некоторые сравнивают происходящее в Латвии с антиутопическим романом Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», где тоже боролись с книгами.

Недовольны даже латыши

Борьба с русской литературой осуществлялась в Латвии в несколько этапов. Русскоязычные книги о конфликте в Донбассе тихо исчезли с прилавков местных книжных магазинов после 24 февраля 2022 года.

Но не окончательно — бдительные националисты и переехавшие из России релоканты даже в 2025 году продолжали сообщать о том, что кое-где в свободном доступе можно найти в продаже труды «идеологов Кремля» — философов Александра Дугина и Ивана Ильина.

С начала 2026 года в Латвии любые книги и периодика на русском языке вне зависимости от того, где они изданы, оказались в особом положении: вместо прежней ставки 5% для них было введено налогообложение в 21%. То есть сначала русскую книгу сделали дороже, что, однако, не заставило людей отказаться от нее, — и вскоре начался новый этап гонений.

С началом осени вступил в силу запрет на импорт целого ряда товаров из России и Белоруссии, в список попали и книги, а также газеты, печатные изображения и другие полиграфические изделия, рукописи, машинописные тексты и планы.

Только за первую неделю сентября латвийская таможня дважды пресекала попытки частных лиц ввезти из России журналы и книги, включая желтую прессу, садоводческие издания и детективные романы. Этот действия возмутили не только латвийских русских, но и некоторых латышей.

«Страна чудес не перестает удивлять. Теперь даже в частном автомобиле, в своем чемодане в одном экземпляре мы не можем привезти ни книги из России и Белоруссии на русском языке, ни рукописи, даже если они ваши, ни сканворды и кроссворды, ни журналы, ни тем более учебники», — пишет рижанка Инес Абола.

Отметим, что спрос на русские книги в Латвии велик: 35% населения являются русскоязычными, читают их и многие латыши. Ведь многие произведения зарубежных авторов на их язык просто не переводятся — или переводятся скверно.

«Если запретят книги на русском, придется заниматься пиратством и скачивать электронные версии. Трогать книги — это неправильно. И скажу так: Брэдбери на них нет!» — жалуется латышка Вита Судмале.

Но книжные магазины быстро придумали обходную схему — книги из России теперь ввозят через неохраняемую границу с Эстонией, которая таких запретов пока не вводила.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже уже пригрозила, что МИД проверит эти сведения. И если они подтвердятся, Рига потребует от Таллина принять «необходимые меры».

«До костров — один шаг»

Крупнейшим продавцом российских книг в Латвии является сеть Mnogoknig, насчитывающая 12 магазинов. Суммарно в компании работают 114 человек. В конце августа сеть подала в суд на государство в связи с увеличением ставки НДС на русские издания.

Ответ не заставил себя ждать. 3 сентября сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) провели «уголовно-процессуальные действия» на четырех объектах в Риге и ее окрестностях, связанных с сетью, «по подозрению в нарушении санкций Евросоюза». Арестован один из руководителей фирмы, теперь он фигурирует в качестве подозреваемого.

Имя задержанного не оглашалось, но, судя по всему, это владелец Mnogoknig Александр Корабельников. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей — то есть «преступление», которое ему вменяют, весьма серьезное.

Происходящее не осталось незамеченным жителями. «Как это было сделано! Началось с обыска дома владельца, утром его привезли в офис и арестовали компьютеры! В масках! С оружием!» — ужасается рижанка Ольга Иванова.

В этот день крупнейший магазин сети в Риге оказался закрыт «по техническим причинам». «Сегодня обыскали книжный магазин, а завтра кто-нибудь решит, что сам факт чтения на русском языке уже требует объяснительной? В истории уже были такие главы, и очень не хотелось бы увидеть их продолжение в XXI веке», — сетует рижанка Каролина.

Юрист Елена Бачинская делится: «Сегодня сообщила ребенку, что ее любимый магазин закрыли. Подросток искренне ужаснулся, расстроился и резонно спросил: а что же будет с книгами? Я как юрист отвечаю: если будет констатировано нарушение санкций, то книги конфискуют, а конфискат уничтожают. Книги — это бумага, а ее уничтожают, сжигая. Так вот, они будут жечь книги. По закону». Журналистка Наталья Севидова подхватывает: «Да уж, до костров из книг один шаг».

Люди стали гадать о причинах наезда СГБ на Mnogoknig. Некоторые вспомнили, что летом 2015 года в магазинах литовской торговой сети Maxima, действующей по всей Прибалтике, появились в продаже глобусы с российским Крымом. Продажа была немедленно запрещена в Латвии.

Тогда выяснилось, что у фирмы Kors N, у которой Maxima закупала глобусы, и у магазинов Mnogoknig один и тот же владелец. Возникло предположение, что сейчас силовики пришли в книжные магазины сети в связи с тем, что там обнаружились точно такие же «преступные» глобусы. Так ли это на самом деле, пока неизвестно.

«В интересах следствия» СГБ более подробных комментариев не предоставляет. Единственное, что там пояснили, — предпринятые ими действия не связаны с запретом на ввоз книг из России, так как контроль за импортом товаров относится к компетенции таможни.

Но в чем тогда заключается вменяемое задержанному «нарушение санкций ЕС» — да еще столь серьезное, что потребовалось удерживать его под стражей? Впрочем, хотя детали пока и неизвестны, общая суть происходящего никаких сомнений не вызывает.

Сделать жизнь невыносимой

Проживающий в Риге писатель Алексей Евдокимов, лауреат российской премии «Национальный бестселлер» 2003 года, предупреждает, что в скором времени в Латвии не будет ни книг, ни газет, ни кино, ни театра, ни радио на русском языке. Их запретят, как уже запретили русскоязычное телевидение.

«Сроки прогнозировать не возьмусь, но цель вполне очевидна. Она, кстати, никем не скрывается, и движется к ней здешняя власть открыто и последовательно», — отмечает литератор. Евдокимов напоминает, что государственные электронные СМИ на русском уже закрыты или приговорены к скорому уничтожению.

Частным радиостанциям планируют запретить русский к 2034-му, но, судя по всему, восемь лет ждать не станут. Гонения на русскоязычный театр Михаила Чехова в Риге пока коснулись только афиш и вывесок, но наивно думать, что этим всё ограничится.

Как подчеркивает писатель, с книгами и газетами в Латвии пока воюют «гибридно»: налогами, запретом на импорт и демонстративными обысками. «Эсгэбэшники, напоказ кошмарящие Mnogoknig, обращаются, разумеется, ко всем нам, инородцам: «Не думайте, что запрет ввозить книжки из России — предвыборная показуха, что вы отделаетесь повышением чека и пропажей с полок пропагандиста Прилепина», — предупреждает Евдокимов.

Также он напоминает, что служба повадилась срывать мероприятия заезжих русскоязычных лекторов — даже самых безобидных вроде корееведа Андрея Ланькова. Также на примере брошенного в тюрьму историка Виктора Гущина наглядно показано, в какие издания местный русский автор имеет или не имеет право писать статьи.

А теперь СГБ лишает русского человека даже права пойти в магазин и купить ребенку в бумажном виде «Буратино». Но здесь латвийская «охранка» вовсе не солирует — она вместе с прочими госструктурами проводит скоординированную госполитику.

По словам Евдокимова, публичных костров из книг на площадях, скорее всего, не будет — вместо этого проведут масштабное списание библиотечных фондов. Впрочем, как свидетельствует журналист Владимир Дорофеев, это уже происходит.

«В городских библиотеках действует дебильнейшее правило — утилизировать все книги старше двадцати лет. И уже давно почти нет новых русских книг. То есть они кончатся», — поясняет журналист.

«Музеи в этом году утилизировали роскошные дорогущие альбомы с иллюстрациями. И не только чисто русские, но и на трех языках тоже. Подписи к иллюстрациям на русском — приговор книге. Увы, «451 градус по Фаренгейту» у нас в стране уже прошел. Просто никто не заметил», — свидетельствует Дорофеев.

Русскую печатную прессу придушат, судя по всему, теми же методами — экономическими и уголовно-процессуальными. Правда, во всей этой стене состоявшихся, запланированных и ожидаемых запретов пока зияет колоссальная брешь — интернет.

Латвийские госорганы регулярно блокируют российские сайты, но тут напрашивается вопрос: когда вычерпывание океана чайной ложкой надоест и Латвия заблокирует весь Рунет разом?

Логика подсказывает, что в обозримой перспективе именно интернет станет главным полем ограничений, репрессий и расправ. Депортировав всех ученых и позакрывав все русские книжные магазины, карательные органы могут задаться вопросом: почему можно невозбранно слушать тех же самых лекторов в интернете, а книжки на своем языке читать с экрана?

И какой смысл изгонять русскую музыку из радиоэфира, когда ею битком набит интернет? Зачем запрещать русские субтитры в кинотеатрах, когда на десятках пиратских сайтов тот же голливудский фильм лежит с русским дубляжом, не говоря уже про российские фильмы или сериалы?

Понятно, что при нынешнем уровне развития техники полностью выключить Рунет на своей территории у латвийских властей вряд ли получится. Но они руководствуются принципом: если пока полностью зачистить Латвию от русских нельзя, можно, по крайней мере, сделать их жизнь невыносимой.