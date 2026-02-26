Из Латвии выдворили корееведа Андрея Ланькова, прилетевшего в Ригу, чтобы прочитать лекцию.

Иван Шилов ИА Регнум Андрей Ланьков

Случаев такого рода за последнее время было предостаточно — причем жертвами запретов уже становятся люди почти случайные. Стоит какому-нибудь человеку где-нибудь хоть раз дать себя заподозрить в том, что он положительно относится к России, как его в Прибалтике «отменяют».

«Недостаточно критиковал КНДР»

Историк-востоковед Андрей Ланьков прибыл в Ригу 24 февраля. Он собирался выступить в столице Латвии с лекцией о жизни в КНДР.

Мероприятие было запланировано в конференц-зале люксового рижского отеля. Ланьков уже готовился начинать, как вдруг в фойе отеля вошли силовики в форме. Прибыли представители сразу трех контор — погранохраны, Службы госбезопасности (СГБ) и полиции самоуправления.

«Лектора взяли прямо в фойе. Десять минут помурыжили там, потом отвели в номер — собрать вещи, посадили в машину и увезли», — сообщил очевидец, журналист Алексей Стетюха.

Ошарашенным организаторам силовики сообщили, что власти Латвии внесли профессора в «черный список». Те уверяют, что этого не знали.

Ланьков позже заявил прессе: «Работают адвокаты. Друзья помогают с логистикой. Всё под контролем». К слову, он имеет двойное гражданство России и Австралии. Консула Австралии о задержании оповестили.

Происшествие вызвало оторопь осевших в Риге релокантов из России, а также местных «хороших русских». Обычно эта публика старается говорить про латвийское государство только хорошее. Но теперь не сдерживает негодования: они считают Ланькова «своим» и искренне не понимают, почему с ним так обошлись.

Однако не все — нашлись и такие, кто счел, что корееведа наказали «за дело» и что «не такой он безобидный, как кажется». Мол, на некоторых своих лекциях Ланьков говорил, что «Россия не такая плохая».

В прошлом году «рукопожатные» записали было Ланькова в «приличные люди» — после того как Савеловский районный суд Москвы оштрафовал его за участие в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России (ст. 20.33 КоАП). Ему назначили административный штраф в размере 10 тыс. руб.

Ранее востоковед интервьюировался блогерами Юрием Дудем и Ильей Варламовым, признанными в РФ иностранными агентами. В Риге Ланьков дал интервью каналу «И грянул Грэм», занимающемуся распространением антироссийской пропаганды. Однако в ходе этих бесед о России Ланьков ничего не говорил, сосредоточившись на КНДР.

Собственно, именно это, очевидно, и стало причиной его задержания. По нынешним временам любой известный обладатель российского гражданства, если он хочет выступить в Латвии, обязан ритуально бросить в Россию ком грязи. В противном случае его сочтут «затаившимся врагом».

Латвийская СГБ, обладающая легионом ботов, именно такое объяснение в соцсетях и представила. Прозвучали даже обвинения в адрес Южной Кореи, где живет и работает Ланьков, — в том, что она «недостаточно помогает Украине».

Но Ланькову повезло больше, чем археологу Александру Бутягину, который с декабря прошлого года сидит в польской тюрьме, ожидая возможной выдачи на Украину. Корееведа, как он сообщил в своем Telegram-канале, всего лишь выдворили — усадили в машину, вывезли на границу Эстонии и признали персоной нон грата.

По мнению самого Ланькова, недовольство латвийских властей он вызвал тем, что изображал КНДР в «недостаточно черном цвете». «Начальникам не нравится, что я из реальной ситуации не делаю политически полезную карикатуру», — отмечает он.

Многие в связи с этим заметили, что стереотипный образ тоталитарной диктатуры, приписываемый Северной Корее, на самом деле куда больше подходит нынешней Латвии.

«Выступал в России»

Страны Прибалтики имеют богатый опыт выдворений. И речь идет не только о россиянах — выгоняют и представителей третьих стран.

Так, два года назад в Литве отменили концерт итальянского певца Энцо Гинацци, более известного как Пупо, — за то, что незадолго перед тем он выступал в России. Директор концертного зала города Шяуляй, объясняя публике причины отмены, назвал Пупо «пророссийским певцом».

В декабре 2024 года в Литовской Республике отменили два клубных концерта американского рок-музыканта Марко Мендосы — в вину ему тоже поставили выступления в нашей стране. Власти заявили, что исполнитель, не отказавшийся от концертной деятельности в России, в Литву не попадет ни в коем случае.

Осенью прошлого года литовские власти на десять лет внесли в «черный список» рэп-исполнителя Моргенштерна, включенного в реестр иноагентов в России. Тот пытался опротестовать решение в суде, но безуспешно. В тексте постановления указывается, в частности, что концерты Моргенштерна «могут способствовать расколу общества, включая рост напряжённости с украинской общиной».

20 февраля литовское министерство внутренних дел приняло решение на пять лет запретить въезд российскому рэперу Гио Пике (настоящее имя — Георгий Джиоев).

Первым вопрос о допуске рэпера в Литву в начале февраля поднял мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. Узнав, что у Гео Пики запланирован концерт на вильнюсской Pramogu arena, Бенкунскас забил тревогу. В вину рэперу поставили то, что он не прекратил концертную деятельность в России после начала спецоперации на Украине. Министр иностранных дел Кястутис Будрис обратился в МВД с просьбой запретить ему въезд в Литву, что и было сделано.

Организаторы мероприятия выразили несогласие — в анонсе концерта они представили рэпера как исполнителя из Грузии, который выступал в Европе, Азии, США и выражал «чёткую антивоенную позицию». Однако работники вильнюсского самоуправления по заданию Бенкунскаса доказали «виновность» Гео: после начала СВО он как минимум семь раз давал концерты в России. И вопрос был окончательно решен.

«Виновен в схожести с Шатуновым»

Но наиболее активно запреты такого рода практикуются в Латвии.

Например, в феврале прошлого года министр иностранных дел Байба Браже внесла в «чёрный список» певца Иона Ионицу — уроженца Молдавии с румынским гражданством.

Ионица выступает с трибьют-программой, посвящённой советской поп-группе «Ласковый май», — он похож на Юру Шатунова и внешне, и голосом. Певец собирался дать концерты в Риге и Даугавпилсе, но власти наложили запрет — причём внятных объяснений не представили.

Впрочем, нетрудно догадаться, что Ионицу запретили в Латвии, чтобы ублажить радикальных латышских националистов. В своё время они обратили внимание на то, что незадолго до смерти Юрий Шатунов выражал желание пойти добровольцем на СВО. Этого оказалось достаточно, чтобы провозгласить усопшего певца «врагом латышского народа», а его песни — «мягкой силой Кремля».

В марте 2025-го латвийский МИД внёс в список невъездных казахского певца Жандаурена Аблаева, известного под сценическим именем Jazzdauren. Он прославился на постсоветском пространстве благодаря своей песне «Дарите женщинам цветы».

Jazzdauren должен был выступить в даугавпилсском ДК с концертом, посвященным Международному женскому дню. В своем творчестве артист отдаёт дань уважения группам «Кино», «Мираж» и — опять же — «Ласковый май». Уже вовсю шла онлайн-продажа билетов, когда Браже написала в соцсети, что Аблаеву на неопределённый срок запрещён въезд в Латвию. Дело, видимо, также в том, что он выступает в России и появляется на российском ТВ.

Позже стало известно еще об одной отмене. В Литве, Латвии и Эстонии должен был состояться концерт трибьют-группы Devotion Mode — имитаторов знаменитых британцев Depeche Mode. Представляемое ими трибьют-шоу — абсолютно легальное, разрешение на него получено от участников оригинальной группы.

Литовская компания ArtPartner зарезервировала концертные залы в Риге, Вильнюсе и Таллине. Но вдруг выяснилось, что музыканты Devotion Mode не только являются россиянами, но и недавно выступали в концертном зале Кремлевского дворца. Организаторам в итоге даже пришлось оправдываться в прессе.

Также прошлой весной в Латвии запретили концерты всемирно известного музыканта Горана Бреговича — уроженца Балкан, проживающего во Франции.

Он после 2014 года неоднократно выступал в Крыму и выражал поддержку России, «распространяя дискредитирующие западные страны послания», заявили в эфире «Латвийского телевидения».

Из-за посещения российских территорий в августе прошлого года Латвия запретила въезд и узбекскому оперному басу Женисбеку Пиязову, изначально указанному на афише концерта в Юрмале.

В конце концов латвийские СГБ и МВД призвали организаторов публичных мероприятий «тщательно политически оценивать» приглашаемых ими гостей.

Прибалтийские страны продолжают жестко фильтровать свое культурное пространство. В нем запрещаются любые проявления благожелательного (а зачастую — даже нейтрального) отношения к России.