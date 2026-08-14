Экономика юго-восточных регионов Финляндии никак не выходит из пике. Исчезновение россиян, когда-то массово ездивших сюда в турпоездки, приобретавших недвижимость и скупавших продукцию местных производителей, стало роковым ударом, от которого эти регионы не отправились.

ИА Регнум

Упадок чувствуется во всём — от аэропорта, когда-то оживленного, а теперь фактически законсервированного, до отчаявшихся местных крестьян, предупреждающих, что еще немного — и юго-восточная Финляндия окончательно превратится в мертвое царство. Единственная надежда — что Брюссель смилостивится и даст денег на поддержание штанов.

Аэропорт сменил профиль

Еще семь лет назад город Лаппеэнранта, административный, экономический и культурный центр провинции Южная Карелия, считался оживленным и процветающим. Он был магнитом для россиян, и они активно пользовались местным аэропортом.

Все последние годы Лаппеэнранта учится выживать без россиян, и выходит это у города скверно. Самым выразительным индикатором оказался местный аэропорт.

Финская гражданская авиация и в целом пребывает в кризисе, но аэропорту Лаппеэнранты не повезло в особенности. Всего на 2026 год там запланировано лишь четыре чартерных рейса: два уже состоялось в мае и два пройдёт в сентябре.

Других в текущем году пока не предвидится, а в следующем будет еще хуже. Финское туристическое агентство Aventours опубликовало информацию о единственном рейсе через аэропорт Лаппеэнранты в 2027-м. В аэропортах городов Йоэнсуу, Пори, Коккола, Кеми, Йювяскюля, Каяани и Рованиеми у компании запланировано по три-четыре рейса.

Аэропорт Лаппеэнранта расположен в 30 километрах от российской границы. Когда-то он обслуживал около 80 тыс. пассажиров в год и входил в пятерку самых загруженных аэропортов страны. Сейчас его деятельность приостановлена.

Пассажирский терминал открывается только на два с половиной часа в будние дни, чтобы местный ресторан мог обслужить посетителей, а в выходные и он закрыт.

Также опустевший без россиян аэропорт готов отдать свою стоянку под парковку для автомобилей за 10 евро.

«Совершенно другой мир»

На днях общеевропейское новостное издание Euractiv выпустило статью, посвященную ситуации в приграничных регионах Суоми. Издание сообщает, что до пандемии и закрытия границ россияне тратили в Финляндии до 1 млн евро в день. Без россиян же доходы финнов от туризма существенно сократились.

Автор материала, француженка Алиса Бергоэнд, тщится выдержать его в оптимистичном тоне. Она многословно расписывает, как хозяева немногочисленных ферм, разбросанных среди приграничных лесов, взяли на себя «новую стратегическую роль».

По словам комиссара ЕС по сельскому хозяйству Кристофа Хансена, посетившего Суоми в июле 2025 года, эти фермеры ни больше ни меньше «вносят большой вклад в оборону ЕС». «Вклад» заключается в том, что они пытаются отслеживать то, что происходит по российскую сторону границы, и обо всём доносят финским силовым структурам.

Матти Ахвонен и его сын Юусо, владеющие пахотными землями неподалеку от Лаппеэнранты, пожаловались журналистке, что подвергаются «психологическому давлению» со стороны российских солдат. «Давление» выражалось в том, что солдаты дважды приходили к границе, ставили палатку и оставались на несколько дней, а затем уходили. «На самом деле они ничего не делают. Они просто хотят, чтобы мы их видели», — пожаловался Ахвонен-старший, истомленный столь страшным зрелищем.

Также крестьянин рассказал, что до закрытия границы они с сыном регулярно ездили в Россию за дешевым топливом. Впрочем, не они одни — в РФ тогда заправлялся весь этот финский регион. Но те дни закончились, и теперь топливо стало значительной частью расходов. По словам Ахвоненов, особенно сильно отлучение от российского горючего ударило по сельскохозяйственным предприятиям.

Жалуется также чета фермеров Кирси Костамо и Илкка Ромппанен, которым принадлежит животноводческое предприятие с несколькими десятками коров-кормилиц. В былые годы они обильно покупали дешевый российский известняк для улучшения почвы и торф для подстилки животным. Теперь приходится закупать финские аналоги, но они стоят на 30% дороже.

Еще одна проблема прилетела с неожиданной стороны: стало трудно доставать микросхемы для электронных бирок на ушах телят и запчасти для тракторов — их теперь активно скупает финская армия, в усиление которой вбрасываются огромные суммы.

Но самым большим ударом для экономики региона стало исчезновение российских туристов. Янне Хяннинен управляет агротуристическим отелем недалеко от поселка Хиуккайоки — всего в шести километрах от границы. В свое время здание этого отеля с видом на озеро было хорошо знакомо россиянам.

«Русским здесь нравилось. Поприветствовав нас, они первым делом спрашивали, когда я присоединюсь к ним за вечерним шашлыком. Они хотели узнать о нашей жизни, наших детях и нашей культуре. Некоторые даже стали нашими друзьями. Но с 2020 года вокруг нас совершенно другой мир», — сетует Хяннинен. Сейчас он пытается поддерживать бизнес за счет финских туристов, однако признает, что это совсем не то: «Они останавливаются на одну ночь и уезжают дальше».

В свое время юго-восточная Финляндия пережила значительную деиндустриализацию. Промышленные предприятия закрывались, зато разрасталась туристическая инфраструктура. Местным жителям казалось, что они обнаружили золотую жилу, которую можно разрабатывать бесконечно.

Однако политика Хельсинки, взявшего в 2022 году курс на трансформацию нейтральной страны в часть антироссийского военного альянса, резкий обрыв экономических отношений с РФ, запрет на въезд россиянам погрузили приграничные финские регионы в состояние упадка.

Сейчас местный бизнес ломает голову над тем, как быть дальше. На возвращение былых деньков, видимо, рассчитывать не приходится.

Обратная индустриализация? Это вряд ли — существует целый комплекс причин, по которым промышленный бизнес не хочет строить заводы и фабрики в регионе — от подорожания топлива до того, что усилиями финской госпропаганды эти земли воспринимаются как потенциальная зона боевых действий.

По словам фермера Киммо Лааманена, получить банковские кредиты на создание нового бизнеса местным жителям крайне непросто. «Помимо лесной промышленности, у нас здесь почти нет других отраслей», — говорит он. Не покидают эти края только крестьяне, потому что «все, кто может заниматься чем-то другим, уезжают».

В то же время эти самые крестьяне, как они заверили Бергоэнд, морально поддерживают Украину и сравнивают сегодняшнюю ситуацию с Советско-финской войной 1939–1940 гг.

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В Хельсинки хватаются за разные варианты, пытаясь поддержать на плаву бедствующие области. Минувшей весной власти начали предлагать иностранным туристам бесплатные поездки в регионы, граничащие с Россией.

Финский центр развития бизнеса Business Finland оплачивает туристам перелеты, а их расходы на месте покрывают регионы. Бесплатные туры субсидируются властями в рамках программы Chill like a Finn («Отдыхай как финн»), которая охватывает всю Восточную Финляндию.

Страна уже несколько лет проводит нацеленную на европейцев маркетинговую кампанию по продвижению региона озера Сайма. Участники рынка признают, что отдых с катанием на лодках, рыбалкой и сауной привлекал только россиян, причем наши туристы посещали Финляндию круглый год.

Европейцам же такой отдых интересен мало, а главной проблемой остается сезонность: туристический бум переживает только Лапландия и только зимой. Также финны начали продвигать в качестве туристических достопримечательностей продуктовые магазины — в надежде, что их кулинарная культура вызовет интерес.

В рамках фонда единой сельскохозяйственной политики приграничные территории получили средства на то, чтобы подготовиться к перебоям с электричеством, связью и водоснабжением, а также разработать стратегии эвакуации.

Уже воплощен пилотный проект по созданию сети сельского радио, которую предполагается использовать в ситуациях, когда сотовая связь и интернет не работают. Для этого были закуплены специальные устройства, позволяющие организовать радиостанции в деревнях. Однако, как рассуждают крестьяне, сельское радио — это, конечно, хорошо, но им нужны какие-то реальные инструменты, позволяющие бороться с опустыниванием, обеспечить присутствие людей в приграничных регионах и дать им работу.

В феврале Европейская комиссия представила план по упрощению доступа к кредитованию для стран, граничащих с Россией. По мнению министра сельского хозяйства Финляндии Сари Эссайи, у правительств таких государств должна быть возможность перенаправлять средства из бюджета ЕС в свои приграничные регионы.

«Финансирование должно направляться не только на обеспечение физической безопасности, но и на то, чтобы в приграничных районах было достаточно инфраструктуры, рабочих мест и услуг», — сказала Эссайя. Но пока что это рассматривается на уровне благой идеи: хотя стратегия принята и официально запущена, механизм представляет собой платформу для облегчения доступа к кредитам, а не прямое выделение средств.

В момент объявления стратегии прямо отмечалось, что финансирования на эти цели в бюджете ЕС до 2028 года не предусмотрено. Единственный вариант — страны-участницы могут использовать часть средств фондов регионального развития ЕС в качестве гарантий для привлечения кредитов от международных институтов.

Между тем, по словам Лааманена, ждать годами нельзя, поскольку приграничные регионы стремительно пустеют. «В окрестных деревнях живут всего два-три человека, и это пожилые люди за восемьдесят. Когда они умрут, может никого и не остаться», — предупреждает фермер.