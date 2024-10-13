В Финляндии бьют тревогу: для удовлетворения всех нужд страны не хватает древесины. Причиной является высокий спрос и прекращение импорта из России.

Иван Шилов ИА Регнум

Финны вынуждены в огромном количестве сжигать свою древесину ради отопления домов и предприятий. В перспективе это может привести к истощению лесных богатств страны, но на данный момент другого выхода для Суоми не просматривается.

Уже сейчас в стране закрываются предприятия деревообрабатывающей промышленности — в нынешних реалиях этот вид деятельности теряет свою рентабельность.

Заводы приходится закрывать

Финская компания Metsä Wood, входящая в лесопромышленную группу Metsä Group, решила закрыть свои фанерные заводы. Производство берёзовой фанеры на этих предприятиях планируется свернуть к концу первого квартала следующего года, а производство фанеры из древесины хвойных пород — к концу 2026 года.

На обоих заводах, приговоренных к ликвидации, работает около 370 человек. В качестве утешительной пилюли для работников руководство пообещало, что «закрытие производств планируется поэтапно, чтобы обеспечить уволенных сотрудников новой работой.

Причиной же в руководстве называют низкую рентабельность производства. Сама новость о ликвидации предприятий не стала неожиданной — тревожные признаки замечались уже давно. В августе финская компания Metsä Fiber (также входит в Metsä Group) объявила о сокращении персонала своего целлюлозного завода в 9 км от границы с Россией.

Ещё ранее Metsä решила закрыть лесопильный завод — под увольнение тогда угодили 79 человек. На этом заводе производились сосновые пиломатериалы, ежегодно здесь использовалось порядка 455 тыс. кубометров древесины. Производство мощностью около 220 тыс. кубометров пиломатериалов в год остановили к концу июня 2024-го.

Причиной закрытия производства в Metsä Fiber назвали «завершение технического срока службы предприятия», но такая формулировка вызывает обоснованные сомнения.

Тут стоит отметить, что еще несколько лет назад концерн Metsä Group широчайше присутствовал в России и в те благословенные для финнов времена никаких проблем с сырьем не имел. Проблемы у компании начались в 2022 году, когда ей пришлось прекратить закупку древесины в России. Принадлежавшее Metsä предприятие в Ленинградской области тогда приобрела фирма из РФ, и поставки российского леса оттуда в Суоми прекратились.

В мае 2024-го четыре дочерние компании Metsä Group приобрели российские собственники? И теперь у финнов больше нет доступа к российскому лесу.

Конец сладкой жизни

До нынешнего обострения отношений Россия активно поставляла свою лесную продукцию в страны, объявившие позже нашему государству гибридную войну. По данным Федеральной таможенной службы, экспорт лесоматериалов в ныне «недружественные страны» в 2021 году составил около 504 млн евро. Из них 374,5 млн евро — в Финляндию.

По данным самих финнов, от 10 до 15 процентов их потребления приходилось на российских производителей этих материалов. С марта 2022 года все изменилось — Россия прекратила поставки в государство, в одночасье сделавшееся враждебным.

Да, у финнов есть и собственная древесина, лесом занято 26 млн гектаров этого государства. Однако очень уж им не хотелось срубать свои деревья, ведь финны привыкли задешево закупаться у соседа, от дружбы с которым сами же потом и отказались.

Именно Россия все прошлые годы предоставляла возможность финнам оттапливать свои жилища недорогими березовыми дровами и древесными гранулами. Благодаря многолетним поставкам из Карелии финские фирмы настолько привыкли к дешевым лесным ресурсам, что практически перестали развивать собственную ресурсную базу.

Однако после марта 2022-го иного выхода, как «распечатать» свои древесные богатства, у финнов не осталось: ведь дровами в этой стране отапливаются 67% частных домов. Многие жители страны Суоми отправились собирать валежник в лес, но для предприятий древообрабатывающей отрасли, понятно, такой подход не годится.

Сейчас цены на древесину в Финляндии резко поднялись. На исходе прошлого года финское издание Kauppalehti сообщило, что после того, как в 2022 году поставки из РФ закончились, местный рынок кругляка пришел в тяжелое состояние. Российская древесина была заменена в основном местной, финской, и лишь частично импортируемой из Швеции и стран Балтии.

Но за эту древесину финским деревообработчикам приходится усиленно конкурировать именно по той причине, что ее всё чаще и чаще используют для энергопотребления. Бревна, которые могли бы уйти, скажем, на фанерный завод, вылетают дымом из труб.

Выжить в этих резко ухудшившихся условиях сумели далеко не все деревообрабатывающие предприятия. Так, финские специалисты назвали большим ударом по своей лесной промышленности принятое в сентябре 2023-го скандинавским концерном Stora Enso решение закрыть целлюлозный завод «Сунила» в Котке.

Предприятие вынуждено было закрыться, так как не смогло найти сырье в необходимых объемах, работы лишились 240 человек. Заодно, кстати, тогда Stora Enso решил «навсегда закрыть» и свой лесопильный завод в Эстонии, уволив 90 человек.

Специалисты говорят, что ситуация с дефицитом древесины в Финляндии не имеет потенциала для скорого разрешения. Представители промышленного сектора тоже не берутся объяснить, когда цены на этот вид продукции снизятся. «Сложно предвидеть, насколько высоким будет уровень цен», — считает региональный директор Stora Enso Хейди Хямяляйнен.

Конечно, деревообработчикам задышалось бы полегче, если б древесину, вмиг ставшую в Финляндии стратегически важным ресурсом, прекратили бы, по крайней мере, превращать в пепел в отопительных целях. Исчерпывающего решения тут, опять же, нет. И пока что финны для того, чтобы сократить количество сжигаемой в своих топках древесины, идут на разного рода полумеры.

В частности, финские журналисты подметили, что тепловые электростанции теперь в большом количестве используют в качестве топлива мусор и бытовые отходы. Суоми уже начала заключать контракты на поставки этой «продукции» — в первую очередь из Италии.

Финские энергетические компании, испытывающие дефицит угля и древесины, надеются, что сжигание мусора позволит сохранить электроснабжение населенных пунктов в полном объёме. «Импорт древесины из России прекратился, и финские энергетические компании лишились большого объема топлива практически в одночасье», — резюмирует местная пресса.

Всеобъемлющий кризис

Ситуация, породившая недостаток и удорожание древесины в Суоми, комплексная, она бьет и по другим отраслям финской экономики. Так, логистический терминал в финском городе Коувола, построенный в 2023 году за 36 млн евро, оказался невостребованным спустя всего полгода работы. Гигантский терминал площадью около 30 га сейчас даже не имеет финских клиентов.

Этот объект, построенный у железнодорожной станции Коувола, называли первым «сухим портом» Финляндии: к его краю для разгрузки или погрузки могут подъехать товарные составы длиной до километра. Лесопромышленники рассчитывали, что терминал будет востребован как логистический хаб для растущего грузопотока из Европы в Китай через Россию и Казахстан, в частности, предполагалось использовать его для завозки импортного леса (не из России).

Грузовой центр заработал в мае 2023 года, но с тех пор им воспользовались только две компании — в частности, лесопромышленный холдинг UPM, использовавший его для хранения необработанной древесины. Однако грузовое сообщение между Финляндией и Россией прекратилось ещё до того, как терминал смог толком начать работу.

Оператор терминала сообщил, что новых контрактов в 2024 году не заключалось, а UPM также больше не использует его для хранения. Вообще из-за сокращения трансграничного трафика грузоперевозки на финских железных дорогах в последнем квартале 2023 года снизились на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом, что любопытно, финны, испытывая дефицит древесного сырья, еще и пытаются вышибить российских импортёров с рынков третьих стран.

Так, в марте Финляндия обратилась к Евросоюзу с просьбой убедить Японию отказаться от импорта лесной продукции из России. В местной Ассоциации лесопильной промышленности заявили, что санкций против России недостаточно, и необходимо убедить Японию прекратить ввоз российских пиломатериалов и клееного бруса.

Два с половиной года назад в Токио уже постановили отказаться от российских бревен, щепы и шпона. Но и после этого РФ в 2023 году сохранила значительную долю рынка лесопродукции в Японии (около 15%).

Лесопильная промышленность Финляндии тоже видит в Японии крупный рынок для своей продукции. Однако в прошлом году экспорт этого вида продукции из Суоми в Японию сократился в два раза по сравнению с 2022 годом (с 600 млн евро до 300 млн).

Не имея возможности победить российских конкурентов объёмами своих поставок, финны пытаются прибегнуть к нечестным приемам, апеллируя к санкциям.