11 сентября Владимир Путин прибыл в Нью-Дели с государственным визитом. Российский лидер посетил конгрессно-выставочный комплекс «Бхарат Мандапам» — площадку проведения саммита БРИКС, встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и принял участие в заседании делового форума объединения.

Александр Казаков/РИА Новости

Визит проходит в подчеркнуто дружеской атмосфере. В индийской столице к саммиту разместили плакаты с портретом российского президента. Участники Делового форума БРИКС встретили Путина бурными овациями, речь несколько раз прерывали аплодисментами, а после выступления зал проводил его стоя. Встреча с Нарендрой Моди отметилась дружескими объятиями.

В начале встречи индийский премьер подарил российскому лидеру переведенную на русский язык книгу «Тирукурал» — философский трактат, написанный 2 тысячи лет назад поэтом Тируваллуваром. Работа посвящена вопросам добродетели, политики, общественной жизни и любви.

Затем главы государств вместе направились на промышленную выставку «Иннопром. Индия», где осмотрели стенды системы международных расчетов «А7», Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной двигателестроительной корпорации, «Трансмашхолдинга» и «Сбера».

Выступая на Деловом форуме БРИКС, президент Путин отметил, что мировая экономика меняется. На смену прежним лидерам приходят новые центры роста.

Страны БРИКС уже производят 40% мирового валового внутреннего продукта, тогда как государства «Большой семерки» — около 29 процентов глобального ВВП. Половина прироста мировой экономики приходится именно на участников БРИКС.

Российский руководитель подчеркнул, что Запад, нарушая собственные принципы честной конкуренции, пытается влиять на мировую логистику, применять санкционное давление и навязывать свои условия.

При этом стратегия ограничений, по оценке Путина, проигрывает повестке развития и сотрудничества.

Глава государства призвал реализовать потенциал объединения на благо народов стран-участниц, укреплять механизмы делового сотрудничества и бизнес-дипломатии, чтобы компаниям было проще находить партнеров, проводить расчеты, перевозить товары и инвестировать.

«Наши правила опираются на новаторские подходы бизнеса, на прорывные технологические решения, ставят во главу угла национальные интересы государств, интересы наших народов», — подчеркнул Путин.

Участники объединения, по его словам, доказали способность упорно и честно работать, сотрудничать на равных и отвечать на любые вызовы.

Президент особо подчеркнул, что наша страна не намерена замыкаться в себе — ни на национальном, ни на корпоративном, ни на уровне партнерства в целом. Россия готова к сотрудничеству со всеми, кто готов работать на основе взаимного уважения и учета интересов.

«Мы открыты для работы со всем миром», — заявил президент.

Позиция остается последовательной: Москва предлагает думать о том, что можно сделать вместе, а не против друг друга. Россия открыта к инициативам в промышленности, торговле, туризме и других сферах, если они соответствуют национальным интересам.

Глава государства привел Россию в качестве примера того, как можно противостоять санкционному давлению. Против страны введено около 30 тысяч ограничений — больше, чем против всех остальных государств вместе взятых. При этом российский ВВП с 2023 по 2025 годы вырос на 10,3%.

«В сложнейших условиях Россия действовала с уверенностью в своих силах с опорой на возможности отечественного бизнеса, науки, технологий, на образование, на наши инженерные школы, на наших людей — на граждан России и добилась позитивных результатов», — отметил президент России.

Страна укрепила экономический суверенитет и развила связи с надежными партнерами. За четыре года география внешней торговли кардинально изменилась.

В то же время, по словам Путина, ведущие государства еврозоны потеряли более 8% промышленного производства.

Запад всё глубже входит в рецессию, тогда как Россия преодолевает трудности, открывает новые производства и укрепляет торговлю с перспективными партнерами.

Визит в Индию и участие в саммите БРИКС еще раз подтвердили готовность Москвы развивать практическое сотрудничество с ключевыми партнерами Глобального Юга.