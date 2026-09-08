Кае Каллас, верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и безопасности, пришлось в спешке отменить создание высокоуровневой группы по обороне, которую она с помпой анонсировала всего неделей ранее.

ИА Регнум

Предложение, задуманное как демонстрация ее лидерства и попытка перехватить инициативу в набирающем обороты споре о судьбе европейской дипломатии, обернулось унизительным отступлением под давлением стран — членов ЕС.

Это не просто тактическая неудача высокопоставленного чиновника, а проявление сильнейшего кризиса, который подтачивает внешнюю политику союза изнутри.

1 сентября Каллас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны Евросоюза объявила о создании группы бывших политических и военных лидеров из стран ЕС, Великобритании и Украины.

«Идея в том, чтобы выйти за рамки привычных институтов и объединить лучшие умы. Мы ждем от них не просто указаний на существующие пробелы, а конкретных идей: как устранить эти пробелы максимально эффективно и в кратчайшие сроки», — без лишней скромности заявила она.

Предполагалось, что работать новая группа будет под покровительством самого блестящего ума, сияние которого настолько ослепительно, что его приходится надежно прятать от людей — речь, конечно же, о самой Каллас.

Но уже к воскресенью, за день до запланированного запуска нового формата, стало ясно, что от инициативы пришлось отказаться. Пожелавший остаться неназванным представитель ЕС в разговоре с Politico объяснил отмену тем, что «некоторые государства-члены посчитали, что это не тот путь, который стоит выбирать в данный момент».

Называют и другие причины: отсутствие должной подготовки и координации по вопросу между странами-членами, а также риск дублирования работы комиссара по обороне Андрюса Кубилюса, который уже регулярно проводит встречи в подобном формате, и разногласия по кандидатам.

Как бы то ни было, отмена стала наглядным свидетельством того, что Каллас теряет контроль над ситуацией. «Это был ее способ оставаться актуальной», — заметил один из старших европейских дипломатов на условиях анонимности.

Инициатива и ее провал — лишь один из эпизодов в затяжном противостоянии Каллас с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также рядом стран-членов, стремящихся ограничить влияние эстонского политика. Продиктован конфликт как чрезмерными амбициями главы ЕК, так и неэффективностью внешней деятельности ЕС.

Это и полное фиаско на американском направлении, где в отсутствие внятных действий со стороны Евросоюза страны-члены вынуждены проводить собственную линию, игнорируя главу евродипломатии и ее службу. И, конечно, жесткая и однобокая риторика, которая на корню убивает саму возможность договоренностей. Зацикленность на конфронтации с Россией и Китаем привела к тому, что Европа оказалась в тупике.

«Ясно, что при нынешнем состоянии мира мы не можем позволить себе дисфункциональную дипломатическую службу. Большинству наших начальников нужно, чтобы она работала. Им не важно, кто управляет, лишь бы работало», — объяснил работник дипкорпуса изданию Financial Times.

Накануне в распоряжении Euractiv оказался совместно подготовленный Германией и Францией документ, в котором содержится жесткая оценка состояния дипломатии союза. Авторы констатируют: «Роль верховного представителя и Европейской службы внешних связей (EEAS) снизилась. Они часто оказываются на вторых ролях».

Документ предлагает радикальную перестройку: встроить большую часть EEAS в структуры Еврокомиссии, оставив за ней лишь вопросы общей политики безопасности и обороны.

На первый взгляд план сулит Каллас усиление: она должна стать исполнительным вице-президентом комиссии и получить полномочия координировать все внешнеполитические дела — от торговли и помощи до вопросов обороны. Однако де‑факто этот шаг положит конец самостоятельной дипломатической службе, подчинив ее ЕК.

Сама она, увидев в этом прямую угрозу, решила сопротивляться. «Она хочет затянуть весь процесс, потому что не хочет подчиняться фон дер Ляйен», — заявил Politico один из европейских дипломатов.

Конфликт имеет давнюю историю. EEAS была создана в 2010 году в качестве компромисса: тогда было решено, что новой структурой будет руководить верховный представитель, но одновременно она будет подчинена и Еврокомиссии, и Евросовету.

С самого начала было ясно, что такая схема сомнительна и рано или поздно приведет к трениям, однако никаких серьезных реформ проведено не было.

«Когда создавался EEAS, было самонадеянно полагать, что мы тем самым создаем европейскую внешнюю политику, это была иллюзия», — признался источник в дипломатических кругах, комментируя ситуацию для Le Monde.

Каллас настаивает: дело не в институтах, а в том, как они работают на практике. «Проблема не в договорах, не в институциональной структуре, — заявила она в начале сентября. — Проблема в такой реализации этой структуры, чтобы она работала на практике».

Однако, как она сама признала с необычной для публичного выступления честностью, ее координирующая роль на данный момент — скорее фикция.

«Верховный представитель, по крайней мере на бумаге, теоретически должен быть связующим звеном между государствами-членами и Еврокомиссией. У нас были ситуации, когда кто-то выше меня фактически принимал решения. В таком случае, как вы понимаете, это не работает. Будем откровенны», — отметила Каллас.

Под «кем-то выше» она, разумеется, имела в виду фон дер Ляйен. Еще летом у них наметился конфликт вокруг Израиля, ставший продолжением долгого соперничества, обусловленного борьбой за влияние.

Наиболее ярко это противостояние проявилось, когда европейский комиссар по Средиземноморью Дубравка Шуйца без согласования с EEAS отправилась в Израиль. Надо сказать, что даже сам занимаемый ею пост был создан в пику службе, традиционно курировавшей это направление самостоятельно.

Поездка, по словам представителей комиссии, планировалась давно, но не была должным образом анонсирована. Она состоялась сразу после того, как израильский министр иностранных дел Гидеон Саар разорвал все контакты с Каллас из-за сообщений СМИ о том, что она сравнила Израиль с ЮАР эпохи апартеида.

«Какой прекрасный пример «солидарности и координации» в ЕС», — язвительно написал в соцсетях Жозеп Боррель, бывший верховный представитель по иностранным делам, который и сам неоднократно конфликтовал с председателем ЕК по израильскому вопросу.

Дипломаты не сомневаются: это была не личная инициатива комиссара, а часть системного давления на Каллас и ее структуру со стороны Еврокомиссии. «Шуйца имеет поддержку фон дер Ляйен в этих инициативах. Это не секрет. Вопрос в том, какой ущерб это наносит», — сказал один из них. Его коллега отметил, что поездка посылает Каллас сигнал: «Фон дер Ляйен не нуждается в ней».

За планом реформы EEAS скрывается еще одна, более давняя цель Германии — отмена национальных вето во внешней политике. Одновременно с обсуждением реформы дипломатической службы Берлин при поддержке еще десяти стран внес предложение отказаться от требования единогласного принятия решений по вопросам общей внешней политики и безопасности, основываясь на мнении большинства при принятии решений.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что намерен завершить обсуждение этого вопроса в течение шести месяцев и уже созвал конференцию в Берлине на 2 декабря.

Каллас не сдается. Она перетряхнула руководство EEAS, назначив генеральным секретарем бывшего министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен, которая уже начала тур по столицам стран ЕС для сбора альтернативных идей по реформированию внешней политики.

Но ни политического, ни аппаратного влияния на то, чтобы остановить процесс, у главы европейской дипломатии, похоже, не хватает.

Для внешних наблюдателей, в том числе для России, текущая конфигурация сил в Брюсселе мало что меняет. И Каллас, и фон дер Ляйен — последовательные русофобки, сторонницы жесткой линии в отношении Москвы.

Однако сам факт того, что внутри ЕС идет столь острая борьба за контроль над внешнеполитическим аппаратом, свидетельствует о глубоком системном кризисе. Развернувшаяся борьба стала очередным ярким примером отсутствия реального единства внутри союза.

Ни в попытках согласовать санкции, ни в выработке единой позиции по миграционным проблемам, ни в противостоянии внешним вызовам страны-члены не могут прийти к общему знаменателю. Публичные разногласия по структуре союза и распределению полномочий выводят внутренние противоречия на новый уровень.

Спустя почти 35 лет после своего создания ЕС всё глубже погружается в хаос, конца которому не видно.