8 сентября впервые отмечается День языков народов России. Президент Владимир Путин утвердил эту дату указом, подписанным 4 ноября 2025 года, в День народного единства. По решению главы государства 2026-й объявлен Годом единства народов России, что придает новому празднику дополнительный смысл.

ИА REGNUM

Символичен и выбор даты: 8 сентября — день рождения выдающегося дагестанского поэта Расула Гамзатова, который писал на родном аварском языке и чье творчество стало олицетворением дружбы народов, населяющих Россию.

Сам поэт называл русский язык своими «крыльями», при этом неизменно подчеркивая безусловную ценность и значимость родных языков. Он перевел на аварский язык произведения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока и Есенина, внося неоценимый вклад в развитие как дагестанской, так и всей общероссийской литературы.

В сентябре 2023 года, выступая на концерте, приуроченном к столетию Гамзатова, президент Путин напомнил, как поэт говорил о самом себе: «В Дагестане я аварец, в России я дагестанец, за границей — русский».

«Вот она, гамзатовская формула России, уникальной своим языком, национальным многообразием, сильной единством самобытных культур, которые из века в век рождают блистательные, выдающиеся таланты», — подчеркнул тогда президент.

Выражением этого принципа и стал учрежденный по решению главы государства День языков народов России. Поддержка президентом инициатив, которые призваны сохранить культурное наследие, способствует укреплению государства, большей его сплоченности и устойчивости. Глава государства рассматривает язык каждого этноса как часть достояния России — страны-цивилизации. Культура даже самого малого народа заслуживает защиты со стороны государства.

Появление в календаре Дня языков народов России — проявление и продолжение системной работы, которую ведет руководство страны. 11 июля прошлого года Владимир Путин утвердил Основы государственной языковой политики. В качестве одной из главных задач обозначены сохранение, поддержка и развития русского как государственного, языков республик и других языков народов России.

Языковая политика подразумевает сокращение использования иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке, и утверждение в обществе представления о высокой социальной ценности речевой культуры.

Для выполнения этой работы создан Совет при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, состав которого регулярно обновляется.

То, что наша страна включает в общенациональный литературный канон стихи Расула Гамзатова и других поэтов и писателей, творивших и творящих на родных языках, показывает всему миру, что сила России — в ее культурном богатстве.

По оценке ученых, в стране живут народы, говорящие на 190 языках, принадлежащих к семи лингвистическим семьям. На некоторых диалектах говорят от силы сотни, даже десятки человек. Российское государство гарантирует сохранение и развитие языков, письменностей, литературы.

Это отношение — часть нашего исторического наследия. Если ранее многочисленные наречия коренного населения Северной Америки и многие языки и диалекты Европы к XX веку бесследно исчезли, то российский опыт был иным. Освоение Сибири и Дальнего Востока, взаимодействие русских и этносов Северного Кавказа — всё это подразумевало не растворение «в плавильном котле», а гармоничное вхождение коренных народов в общую страну-цивилизацию.

При этом в День языков народов России, безусловно, отдается дань уважения русскому — языку государствообразующего народа. Поддержка этой важнейшей основы нашей цивилизационной идентичности — задача, которую поставил президент.

Это указание воплощается на практике. В День языков народов России стало известно: с 1 сентября 2027 года в 10–11-х классах средних школ и в колледжах начнется преподавание по новым учебникам по русскому языку.

Пособия, которые созданы в соответствии с новыми федеральными программами, уже готовы, прошли экспертизу и в ближайшее время будут направлены педагогам на апробацию. На подходе и новые учебники по русскому языку и литературе для 5–9-х классов. В дальнейших планах — подготовка учебников по этим предметам для начальной школы.

Руководство страны указывает, что в сфере национальной политики не следует сосредотачиваться исключительно на поддержке других народов России, «исключая русских». Гармоничный подход подразумевает — полноценное развитие многообразия культур и языков возможно лишь при поддержке русской культуры и русского языка.

Через посредство «великого и могучего» произведения писателей разных народов, населяющих нашу страну, дошли до огромной читательской аудитории — их книги прочли миллионы людей.

Благодаря русскому языку имена авторов стали известны не только в родных краях, но и далеко за их пределами. Русский как язык межнационального общения выступает связующим звеном между культурами: он даёт им возможность раскрыться и найти отклик у широкого круга читателей.

Люди, говорящие по-русски, живут в 68 странах, это родной язык или средство общения более чем для 255 млн человек по всему миру — 9-е место по числу носителей.

Русский язык активно используется в не менее чем 68 странах. На нем говорят свыше 255 миллионов человек. Сейчас русский язык занимает девятое место по числу носителей, в Белоруссии и Южной Осетии он имеет статус государственного.

«Русский язык обязательно вновь займет свое законное место в тех странах, чьи официальные власти сегодня объявили ему войну. Русский там — родной для многих, если не для большинства жителей», — в интервью РИА Новости подчеркнула Елена Ямпольская, советник главы государства, которая возглавляет президентский Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка и языков народов России. «Попытки властей отдельных стран сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию никогда успехом не увенчаются», — добавила Ямпольская.

Советник президента напомнила, что Владимир Путина неоднократно указывал: Россия готова защищать не только свои национальные интересы, но и права людей, которые считают русский язык и культуру России своими.