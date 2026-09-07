Ликвидация последствий стихийного бедствия в Дагестане стала первым главным вопросом на встрече президента Владимира Путина с врио главы Республики Дагестан Фёдором Щукиным.

Михаил Метцель/РИА Новости

Весной в этом северокавказском регионе прошли ливни, подобных которым не было за всю историю метеонаблюдений с 1882 года. Следствием стало несколько волн паводков. Из-за разгула стихии был прорван вал водохранилища, рухнул многоквартирный дом, размыло несколько дорог и опор мостов. Пострадало до 15 тысяч жителей республики.

«Острая фаза ликвидации последствий заняла примерно месяц-полтора, — доложил президенту глава Дагестана. — То есть всё осушили, выгребли ил, обеспечили условия для размещения людей, восстановили инфраструктуру энергетическую, воду. И второй этап занял тоже примерно полтора месяца: это оценка ущерба, это оперативное решение задач уже по ликвидации последствий, восстановлению того, что было утрачено».

Президент России взял на особый контроль восстановление региона после ЧП. Еще весной, когда стихийное бедствие было в разгаре, глава государства поставил задачу республиканским властям и профильным федеральным ведомствам: все, кто остался без крова и потерял имущества, должны получить компенсации.

4 мая президент назначил Фёдора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Ранее, с февраля 2024 года, Щукин возглавлял Верховный суд республики. Уроженец Горьковской (ныне Нижегородской) области, работавший в судебных структурах родного региона, он успешно организовал работу судебной инстанции на новом месте — эксперты отмечали, что приоритетом деятельности Верховного суда Дагестана стало соблюдение принципа социальной справедливости. В пользу эффективности играло и то, что новый, русский руководитель, стоящий вне кланов, выстраивал оптимальную политику в интересах всех жителей многонациональной республики.

Хорошо зарекомендовавшему себя руководителю президент поручил возглавить республику в критический период — в разгар стихийного бедствия. Работа Щукина на этом посту подтвердила эффективность кадрового решения главы государства.

Во исполнении указаний президента в помощи республике участвовали федеральные структуры, все регионы России и более 3 тысяч волонтеров.

Сейчас республика в координации с федеральным центром решает остающиеся вопросы, связанные с поддержкой пострадавших. Один из таких вопросов обсуждался на встрече Щукина с президентом.

Финансирование поступает поэтапно по мере направления документов. Определенные сложности возникли из-за того, что часть жилых помещений не была оформлена в собственность и не состояла на кадастровом учете.

По поручению президента Путина помощь оказывается всем пострадавшим вне зависимости от наличия документов.

«Я вас как раз просил особо обратить на это внимание, — обратился глава государства к дагестанскому руководителю. — Что-то не оформлено… Конечно, нужно всё вовремя делать, понятно, но если люди оказались в такой ситуации, надо им помочь».

Около 60% незарегистрированных объектов удается оперативно поставить на кадастровый учет, сообщил Щукин президенту.

Помещениям на землях отгонного животноводства и тем жителям, которые не оформили своевременно в собственность это жилье, помощь оказывается за счет средств, собранных общественными организациями и меценатами, — около трех миллиардов рублей, то, что было пожертвовано из различных источников во внебюджетные фонды.

Эффективно использовать каждый рубль

Докладывая президенту о своей работе, врио главы Дагестана подчеркнул: в республике реализуются все федеральные и региональные программы в социальной сфере.

«И в сфере образования, и в сфере здравоохранения. (Строятся) детские дошкольные учреждения. По всему спектру работа ведется на протяжении длительного времени», — перечислил Щукин. «Недавно открывалась школа — это настоящее событие для Дагестана», — отметил руководитель республики.

Щукин также подчеркнул: одна из главных задач его управленческой команды — эффективное и своевременное использование каждого бюджетного рубля.

Значительная часть населения за последние десятилетия переехала из высокогорья на побережье Каспия. В результате Махачкала фактически стала городом-миллионником.

Щукин считает приоритетом выравнивание этого дисбаланса и точечное развитие социальной инфраструктуры после инвентаризации потребностей.

Стройки, растягивающиеся на десятилетия, должны уйти в прошлое. Республика остается «молодежной»: около 40% населения — дети и молодые люди. Это означает дополнительную нагрузку на школы, где сохраняются вторая и третья смены.

На встрече зашла речь и о развитии культуры в республике.

«8 сентября день рождения Расула Гамзатова и праздник у нас — День языков народов России», — отметил Путин.

«Колоссальный, колоссальный праздник, — подчеркнул глава Дагестана. — Я еще раз с огромным удовольствием от всех дагестанцев передаю нашу сердечную благодарность за это особое внимание к нашему великому земляку Расулу Гамзатову».

Торжество традиционно отмечается очень широко. В этом году проводится более 75 культурных, спортивных и языковых мероприятий, которые охватывают всю страну. Врио главы подчеркнул, что в Год единения народов России это направление остается одним из основных приоритетов республики.

«Республика равняется на героев»

Президент отдельно остановился на участии уроженцев республики в специальной военной операции.

«Героически. Я должен сказать, что и на рядовом уровне, и на уровне командиров среднего и высшего командного звена у нас много дагестанцев, командиров различных подразделений в самых разных группировках», — заявил Владимир Путин.

Фёдор Щукин сообщил, что бойцы из республики пользуются безусловным авторитетом среди земляков.

«20 Героев России, вся республика равняется на них. Это действительно яркие, настоящие герои. Мы с особым вниманием относимся к каждому», — отметил врио главы.

В республике выстроена комплексная работа с семьями участников специальной военной операции. Большинство из них проживает в сельской местности. Врио главы подчеркнул, что это один из важнейших приоритетов работы, а не формальность.

Решения корректируются на месте, чтобы исключить жалобы. Особое внимание уделяется многодетным семьям. Уже предоставлено более трех тысяч земельных участков — для дагестанской семьи возможность жить в собственном доме имеет особое значение.

В муниципалитетах закреплены кураторы, которые оперативно решают вопросы семей участников специальной военной операции. Президент подчеркнул, что система поддержки должна не просто сохраняться, а постоянно развиваться и совершенствоваться.

Фёдор Щукин предложил создать в центре Махачкалы Дом ветеранов СВО на базе отдельно стоящего здания. Президент назвал идею хорошей и пообещал поддержать ее с федерального уровня.