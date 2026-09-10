Дания, еще недавно имевшая имидж страны обывательского счастья, стремительно меняется. На нее накатываются волны мигрантов из третьего мира. Датское королевство, веками являвшееся страной белых протестантов, постепенно превращается в государство мусульман.

ИА Регнум

Пришельцы, осознав свою силу, всё чаще подают голос — они уже не стесняются показывать коренным жителям, что те уже не являются полноправными хозяевами в стране.

Повод для конфликта

5 сентября в Копенгагене прошли две крупные демонстрации противоположного идеологического толка. Правая организация «Датский народ» устроила в районе Эстербро шествие, приуроченное к традиционному Дню флага.

Участники требовали ужесточения миграционной политики, выступали против исламизации и за возвращение хотя бы части приезжих на историческую родину. Говорилось о необходимости защиты датской культуры и ценностей.

В свою очередь леволибералы из «Общей инициативы против расизма и дискриминации» и других подобных организаций устроили собственный марш — также в Эстербро. Демонстранты потрясали плакатами с надписями в духе «Мигранты, добро пожаловать!» и требовали оставить всех мигрантов в Дании.

Двум мероприятиям со взаимоисключающими лозунгами было практически невозможно разминуться в одном районе — и они столкнулись. Началась драка. Противоборствующие стороны награждали друг друга тумаками и тыкали в лица оппонентам зажженными петардами и фейерверками.

Пришлось вмешаться полиции, активно орудовавшей дубинками. Троих человек задержали. Им предъявлены обвинения в насилии в отношении полицейских, а также в незаконном хранении пиротехники и наркотиков.

Происшествие стало свидетельством раздрая, охватившего датское общество в связи с миграционным вопросом — самым, пожалуй, животрепещущим для этой страны. Точное количество мусульман в Дании назвать сложно, так как официальная статистика по религиозной принадлежности там не ведется.

По разным оценкам, их число составляет от 270 000 до 295 000 человек, что соответствует примерно 4–5% населения страны. На первый взгляд, не так много, но нужно принять во внимание два фактора.

Во-первых, мигранты очень громкие — они постоянно напоминают о своем присутствии. Недавно по Сети широко разлетелась видеозапись, сделанная в ходе мигрантского митинга в Копенгагене.

Темнокожая женщина, стоя под экстремистским знаменем, заявила, обращаясь к западным лидерам: «Ваше время истекло! Ваши границы исчезают, и единство исламского братства укрепляется. Сыны ислама уже поклялись, что эта битва — битва либо победы, либо мученичества. Мы отвергаем ваши флаги! Призыв к джихаду уже прозвучал, и недолго осталось до момента, когда вас сожрут».

Мусульмане составляют значительную часть датского преступного мира: этнические банды воюют за зоны влияния, а коренные датчане то и дело становятся сопутствующими жертвами.

Второй существенный момент — мусульманская община Дании стабильно и быстро растет: 45 лет назад она не превышала 30 000 человек. На протяжении десятилетий страна принимала иммигрантов и беженцев из Турции, Пакистана, Сомали, Ирака, Сирии — и результат налицо.

Ныне же в мусульманских общинах Дании, как правило, более молодое население и более высокий уровень рождаемости по сравнению со средним по стране — так что скоро их будет еще больше. По стране действует уже около сотни мечетей. Это существенно меняет публичное пространство.

Поводы для беспокойства ширятся. В марте 2026 года копенгагенская полиция арестовала двух человек, поставлявших дроны террористической группировке «Исламское государство»*. Оба подозреваемых, 29-летние жители столицы, были известны в среде радикальных исламистов.

Тревожным сигналом является и растущий уровень антисемитизма. Согласно исследованию 2025 года, около 83% датских евреев особенно осторожны в публичных местах, а 62% вообще стараются скрыть свою этническую принадлежность.

Гетто объявили войну

Особую озабоченность датских властей вызывает деятельность международной исламистской организации «Хизб ут-Тахрир»*, которая ведет активную работу среди молодежи.

В августе 2026 года организация выпустила видеообращение, адресованное к старшеклассникам-мусульманам: «Стой на своей исламской идентичности и носи ее с гордостью». Авторы пишут: «Многие из вас столкнутся с молодежной средой, где поведение, нормы и образ жизни, не соответствующие исламу, представлены как естественный или желательный выбор». И далее: «Ты — мусульманин, и это то, чем ты должен гордиться. Это никогда не должно быть поводом для извинений или компромиссов».

Министр иммиграции и интеграции Мортен Бёдсков назвал видео «замаскированным исламским экстремизмом». Он громогласно заявил: «''Хизб ут-Тахрир'' — это движение ненависти. Их темным ценностям нет места в Дании».

Через соцсети он обратился к исламистам напрямую: «Почему бы вам просто не покинуть Данию?» В ответ те обвинили правительство в создании «разделения в обществе». Парламент Дании рассматривает возможность полного запрета организации — соответствующий законопроект был внесен еще в ноябре 2025-го.

Лидер партии «Датские демократы» Ингер Стойберг в свою очередь предложила запретить в стране организации, пропагандирующие исламские ценности в учебных заведениях.

В правительстве усиливают давление на мусульманскую общину. «Над датскими крышами не должен звучать призыв муэдзина. Вы не должны испытывать сомнений, гуляя по датским улицам, не оказались ли вы в пригороде Исламабада», — заявил Бёдсков в июне 2026 года.

Власти рассматривают возможность общенационального запрета на громкую трансляцию исламского призыва к молитве (азана). Это уже третья попытка — предложение выдвигалось в 2020 и 2025 годах, но не дошло до парламентской стадии.

Нынешняя инициатива выглядит более серьезно: она вписывается в общий контекст политики правительства Метте Фредериксен. Уже сейчас запреты на громогласную трансляцию азана введены во многих муниципалитетах, в том числе и в Копенгагене.

Фредриксен выступает идейной преемницей предыдущего премьера Ларса Лекке Расмуссена (ныне глава МИД), который начал пытаться усложнить жизнь мигрантам.

Однако поставить достаточно надежную заглушку на миграционный поток никак не удается. Сейчас иммигранты составляют 16,3% населения — около миллиона человек. Из них более 620 тысяч — выходцы из незападных стран. Мусульмане — хоть и самая активная, но далеко не единственная группа: есть и христиане, и буддисты, и индуисты, и представители других религий.

Правительство проводит курс на предотвращение формирования «параллельных обществ» — районов, которые становятся изолированными анклавами иммигрантов, где датские законы и нормы уступают место иным правилам.

Еще в период премьерства Расмуссена был принят так называемый «гетто-пакет» — комплекс мер, направленных на разрушение мигрантских анклавов. Любой датский район может быть признан «параллельным обществом» в том случае, если более 50% его жителей составляют незападные иммигранты или их потомки и там царят нищета, безработица и преступность.

В таких районах власти обязаны к 2030 году сократить долю социального жилья до 40% и проводить активную политику языковой и культурной интеграции.

Ликвидация мигрантских гетто ведется путем сноса зданий и передачи освободившейся земли частным застройщикам. На практике это уже привело к принудительному выселению тысяч жителей. Если в 2018 году по всей Дании насчитывалось 15 крупных мигрантских гетто, то сейчас их пять.

Однако сами мигранты этим крайне недовольны и осыпают власти проклятиями. Они жалуются, что переезд разрушил их «устоявшиеся социальные связи». Некоторые указывают, что не получили вовремя обещанного им нового места и вынуждены жить на улице.

Неожиданная критика слева

Мигранты засыпают суды коллективными и индивидуальными исками, дойдя в том числе и до ЕСПЧ. В декабре 2025-го он постановил, что датский закон о ликвидации гетто может быть «прямым или косвенным нарушением антидискриминационных правил ЕС».

Там указали, что классификация по принципу «незападного» происхождения создает повышенный риск выселения для жителей этих районов. Окончательное решение о том, является ли закон дискриминационным, было передано на уровень датских судов.

Местные же власти не намерены отказываться от проводимой ими политики, хотя и признают возможность ее корректировки. В отделе мэрии Копенгагена по вопросам занятости и интеграции заявляют, что не видят причин сворачивать «гетто-пакет», так как он работает.

В Дании действует принятый в 2016 году закон, дающий полиции право конфисковывать у прибывающих мигрантов и соискателей убежища наличные и ценности, стоимость которых превышает 10 000 датских крон (около 1300 евро). Деньги изымаются, чтобы покрыть расходы на пребывание гостей в Дании.

Впрочем, мигранты в основном прибывают с пустыми карманами: за почти десятилетний период имело место лишь 29 случаев конфискации, а общая выручка составила всего 383 651 датскую крону (около 5 млн рублей). В период с 2018 по 2021 год этот закон не применялся ни разу, что указывает на его скорее символическое, нежели практическое значение.

Но он подвергается ожесточенной критике со стороны либералов, его часто называют «унизительным» и «неэффективным», а также рассматривают как часть стратегии по созданию негативного имиджа Дании как страны, нежелательной для мигрантов.

Показательно, что Бёдсков — член Социал-демократической партии. Тем не менее его высказывания в отношении ислама мало чем отличаются от риторики правых популистов. Это свидетельствует о глубине трансформации датского политического ландшафта. Даже левые там уже говорят о том, о чем десять лет назад предпочитали молчать.

Другое дело, что принимаемые меры явно недостаточны и половинчаты. Число пришельцев продолжает расти — кабинет Фредриксен находится у власти уже семь лет, и за это время количество иммигрантов в Дании выросло на 2,6%.

*Террористические организации, запрещенные в России