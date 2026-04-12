Дания стонет от мигрантской преступности. Банды выходцев с Ближнего Востока «крышуют» наркоторговлю, занимаются рэкетом и воровством, сводят взаимные счеты взрывами и перестрелками и — самое зловещее — используют подростков в качестве боевиков.

ИА Регнум

Государство не в силах положить этому явлению конец, так как в Евросоюзе с его прозрачными границами выставить эффективный барьер перед мигрантами невозможно.

Шведский «импорт»

В начале апреля в Дании начались слушания по делу двоих подростков семнадцати лет, расстрелявших квартиру в копенгагенском районе Каструп. В ночь на 31 марта они произвели по ней не менее четырнадцати выстрелов из автомата Калашникова. В жилище в этот момент спали супружеская пара и трое их несовершеннолетних детей.

По счастливой случайности никто не пострадал, а неудачливых киллеров быстро выловила прибывшая на место полиция.

В ходе следствия выяснилось, что речь идет о наемниках — незадолго до покушения один из этих семнадцатилетних получил автомат от заказчика.

Также оказалось, что один из подростков 29 марта совершил другое покушение — произвел несколько выстрелов по дверям квартиры на улице Люнгбивей в районе Эстербро в Копенгагене.

В этом случае тоже никто не пострадал. Кроме того, обоих обвиняют в хранении ручной гранаты, которую тоже готовили для совершения преступления.

Заседание проходит за закрытыми дверями, то есть представители общественности не могут узнать подробности дела или услышать показания обвиняемых. Однако кое-какие выводы можно сделать прямо сейчас.

В Дании возраст совершеннолетия начинается с восемнадцати лет. Между тем наём несовершеннолетних для киллерской «работы» — это почерк этнических банд из Швеции, укомплектованных главным образом выходцами с Ближнего Востока и из Северной Африки.

Недорослям объясняют, что в случае поимки им не грозят слишком серьезные наказания — максимум несколько лет в коррекционных колониях, где контингент содержат со всевозможным комфортом.

Кроме того, малолеток манят обещаниями высокого общественного статуса, которого они якобы смогут достичь, начав карьеру в рядах банды, а также легкими деньгами, доступом к оружию и наркотикам.

Шведская пресса окрестила таких подростков, нанимаемых бандами, «солдатами». Сначала они использовались исключительно на территории Швеции, но потом их услуги начали заказывать и преступные сообщества Дании.

Еще в 2024 году были обнародованы расценки на услуги юных киллеров из Швеции. Юным преступникам предлагают выстрелить жертве в голову или бросить в неё ручную гранату за 300-500 тысяч шведских крон (примерно 2,5 — 4 млн рублей).

В последнее время нашествие «солдат» (как правило, их тоже вербуют из числа мигрантов) стало страшной проблемой для Дании. В прошлом году полиция провела крупную операцию, направленную против «операторов» этих «биодронов», в ходе которой были арестованы семеро человек. Их удалось задержать после того, как правоохранители извлекли и расшифровали переписку преступников.

Однако поимка злодеев не привела к исчезновению самого явления. С начала 2024 года датская полиция выявила как минимум 47 несовершеннолетних, которых подрядили для совершения тех или иных преступлений. Четырнадцать из них приехали из Швеции, остальные — «местные кадры».

Шабби и Большой А

В ночь на 4 апреля 23-летний парень вступил в потасовку в центре Копенгагена и получил удар ножом в живот. Полиция поговорила с потерпевшим, но он не проявил никакого желания делиться подробностями.

Полицейские предположили, что сначала фигуранты сцепились в каком-то ночном клубе, а потом вынесли свой конфликт на улицу. Предполагаемое орудие преступления найдено, но никого так и не задержали.

Из контекста можно предположить, что речь идёт о мигрантах. Надо отметить, что в прессе Дании, как и прочих стран ЕС, действует железное правило: по возможности никогда не указывать этническую принадлежность преступника.

Пишут «швед», «датчанин», «норвежец» и т.д. — так что у неискушенного человека со стороны может возникнуть уверенность, что речь и впрямь идет о настоящих шведах, датчанах или норвежцах. Таковы господствующие в этих странах законы политкорректности — негласные, но оттого не менее сильные.

Однако местные жители умеют читать между строк. Все прекрасно понимают, что законопослушные коренные датчане точно не станут устраивать публичную битву на ножах.

Приведенный случай уличного насилия хорошо иллюстрирует его системную основу — в стране действует несколько крупных преступных сообществ. Одна из широко известных банд, Loyal to Familia (LTF) ведет перманентный конфликт с несколькими другими группировками за место под солнцем.

Всё очень похоже на соседнюю Швецию, где банды тоже ведут между собой бесконечные уличные войны с применением огнестрела и взрывчатки.

Так, в начале февраля разборки LTF с бандой Korsløkkegruppen («Группировка Корслёкке», названная в честь одноименного района) поставили «на уши» город Оденсе: сначала преступники подняли на воздух подъезд одного из жилых домов, а потом устроили несколько перестрелок и уличных погонь, когда машины неслись с бешеной скоростью и сталкивались друг с другом.

Оденсе не так уж велик — 186 тысяч человек, большинство из которых теперь испытывают страх и неуверенность, передвигаясь по улицам, заходя в дома.

При этом в Korsløkkegruppen считают, что сражаются за «правое дело» — ведь они издавна «держали» Оденсе. Однако Loyal to Familia, заключив в 2022 году союз с сомалийской группировкой Vollsmose 9hunna, а потом постепенно поглотив ее, усилилась до такой степени, что решила «отжать» город.

Основателем LTF является выходец из Пакистана Шуайб Хан (он же просто Шабби), в «послужном списке» которого поножовщина, убийства и наркоторговля. В 2008-м, когда он отбывал восьмилетний срок за очередное преступление, ему явилась мысль основать большое мафиозное сообщество.

Обладая должной харизмой и силой воли, Шуайб Хан выполнил своё намерение. Заодно он постарался устранить возможных конкурентов.

В 2015 году Шабби получил шесть месяцев тюрьмы за организацию нападения на уроженца Марокко Абдеррозака Бенарабе (также известного как Большой А), главу «Банды площади Блёгордс» (Blågårds Plads-banden), насчитывавшей двадцать шесть ключевых членов и множество мелких «шестерок». Эта банда контролировала копенгагенский район Нёрребро. Покушение оказалось неудачным: Большой А уцелел.

Кстати, любопытный факт: за три года до покушения Бенарабе ездил в охваченную гражданской войной Сирию. Там он воевал в Идлибе в рядах группировки, боровшейся против Башара Асада.

По возвращении в Данию Большой А прошёл «профилактическую беседу» в полиции. Логично было бы, если бы на радикального исламиста, ввязавшегося в вооруженный конфликт в другой стране, завели бы уголовное дело. Но 7 июня 2014 года полиция Копенгагена объявила, что не станет предъявлять Бенарабе обвинения.

Полиция сочла, что получить необходимые доказательства якобы невозможно. Правые политики настаивали на депортации Большого А, но и этого добиться не удалось.

«Уважение частной жизни»

Однако Шабби удалось переплюнуть конкурента — к 2021 году его группировка LTF насчитывала более сотни членов, а к нынешнему моменту их уже свыше четырехсот.

Отдельная история — попытки датских властей отделаться от него. Это был длительный и очень сложный юридический процесс, который занял годы и сопровождался сильным общественно-политическим ажиотажем.

Началось всё с того, что Шабби позволил себе открыто угрожать полицейским, проводившим обыск в его жилище. Это переполнило чашу терпения властей, поставивших вопрос о высылке пакистанца.

Однако городской суд Копенгагена не стал настаивать на его депортации, что более чем странно, учитывая, что у этого опасного преступника не было датского гражданства. Суд, однако, счел, что его «сильная связь с Данией» перевешивает тяжесть его преступлений.

Это вызывало огромное раздражение в обществе и яростное давление со стороны политиков правого толка, требовавших ужесточения миграционных законов.

Прокуратура продолжила борьбу и довела дело до Верховного суда. В ноябре 2018 года он вынес вердикт: Шабби был приговорен к трем месяцам тюрьмы и депортации из Дании с последующим запретом на въезд на шесть лет.

Но Шуайб Хан не смирился с решением датского правосудия и обжаловал его в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Его защита утверждала, что депортация нарушает право Шабби на «уважение частной и семейной жизни», гарантированное статьей 8-й Европейской конвенции по правам человека.

Адвокат Хана, давя на жалость, заявлял, что преследование его подзащитного организовали политики, испытывающие к нему ненависть на расовой почве. Сам же он рассказывал, что в последний раз был на исторической родине в 2007 году и практически никого там не знает — а значит его нужно оставить в Дании.

Впрочем, в январе 2021 года ЕСПЧ встал на сторону датского государства и признал депортацию законной. Суд постановил, что датский суд провел тщательную оценку всех обстоятельств и высылка «не является непропорциональной мерой», учитывая «исключительную тяжесть преступлений» Хана и реальную угрозу, которую он представляет для общества.

И в самом деле, с 2003 по 2017 год Шабби получил в Дании тринадцать приговоров, большинство из которых были за насильственные преступления. Убийство им в 2008 году 21-летнего Уильяма Леннона Дэвиса поражало своей жестокостью — Шабби нанес этому парню четырнадцать ножевых ранений.

Таким образом, власти Дании добились своего — Шуайб Хан был депортирован. Вот только эффект от этой победы оказался минимальным: находясь за рубежом и на свободе, Шабби продолжает руководить своей бандой Loyal to Familia, хоть теперь и вынужден делать это дистанционно. Только и всего.