Минувшая весна и текущий июнь стали тревожным периодом для жителей Дании. Ряд городов оказались в эпицентре жестокой бандитской войны, которая накалом и дерзостью шокировала как местных жителей, так и полицию.

ИА Регнум

Жилые кварталы превратились в место противостояния: в ход идёт огнестрельное оружие, самодельные зажигательные смеси и взрывчатка. Две преступные группировки сводят счеты, а побочными жертвами конфликта оказываются мирные граждане.

Беспредел в «городе улыбок»

Весной мощная криминальная волна накрыла сразу несколько датских городов: наиболее от нее пострадали Хернинг и Икаст, небольшие городки в административной области Центральная Ютландия.

Своеобразным прологом бандитской войны в регионе стали события в университетском Орхусе, рекламируемом туристам как «город улыбок» и «средоточие ютландской культуры». Четыре года назад он уже оказывался в криминальных сводках — в ночь с 7 на 8 марта 2022-го там был убит 21-летний студент Сёрен Кох, учившийся на инженера-строителя.

Молодой человек не имел никаких связей с преступным миром. Ему просто не посчастливилось оказаться на автозаправке, когда там возникла перестрелка между двумя бандами. Расследование растянулось на годы — непосредственных виновников смерти Коха арестовали лишь в 2024-м и 2026-м. Они оказались причастны к знаменитой банде «Преданные семье» (Loyal to Familia, LTF), в рядах которой состоят выходцы из третьего мира.

А 16 мая в Орхусе произошла крупномасштабная поножовщина. В пригороде Тилст несколько мигрантов повздорили и схватились за ножи. На помощь своим устремились другие, и вскоре побоище распространилось на соседний район Биспехавен.

Большинство участников отделались относительно незначительными порезами. Серьезные же ранения получили пятеро: трое — в Тилсте, двое — в Биспехавене. Один из пострадавших, 25-летний мужчина, скончался в больнице. Шестеро задержаны.

Продолжение не заставило себя ждать. 18 мая примерно в 21:00 в жилом районе Брендгордспаркен в Хернинге раздались два выстрела. Кто-то стрелял в одну из квартир жилого массива. Спустя несколько минут в соседнем городе Икаст вспыхнули два пожара: подожгли квартиру и микроавтобус. В квартире спала пожилая женщина. Она получила серьезные ожоги и отравление дымом. Подоспевшие спасатели на вертолете доставили ее в критическом состоянии в больницу в Копенгагене.

Всего через несколько часов, рано утром 19 мая, на балконе одной из квартир в Хернинге взорвалась ручная граната. Граждане, чьи дома оказались в зоне действия взрывов и стрельбы, начали требовать от властей решительных действий, утверждая, что «обычно такое случается только в больших городах». Люди жаловались: «Мы боимся, что следующая граната полетит в наше окно».

Полиция объявила, что рассматривает все три инцидента в рамках одного расследования. Стражи порядка объяснили, что поножовщина в Орхусе стала спусковым крючком конфликта между двумя бандами. В документах Национального подразделения по борьбе с особо тяжкими преступлениями (NSK) они фигурируют под нейтральными названиями «Северная группа» и «Восточная группа».

Было принято решение о стягивании в регион сил охраны правопорядка из других частей страны. Прибыли и следователи из NSK. 19 мая полиция ввела в Хернинге две специальные зоны досмотра, где стражи порядка получили право досматривать граждан и транспорт даже без наличия конкретных подозрений.

20 мая полиция объявила о первом аресте: по подозрению в поджогах в Икасте был задержан 22-летний мужчина. Его подозревали в причастности и к другим эпизодам, включая стрельбу в Хернинге. Затем выяснилось, что к этим преступлениям причастны 16-летний юноша и девушки 15 и 17 лет. Они приобрели на черном рынке гранату, которую парень швырнул на балкон квартиры в Хернинге, где проживал член вражеской группировки. Троица планировала новые атаки.

Суммарно же по итогам событий в Икасте и Хернинге к настоящему моменту задержаны 23 человека.

«Преданные семье» против «Команчей»

По словам экспертов, «Северная» и «Восточная» группы являются «прокси» более крупных и известных криминальных структур.

Одна из них — вышеупомянутая банда LTF, основанная выходцем из Пакистана Шуайбом Ханом (он же просто Шабби). Несколько лет назад датский суд приговорил Шабби к депортации, и с тех пор он руководит своим криминальным бизнесом дистанционно.

Вторая сторона противостояния — байкерский клуб Comanches MC, основанный в 2023 году. Он с самого начала создавался как организация, открытая для представителей любых национальностей. В этом его отличие от классических байкерских клубов, где исторически доминируют белые европейцы.

Основатели «Команчей» — братья Надим и Вахид Хан, этнические пакистанцы. В 90-е они возглавляли уличную банду «Крепкое ядро Веребро» (Værebros Hårde Kerne, VHK), действовавшую в одном из пригородов Копенгагена. Постепенно она трансформировалась и вошла в состав голландского мультирасового байкерского клуба Satudarah MC.

Впоследствии датский филиал был распущен, и тогда братья основали собственный клуб. Он печально знаменит убийствами, наркоторговлей, рэкетом, организацией взрывов и нападений с использованием огнестрельного и холодного оружия. Эмблема клуба, на которой изображен индеец из племени команчей, очень популярна среди местной молодежи, тяготеющей к уголовной романтике.

У двух группировок давняя история противостояния. Прошлые стычки между VHK и LTF уже приводили к смертям. Нынешний же конфликт «Команчей» и «Семьи» разгорелся из-за денег, которые бывший член байкерского клуба не заплатил LTF за наркотики. Сумма долга была значительной и изначально оценивалась в 2 млн датских крон (примерно 268 тысяч евро), а позже сократилась примерно до 1,3 млн крон (около 174 тысяч евро).

Ситуация осложнилась тем, что должник угодил в тюрьму и не смог погасить остаток. После этого в LTF решили «стрясти» всю оставшуюся сумму с его бывших соратников по клубу. С этой целью в LTF запланировали серию взрывов и поджогов в качестве акций устрашения.

В ночь на 30 марта взлетел на воздух частный жилой дом в городе Дронинглуннд (Северная Ютландия). В момент взрыва в здании находилась 44-летняя женщина, но по счастливой случайности она не пострадала. Правоохранители установили, что взрыв напрямую связан с конфликтом Comanches и LTF. Задержаны трое исполнителей, среди которых оказался 15-летний подросток.

Новый эпизод бандитской войны имел место 7 апреля, когда подвергся нападению тату-салон Royal Ink, располагавшийся в центре города Ольборг. В витрину выпустили не менее девяти пуль, но никто не пострадал. Стрельба средь бела дня в центре города шокировала местных жителей — они к такому пока не привыкли.

Ситуацию дополнительно подогрело то, что салон имел скандальное прошлое: ранее он был временно закрыт после обнаружения в нем больших партий разных наркотиков и 3000 неоплаченных рецептов на сильнодействующие препараты.

Долго искать причину вооруженной атаки не пришлось. Владельцем салона являлся Кристиан Майер, глава филиала Comanches MC в Ольборге. Полиция прибегла к нестандартной мере — запрету на пребывание Royal Ink в Ольборге и штаб-квартире Comanches MC в городе Водсков. Ограничение, изначально введенное на две недели, потом неоднократно продлевали.

Полиция дала понять, что рассматривает эти места как потенциальные цели для новых атак, которые могут привести к жертвам среди случайных прохожих. Стрелявшего вскоре задержали, им оказался 16-летний гражданин Швеции. По переданным датчанами приметам его арестовали в шведском городе Хельсинборг и быстро экстрадировали в Данию.

В LTF прибегли к схеме «насилие как услуга». В последнее время бандиты в Дании и других странах Евросоюза начали активно вербовать через мессенджеры юных граждан Швеции, желающих подзаработать. За ликвидацию Кристиана Майера подростку обещали миллион датских крон (около 134 000 евро).

Однако он подошёл к делу халтурно — просто выпустил обойму в витрину и сбежал в Швецию. Поработав с ним, полиция вышла на заказчиков. Вскоре были арестованы 22-летний и 18-летний члены LTF.

Бежавший уголовник

Однако неудача не остановила LTF. 8 мая в пригороде Копенгагена Исхой обстрелу из автомата Калашникова подвергся дачный дом, принадлежащий Патрику Нильсену, бывшему профессиональному боксёру.

Боксёр Патрик, известный под прозвищем «Боксёр Патрик», занимал в Comanches MC пост «военного министра». Сам он, хоть и находился в тот момент внутри здания, уцелел, но дом буквально изрешетили. Перепуганный Нильсен 18 мая сложил с себя полномочия «министра» и объявил об уходе из клуба.

Вместе с Нильсеном из Comanches вышли почти все члены отделения в Ольборге, заявив, что они не подписывались на участие в войне с мощной и безжалостной конкурирующей бандой. Инициатором коллективного ухода стал Майер. Он осознал, что 7 апреля уцелел чудом, а следующее покушение может оказаться удачным.

Таким образом, атака 8 мая привела к стратегическому отступлению «Команчей» из целого датского региона, который стал трофеем LTF.

Майер и компания вышли из клуба очень вовремя. Ведь 24 мая из тюрьмы сбежал 24-летний заключенный по имени Саид Махамед Али Адде, имеющий на него большой зуб. Два года назад он пришел грабить киоск в Хернинге, но был обстрелян и ранен «Команчами». Теперь он жаждет мести. Поймать Саида после побега не удалось.

По данным криминального журналиста Карстена Нортона, именно Адде из тюрьмы отдал приказы о поджогах и стрельбе в Хернинге и Икасте. Раздосадованный тем, что нанятые им люди не смогли поразить цели, Адде и решил бежать. Пока остается лишь гадать, где, когда и как матерый уголовник нанесет следующий удар и сколько простых датчан от этого пострадают.