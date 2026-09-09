Расходы на обеспечение безопасности еврейских общин в Соединенных Штатах впервые превысили миллиард долларов в год. Эта знаковая цифра была обнародована как раз накануне празднования иудейского Нового года — Рош ха-Шана, который начнут отмечать в пятницу, 11 сентября.

ИА Регнум

Миллиард долларов — это цена страха, ставшего неотъемлемой частью их жизни в Америке. Прежде чем община соберется на молитву или детей из нее отправят в школу, учреждения обязаны обеспечить создание безопасного пространства.

Многие уже называют эти траты «налогом на евреев»: если иудей хочет жить и практиковать в США, он должен быть готов платить за это особую цену, которая постоянно растет.

По данным Еврейских федераций Северной Америки (JFNA), в 2024 году расходы оценивались в 765 миллионов долларов, а значит, за год они выросли на треть. В среднем каждое из более чем 4500 учреждений — синагог, школ, общинных центров, лагерей и т.д. — тратит на безопасность около 225 000 долларов в год.

Число преступлений на почве ненависти к представителям еврейской диаспоры резко возросло после обострения ситуации на Ближнем Востоке в 2023 году. Они стали главной мишенью в подобных инцидентах, превратившись в самую уязвимую религиозную группу в стране.

Согласно данным ФБР за 2025 год, евреи, составляющие около 2% населения Соединенных Штатов, стали жертвами 63% религиозных преступлений на почве ненависти — это 1528 эпизодов. Для сравнения: на втором месте оказались мусульмане с 205 случаями, то есть их атаковали в семь раз реже.

По другим данным, приведенным неправительственной Антидиффамационной лигой, в 2025 году в США зарегистрировали не менее 6274 инцидентов, связанных с дискриминацией членов еврейских общин или нападениями на них. В среднем это 17 подобных эпизодов в день, и это только по официальной статистике, в которую не включают множество мелких происшествий.

Хотя общее число преступлений немного снизилось по сравнению с пиковым 2024 годом на фоне сворачивания деятельности многих антиизраильских групп в студенческих кампусах, количество насильственных инцидентов, напротив, выросло на 4% и превысило 200 случаев.

2025 год стал третьим в истории по числу антисемитских преступлений, уступив лишь двум предыдущим. Это говорит о том, что наступившие для еврейской общины США трудные времена не спешат заканчиваться.

За примерами далеко ходить не надо — нападения на евреев происходят регулярно. Только за последние полтора месяца стало известно про три громких случая.

23 июля в Верхнем Вест-Сайде (Нью-Йорк) произошло нападение на человека, выходившего из синагоги после службы. Нападавший воткнул отвертку ему в грудь. К счастью, пострадавший выжил, а агрессора скрутил находившийся рядом сотрудник полиции.

14 августа 2026 года во время пятничной службы в Центральной синагоге на Манхэттене преступник ворвался в здание, выкрикивая оскорбления. Он опрокинул подсвечники, ударил 63-летнюю прихожанку по лицу, а затем толкнул охранника. Нападавший был задержан, ему предъявили обвинение.

А всего через несколько дней, 16 августа, в муниципалитете Серфсайд во Флориде 35-летний американец напал на еврейскую пару, приехавшую из Нью-Йорка. Мужчина на электросамокате начал словесную перепалку с приезжими, которая переросла в физическую агрессию: он ударил главу семьи по голове и выкрикивал угрозы.

Полиция арестовала нападавшего по обвинению в нападении. И это лишь три эпизода из длинной череды подобных инцидентов.

Опрос, проведенный летом Центром исследований общественной политики Associated Press-NORC, показал, что примерно каждый третий еврей в США за последний год сталкивался с оскорблениями, травлей в интернете, порчей имущества или насилием из-за своего происхождения. Примерно 6 из 10 опрошенных отметили, что предрассудки по отношению к их народу стали для Соединенных Штатов очень серьезной проблемой, а сами они чувствуют себя менее защищенными.

«Тот факт, что расходы еврейской общины выросли на 33%, свидетельствует о том, насколько опаснее стала жизнь для американских евреев, и, к сожалению, мы понимаем, что нам необходимо еще больше инвестиций, чтобы защитить себя от растущей угрозы», — заявил Эрик Фингерхут, президент и генеральный директор JFNA.

Большая часть из упомянутого миллиарда долларов уходит на оплату персонала — охранников и начальников служб безопасности. Около 150 миллионов долларов тратят на системы видеонаблюдения, укрепление зданий и другие технологические решения.

В еврейских общинах уже говорят о том, что в складывающихся условиях сам факт прихода в синагогу стал проявлением храбрости. Раввин Центральной синагоги Нью-Йорка Анджела Бухдал, комментируя нападение на свою общину для New York Times, сказала: «Меня трогают до слез стойкость и мужество нашей общины, потому что я знаю, что иногда для этого нужно много мужества. Просто прийти — это не мелочь. Это само по себе акт неповиновения».

Евреи США возмущены как ростом числа преступлений, так и тем, что им приходится всё больше платить просто за то, чтобы сохранять свои традиции и образ жизни в стране, которая так кичится свободой своих граждан.

«Каждый доллар, потраченный нашей общиной на охрану и камеры, — это доллар, который не тратится на еврейское образование, на заботу о пожилых людях, на помощь нуждающимся», — подчеркнули в JFNA. Этих денег хватило бы, чтобы отправить всех детей общины в летние лагеря или финансировать поездки в Израиль для молодежи в течение десяти лет.

В связи с этим диаспора призывает принять Закон о безопасности американских евреев, который был внесен на рассмотрение в конгресс несколькими месяцами ранее. Он предусматривает увеличение бюджета федеральной программы грантов на безопасность некоммерческих организаций с нынешних 300 миллионов до 1 миллиарда долларов в год.

Тем самым предполагается переложить большую часть ответственности за безопасность еврейских учреждений на плечи всех американских налогоплательщиков. Именно эти организации являются одними из самых активных получателей этих грантов, хотя и не единственными — программа также обслуживает церкви, мечети и другие некоммерческие организации.

Произраильское лобби требует срочного принятия закона и организует различные мероприятия в его поддержку. Крупнейшие организации регулярно организуют масштабные выезды активистов прямо к конгрессу.

Сотни лидеров общин проводят личные встречи с сенаторами и конгрессменами, требуя от них голосовать за новый закон. Параллельно создаются специальные сервисы, которые рассылают миллионам проживающих в Соединенных Штатах евреев готовые шаблоны адресованных представителям власти писем и петиций с призывами ускорить принятие закона.

Однако, несмотря на рекордные траты, влияние израильского лобби снижается.

На фоне отвращения к действиям Израиля в Газе и на Ближнем Востоке в целом поддержка еврейского государства становится всё более токсичной для американских политиков. Не прибавила симпатий к израильтянам и война с Ираном, в которую, как считают многие американцы, США втянул именно главный ближневосточный союзник.

Отношение американской общественности к израильскому народу и израильскому правительству за последние несколько лет стало более негативным. «Свобода, с которой люди говорят страшные вещи о евреях, ужасает», — заявила жительница Чикаго в разговоре с Associated Press.

Согласно недавнему опросу исследовательского центра Pew Research Center, доля симпатизирующих израильтянам американцев снизилась с 67% в 2022 году до 52%. Число тех, кто характеризует свое отношение к ним как негативное, выросло за тот же период с 43% до 62%.

Впрочем, полного падения лобби это не означает — его ресурсы по-прежнему огромны, и многие американские политики, в том числе члены сенаторы и конгрессмены, остаются зависимы от своих произраильских спонсоров.

Пока оснований ждать облегчения у американских евреев нет. Да и не только у американских.

2025 год стал самым смертоносным для диаспоры более чем за три десятилетия. По данным международной целевой группы J7 Task Force, в семи крупнейших еврейских общинах мира (США, Великобритания, Франция, Германия, Аргентина, Австралия и Канада) зафиксировали около 23 000 антисемитских инцидентов, в результате которых погибли 20 человек.

«Антисемитизм в наших странах — это больше не всплеск, это наша новая норма», — констатируют в организации.

В связи с этим в преддверии праздников Госдепартамент США разослал дипломатическим миссиям по всему миру инструкции с требованием усилить меры безопасности вокруг синагог, еврейских кварталов и мест проведения праздничных мероприятий.

В нем говорится о необходимости привлекать к охране не только полицию, но и контртеррористические подразделения, а в некоторых случаях и военных.

Сам Израиль между тем продолжает проводить крайне агрессивную политику, будто бы не замечая, какой колоссальный ущерб она наносит общинам евреев по всему миру.

Рост антисемитизма и страх, ставший частью повседневной жизни, — та цена, которую они платят за события, происходящие за тысячи километров от их домов, вне зависимости от того, как они сами к ним относятся.