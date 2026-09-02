Самой распространенной причиной бегства из армейских рядов в Финляндии стало временное освобождение по медицинским показаниям — из-за проблем с психическим здоровьем. Чиновники много трубят о том, что «Россия может напасть в любой момент», однако молодые люди не спешат бежать защищать родину.

ИА Регнум

Они боятся оказаться участниками боевых действий.

Вопреки образу суровых лыжников, финская молодежь попросту изнежена и не приспособлена к тяготам службы. Поэтому пользуется лазейками в законодательстве.

Вожделенная категория

В Суоми практикуется всеобщий призыв в армию для мужчин. Издание Ilta-Sanomat со ссылкой на Силы обороны сообщает, что молодые солдаты всё чаще прерывают службу, жалуясь на проблемы с психикой.

«В зимнем призыве этого года поступило 12 470 новобранцев. Из них 16,7% — около 2082 человек — прервали службу до окончания периода новобранца, этапа подготовки по роду войск, специальной подготовки или войсковой стажировки», — извещает газета.

Более чем в половине случаев юноши добились перевода в категорию «E». Она присваивается призывникам, у которых выявлено заболевание, травма, дефект или физическая слабость, делающие их непригодными к службе на срок от одного до трех лет.

По истечении отведенного срока призывник проходит повторное медицинское обследование, после чего его категория может быть либо подтверждена, либо изменена.

При этом категорию «Е» чаще всего присваивают солдатам, сумевшим доказать наличие у себя «проблем с психическим здоровьем», «трудностей с совладанием со стрессом и повседневной рутиной», «проблем с самочувствием и адаптацией к жизни в коллективе» или «расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ».

Каждый четвёртый из досрочно покинувших финские Силы обороны ушёл на гражданскую службу. Законодательство это допускает: пишешь заявление — и тебя переводят. Однако многие прибегают к другому варианту и записываются в «психи».

Капитан медицинской службы Микко Мюллюля жалуется: «Число психических расстройств среди молодёжи в последние годы увеличилось и в обществе в целом».

Уточняется, что в этом году доля прервавших службу в финской армии выше, чем в 2024 и 2025 годах, но чуть ниже, чем в 2022 и 2023 годах. Показатели неслучайны: именно в 2022-м и 2023-м в Финляндии был пик истерии вокруг воображаемого «грядущего нападения России».

В начале 2024 года в стране нашумело интервью, которое издание Helsingin Sanomat взяло у молодого человека по имени Кейо Катайнен. Он четко объяснил, почему не желает числиться в списках резервистов. 21-летний Катайнен начал службу в начале 2022-го. Юноша вспоминает, что сначала не испытывал никаких опасений, но всё изменилось 24 февраля.

Парень рассказал: «Мы в бригаде начали думать: ''Погодите! Война может прийти и сюда, и тогда нам придется отправиться на фронт''. Эта мысль не давала мне покоя до конца службы».

И тогда Катайнен начал тихий саботаж. «Я старался избегать ''настоящей'' военной подготовки, потому что мысль о ней вызывала у меня тревогу», — говорит он. Парень внимательно отслеживал атмосферу в обществе — и его очень обеспокоило, что финнам стараются внушить милитаристские настроения.

Он говорит, что «поддерживает Украину морально», но идти воевать категорически не согласен. К моменту вступления Суоми в НАТО юноша подал заявку о выходе из военного резерва. Кейо уверен, что «принял правильное решение, и ни разу не пожалел о нем».

Страх и неуверенность

Об уровне тревожности населения Финляндии можно судить и по сетевым дискуссиям. На крупнейшем финском форуме Suomi24 кипят геополитические споры.

Некоторые высказываются прямолинейно: «ЕС — это гибель, независимость Финляндии уничтожена. Наша единственная возможность — выйти из ЕС, иметь свою валюту, свое государство и дружественные отношения с великой Россией».

Раздается ругань в адрес соседей-прибалтов, в свое время приложивших немало усилий для втягивания Суоми в НАТО: «Глупый финский северный олень, ведомый эстонскими братьями, сам выстрелил себе в колено».

Такие заявления раздаются часто, но большинство всё же продолжают заученно проклинать Россию и разражаются руганью в адрес сторонников дружбы с ней.

Здравомыслящие пользователи стараются урезонить агрессивных соотечественников: «Вряд ли какая-либо ядерная держава станет подвергать свои крупные города опасности ради Финляндии, которая позиционирует себя как поле боя. Именно к этому всё идет, и наши глупые лидеры стремятся к этому в своем натовском угаре».

Сейчас истерия вокруг «грядущей российской агрессии» приугасла — чиновники слегка спохватились и стараются успокоить общество. На днях президент Александр Стубб заявил, что не верит в планы Москвы напасть на страны НАТО.

Однако разогнанную ранее ими же пропагандистскую машину уже так просто не остановить.

Да никто и не собирается останавливать ее полностью: на успокаивающее заявление Стубба всегда найдется с десяток противоположных чиновничьих и «экспертных» высказываний. Поэтому финские новобранцы по-прежнему нервничают.

Страх перед Россией усиливается толками о неготовности финской армии к войне современного типа. Недавно трое офицеров, служащих в учебных подразделениях сухопутных войск Финляндии, на условиях анонимности рассказали Helsingin Sanomat, что армия катастрофически недотягивает до нынешних стандартов.

В современном мире дешёвые беспилотники способны уничтожить технику стоимостью в миллионы, однако Силы обороны Суоми продолжают жить в прошлом веке. Финских солдат не учат действовать в условиях, когда небо постоянно «сканируется» десятками БПЛА, а любое подразделение может быть засечено с неба и превратиться в цель для дрона или артиллерии.

Критика касается не только пехоты: тактические приемы финских механизированных подразделений, использующих бронетехнику, также характеризуются как крайне устаревшие. Даже там, где обучение солдат методам современной войны и проводится, оно зачастую остается чисто теоретическим.

На днях портал Yle опубликовал беседу со срочником, с января по июнь 2026 года проходившим службу в бригаде «Нюланд» в деревне Драгсвик. По его свидетельству, практические занятия по боевым действиям в условиях дронной угрозы не проводились.

Максимум призывникам рассказали о разных типах БПЛА. Призывники очень боятся оказаться под прицелом российского боевого дрона. Они не знают, как от него спасаться.

К службе не готовы

К тому же в армию часто попадают люди, действительно не годящиеся для службы. Финская пресса много пишет о психологических проблемах юношей и девушек, об испытываемой ими неуверенности — что выразилось, в частности, в росте числа самоубийств молодых людей.

Специалисты подтверждают: у 18-летних уровень тревожности и депрессии за последнее десятилетие значительно вырос.

Молодые люди сегодня менее устойчивы к стрессу, менее социально адаптированы и хуже справляются с ситуациями, требующими коллективной дисциплины и подчинения иерархии. В армии же фрустрация многократно усиливается. Большинство случаев бегства происходит в первые две недели службы. Армейская жизнь оказывается для многих непереносимой.

Чтобы разобраться в причинах, командование армии проводит опросы. Выяснилось, что часть призывников сталкивалась с неуставными отношениями во время службы, особенно часто — с оскорблениями.

Иногда истории о несчастьях финских призывников оказываются в СМИ. Среди них — рассказ выпускника Антти. Он готовился к службе с оптимизмом: бегал по утрам, чтобы быть в хорошей форме, с нетерпением ждал начала нового этапа своей жизни. Однако уже через несколько дней после призыва в январе 2025 года энтузиазм сменился отчаянием.

У Антти диагностировано расстройство восприятия, которое создавало сложности с мелкой моторикой, но обычно не мешало в повседневной жизни. В армии оно стало проблемой: ему требовалось больше времени, чем другим, чтобы освоить рутину — например, аккуратно заправлять койку.

Офицер отчитал его перед всей казармой и заставил всю группу ждать, пока Антти не выполнит задание правильно. Подобные эпизоды повторялись и на занятиях по обращению с оружием. А когда парень забыл кроссовки не на том месте, сержант в качестве наказания отправил его делать физические упражнения. «Я не мог там больше оставаться», — заявил бедняга агентству STT.

Он стал одним из тысяч призывников, покинувших армию в первый же месяц службы.

Беглецы жалуются, что армейские порядки оказались точной копией тех, что продемонстрированы в знаменитом фильме «Цельнометаллическая оболочка» Стэнли Кубрика: беспрерывная муштра, постоянное физическое и психологическое напряжение, издевательства со стороны комсостава.

Офицеры, в свою очередь, сетуют, что призывники чересчур хлипкие и нежные.

Майор Юрки Каллиола из отдела боевой подготовки командования Сил обороны говорит прямо: «То, что у молодых людей проблем с психическим здоровьем стало больше, чем раньше, очевидно и на военной службе».

Тревожность, депрессия, нарушения адаптации — эти диагнозы стали настолько распространёнными, что армия стала иллюстрацией социального неблагополучия. По словам Каллиолы, рост числа случаев досрочного прерывания службы отражает общественные явления, выходящие за пределы вооружённых сил.

В летнем призыве военную службу начали 12 267 человек — меньше, чем зимой. Чтобы снизить количество досрочных уходов, военные заказали мобильное приложение на основе ИИ. Оно будет предлагать призывникам персонализированную поддержку «для формирования здоровых привычек». Ожидается, что пилотное исследование начнется в январе 2027-го.

Затем модель хотят внедрить и в гражданских сферах.

Однако даже если это и поможет обуздать часть психических проблем финских новобранцев, раздутый страх перед Россией никуда не денется — и по-прежнему будет побуждать к бегству.