В конце мая на финском полигоне Вуосанка, всего в тридцати километрах от российской границы прошли масштабные учения НАТО «Северная звезда» (Northern Star). Там планировалась демонстрация силы, а получилось суровое испытание для финской бронетехники.

ИА Регнум

Результат получился просто ошеломляющий: менее чем за минуту была условно уничтожена целая колонна из трех немецких танков Leopard 2. Это опять заставило аналитиков НАТО по-новому взглянуть на роль тяжелой бронетехники, десятилетиями считавшейся основой сухопутной войны.

Минус три «Леопарда»

Учения Northern Star-26 стали одним из элементов более масштабных маневров Saber Strike 26 («Удар сабли»). Если первый этап Saber Strike 26, стартовавший 11 мая, был посвящён отработке вопросов тылового обеспечения и переброски войск, то в ходе Northern Star весь этот потенциал испытывался в полевых условиях.

События происходили на полигоне с густыми лесами — в условных боевых действиях здесь помимо финнов участвовали военнослужащие США, Великобритании, Франции, Польши, Италии, Венгрии. Трехнедельные маневры включали в себя целый спектр мероприятий, направленных на проверку боеготовности и взаимодействия разных родов войск.

Главной особенностью Northern Star стало испытание концепции так называемой «автономной сети поражения» (autonomous kill web), объединяющей множество разведывательных и ударных беспилотников, наземных сенсоров и радаров, действующих в рамках единой системы управления.

Кроме того, проводилась боевая стрельба из артиллерии, пехотного оружия и во взаимодействии с танками. Активно использовались американские тяжелые транспортные вертолеты CH-47 Chinook, предназначенные для быстрой переброски войск и техники по пересечённой местности. Отрабатывались действия малых тактических групп (отделение-рота) в условиях северной природы.

Самым резонансным стал эпизод симуляции атаки на колонну из трех финских танков Leopard 2. По сценарию учений колонна двигалась по лесной дороге. Вдруг передовая машина была атакована расчетом противотанкового ракетного комплекса, скрывавшимся в зарослях. Оставшиеся два танка в считаные секунды были «поражены» роем беспилотников и артиллерийскими ударами.

После финальной атаки силами БПЛА танки были объявлены уничтоженными, а их экипажи — выведенными из строя. «Мой наводчик не заметил противника вовремя, поэтому мы все мертвы», — меланхолично подытожил командир экипажа одного из «уничтоженных» танков, финский капрал Юлиус Арккиля.

Для НАТО эти учения стали дополнительным подтверждением факта, в полной мере выявившегося в ходе боевых действий на Украине, ставших первым конфликтом дроновой эпохи, перевернувшим все представления о современной войне.

Сегодня более 90% потерь на линии фронта так или иначе связаны с применением FPV-дронов и барражирующих боеприпасов. Этот опыт вынуждает военных всех стран пересматривать тактику ведения боя.

Финский офицер резюмирует: «Управлять танком в такой местности опасно, потому что теперь тебе нужно следить за воздухом, потом за дорогой и за всеми остальными. Всё может измениться за секунду». По словам Арккили, традиционная бронетехника крайне уязвима перед атаками беспилотников.

В свою очередь в штабе НАТО высказались в том духе, что эти учения вскрыли фундаментальные проблемы альянса в текущей концепции применения бронетанковых войск.

При традиционной структуре экипажа танка (наводчик, командир, механик-водитель, заряжающий) глаз для наблюдения за верхней полусферой не хватает. Для эффективной защиты от атак с воздуха необходимо выделять для наблюдения за небом отдельного человека. Но внутри боевой машины для этого просто нет места и свободного обзора.

Между тем рой из десятка FPV-дронов способен одновременно атаковать несколько единиц бронетехники в разные уязвимые точки (моторный отсек, башню, ходовую).

Выявился и недостаток средств активной защиты: штатные комплексы РЭБ танков неэффективны против современных дронов на оптоволокне.

48-я армия мира

Эксперты НАТО сходятся во мнении, что ставка на одну лишь броню больше не работает. По этой причине альянс ускоряет разработку и закупку тысяч БПЛА. На смену дорогостоящим ракетам приходят дешевые, но высокоэффективные FPV-дроны стоимостью от 500 долларов, способные поражать танк стоимостью в миллионы.

Командование НАТО настаивает на создании «автономных сетей уничтожения», объединяющих дроны, наземные сенсоры и искусственный интеллект. Танк как класс, скорее всего, не исчезнет, но его роль на поле боя кардинально изменится. Без прикрытия с воздуха и собственных средств радиоэлектронной борьбы он становится дорогой мишенью.

Финским военнослужащим пришлось вынести из этих учений грустные выводы. Напомним, что Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу в апреле 2023 года.

По данным рейтинга Global Firepower Index, на тот момент финская армия занимала 51-е место в мире. В 2024 году она поднялась на 50-е место, а в 2025-м — признана 48-й, сохранив это место и в 2026-м (тройкой сильнейших армий мира этот рейтинг вот уже несколько лет подряд называет армии США, России и Китая).

При этом в Хельсинки заявляют, что намерены поднять свои Силы обороны еще выше в этом рейтинге. С другой стороны, те финны, которые имеют непосредственный опыт боевых действий, неоднократно выступали с критикой армии своего государства. По их мнению, она сильно недотягивает до современных стандартов.

С февраля 2022 года, по подсчетам финских военных экспертов, примерно 250 финнов отправились воевать за киевский режим. Большинство — мужчины в возрасте от 25 до 30 лет.

Самому молодому не было и двадцати, самому старшему — за пятьдесят. Число погибших официально не разглашается: подтвержденных случаев — двенадцать, по неофициальным данным — раза в два больше.

Время от времени финские телевидение, газеты и интернет-порталы публикуют откровения соотечественников, находящихся на линии фронта.

Так, Юха Креус, который возглавляет ассоциацию помощи «ветеранам украинской войны», рассказывает, что «пехота — это в буквальном смысле пушечное мясо» и шанс на выживание у пехотинца под вражеским огнем и дронами очень невелик. «В окопах и траншеях, когда вас постоянно обстреливает русская артиллерия, вы, конечно, всегда погибаете больше всех», — говорит он.

«Украина станет твоей могилой»

Также портал финского гостелерадио Yle разместил откровения еще одного наемника по имени Пекка. Тот рассказал о том, как они с товарищами чудом спаслись, когда в их машину ударил российский дрон, лишь один из них получил осколочное ранение.

Пекка жалуется, что число российских беспилотников на фронте в последнее время выросло в «геометрической прогрессии». Особенно страшны, по его словам, новые дроны на оптоволокне. Наемник призвал соотечественников не ехать на Украину: «Я говорю финнам: эта страна станет твоей могилой, и ты выкинешь свою жизнь на свалку. Не стоит сюда приезжать».

Еще Пекка отметил, что многие финские бойцы уже после первого боя возвращаются домой. А большинство финнов, собиравшихся воевать в рядах ВСУ, в конечном итоге отказываются от такого намерения и на Украину не едут вообще — им хватает рассказов тех, кто там уже побывал.

Еще один наемник, известный в подразделении под позывным Финн, поведал, что воюет на Украине уже три года. Он с содроганием вспоминает, как участвовал в украинском «контрнаступе» летом 2023-го: «Наше подразделение оказалось одним из первых, кто пошел в атаку. Это было ужасно трудное место. Мины были повсюду».

Поговорила финская пресса и с наемником по имени Микко. Его очень беспокоит, что уровень подготовки солдат в финской армии сильно устарел и не соответствует современному уровню.

«Если бы Россия напала на Финляндию сейчас, то Финляндия оказалась бы в беде. Первая фаза боевых действий была бы катастрофической по потерям», — утверждает Микко. Он отмечает, что финский генералитет до сих пор не осознал значение беспилотников на поле боя, и это чревато большими жертвами среди солдат.

В частности, финские вооруженные силы не оснащены в достаточной мере средствами радиоэлектронной борьбы. «Мы находимся в ситуации, когда у пехоты нет никакого способа защититься от беспилотников. Русские дроны смогут свободно выбирать, кого убивать», — предупреждает наемник.

Журналисты, взявшие это интервью, попросили прокомментировать его представителей финских Сил обороны. Там достаточно расплывчато ответили: «Вооруженные силы внимательно следят за событиями украинской войны, изучают современную тактику и технику».

Однако Финн считает, что военные Суоми не извлекли необходимых уроков из боевых действий на Украине. По его словам, финские наемники получают зарплату от Украины, а в финской армии они никакого официального статуса не имеют и там их опытом не интересуются. Случай с тремя танками в ходе учений Northern Star-26, похоже, подтверждает этот диагноз.