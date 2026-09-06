В минувшем августе небольшой шведский город Фагерста потрясло известие: 18-летний юноша с мечом в руках проник в старшую школу «Бринеллсколан», где училась совершеннолетняя молодежь. Агрессор насмерть зарубил 17-летнюю девушку и ранил еще троих человек.

ИА Регнум

Инцидент заново вскрыл глубокую рану шведского общества и опять поднял вопрос о том, как предотвращать подобные трагедии в будущем. Ведь это далеко не единственный случай такого рода в королевстве за последние годы.

Шведское государство не в силах ликвидировать социальные механизмы, ведущие к появлению новых юных убийц.

Псих с мечом

Нападение в Фагерсте произошло 21 августа. Вооруженный мечом молодой человек в шлеме проник в здание школы, где находились около 450 учеников в возрасте от 16 до 20 лет.

Через три минуты несколько патрулей направились к месту происшествия. Когда полицейские вошли в школу, они наткнулись на окровавленное бездыханное тело девушки.

Через десять минут после звонка патруль сообщил, что подозреваемый обезврежен и задержан. Был произведен предупредительный выстрел, однако преступник не пострадал — он бросил меч и предал себя в руки закона.

Несколько школ и других общественных зданий в Фагерсте были немедленно закрыты — до тех пор, пока не выяснилось, что нападавший являлся одиночкой. Регион Вестманланд перешел в состояние повышенной готовности, которое было отменено только на следующий день.

Ранения двух пострадавших подростков в возрасте 12 и 17 лет были оценены как серьезные, однако их удалось спасти. Третий пострадавший отделался легкими травмами и был выписан из больницы в тот же самый день.

Позже в беседе со СМИ свидетели описывали хаос и ужас первых минут нападения. Одна из учениц рассказывала агентству Reuters: «Я увидела парня, вся спина которого была в крови». Другой ученик поведал телеканалу SVT, что внезапно увидел парня с кровавой раной на руке: «Затем люди вызвали полицию, и мы просто побежали оттуда, потому что нам было страшно».

Задержанным оказался учащийся этой же школы Лиам Небель, имевший ключ-карту для доступа в здание. Белый европеец — отнюдь не из числа мигрантов, составляющих большинство шведского преступного мира.

Он уже имел в прошлом конфликт с законом. В 2025 году в одной из школ Фагерсты он совершил нападение на сверстников и был приговорен к так называемой «молодежной мере наказания» — это значит, что его всего лишь обязали посещать психолога.

Замученный общением с подобным контингентом психолог не заметил, что его подопечный совсем помешался. Небель, как позже выяснилось, вдохновлялся случаем одиннадцатилетней давности, когда в городе Тролльхеттан вооруженный мечом псих убил трех человек.

Трагедию можно было предотвратить: за 20 минут до нападения Небель разместил в своем аккаунте в соцсети снимок меча, лежащего на полу в школьном туалете. Там же было несколько видео, прославлявших школьные нападения в Швеции, а также ссылки на аналогичные трагедии в других странах. Но никто всем этим не заинтересовался.

Сейчас убийце грозит длительное тюремное заключение вплоть до пожизненного.

Маргинал из Эребру

4 февраля 2025 года в школе дополнительного образования для взрослых «Рисбергска» города Эребру раздались звуки стрельбы. А вскоре мир облетели шокирующие новости: там погибли одиннадцать человек (включая покончившего с собой преступника), шестеро были ранены.

Убийцей оказался 35-летний Рикард Андерссон — десоциализованный тип, не имевший ни собственной семьи, ни работы, отдалившийся от родителей и ни с кем почти не общавшийся.

Андерссон не подлежал призыву на военную службу, поскольку у него не было аттестата о среднем образовании. Судя по документам, Рикард не смог получить никаких итоговых положительных оценок, позволяющих получить аттестат.

Полиция категорически исключила наличие каких-либо идеологических, политических или расистских мотивов у Рикарда. Следствие не обнаружило никаких материалов, указывающих на экстремистские взгляды.

Всю свою взрослую жизнь он сидел на пособиях, порой сталкиваясь с отказами в них, имел длительную историю психических заболеваний и торчал в маргинальных интернет-сообществах. Врываясь в школу, Андерссон имел при себе нож и три винтовки.

В Швеции огнестрельным оружием не может обзавестись каждый желающий. Для этого нужно получить лицензию по итогам специальных тестов. Их проводят сотрудники полиции.

Учитывая все странности Рикарда, заранее было понятно, что лицензию ему выдавать нельзя. И тем не менее он ее каким-то образом получил.

Маньяки с юга

21 марта 2022 года 18-летний Фабиан Седерхольм, учащийся «Мальмё латин», одной из старейших и самых престижных гимназий страны, заперся в ее туалете. При нем были два ножа, топор и молоток, маска и наушники.

Нацепив маску и наушники на лицо, он вышел и встал у двери другого туалета. Когда оттуда вышла 50-летняя учительница, Седерхольм набросился на нее с ножом и нанес тяжелую рану.

Другая учительница попыталась убежать, но псих погнался за ней по коридору, ранив и ее. Убийца сам позвонил в службу спасения 112, сообщил свое местонахождение, признался, что «совершил убийство и находится в школе».

Полиция прибыла через десять минут. Она нашла двух тяжелораненых женщин и задержала Седерхольма, не оказавшего сопротивления. Обе женщины скончались в больнице.

Адвокат говорил о «неуловимом мотиве» содеянного. У убийцы диагностировали аутизм, и на суде защита пыталась использовать это обстоятельство, но безуспешно.

8 сентября 2022 года окружной суд Мальмё приговорил Седерхольма к пожизненному заключению. На тот момент эта трагедия стала третьим нападением на школу в Швеции за семь месяцев.

19 августа 2021-го в школе города Эслёв 15-летний ученик Хьюго Джексон, придерживавшийся неонацистских взглядов, обрядился в камуфляж, маску-череп и шлем и с ножом напал на первого встреченного им учителя в коридоре. Он транслировал происходящее в прямой эфир. Учитель оказался серьезно ранен, но, к счастью, выжил.

Малолетнего нациста скрутили, найдя у него при обыске «список смерти» с именами учеников. В декабре 2021-го Джексона приговорили к тридцати месяцам закрытого воспитательного учреждения.

10 января 2022-го в одной из школ Кристианстада 16-летний недоросль, имя которого так и не обнародовали, вооруженный четырьмя ножами, в черной одежде и маске, включив громкую музыку, напал на учительницу и ученика в классе. У нападавшего были диагностированы психические расстройства.

Ученик был серьезно ранен, учительница получила легкие травмы. Преступник сдался и позвонил в службу спасения. Следствие установило, что он контактировал с Хьюго Джексоном из Эслёва.

14 июня 2022 года он был приговорен к трем годам закрытого воспитательного учреждения. Обе истории были известны Фабиану Седерхольму и «вдохновляли» его.

Атака нациста

Нападение на школу «Крунан» в Тролльхеттане произошло 22 октября 2015-го. 21-летний местный житель Антон Лундин Петтерссон был тихим, замкнутым парнем из благополучной шведской семьи, увлекался компьютерными играми с элементами насилия, любил слушать тяжелую музыку, крайне негативно относился к христианству и исламу.

В истории его браузера нашли расистские, неонацистские и антиисламские материалы, а также изображения и видео, пропагандирующие эти идеи.

Петтерссон выбрал школу потому, что там проживает много иммигрантов. Он вошел в школу, выхватил меч и начал наносить удары. Его жертвами стали 20-летний ассистент учителя, 42-летний педагог и 17-летний ученик — все трое скончались. Еще два ученика — 15 и 11 лет — отделались ранениями.

Через десять минут на место прибыла полиция и застрелила Петтерссона. Через некоторое время скончался раненный им учитель.

Нападение в Тролльхеттане потрясло всю Швецию — и даже спустя одиннадцать лет его хорошо помнят. У Петтерссона обнаружились поклонники, провозгласившие его «героем, погибшим ради белой расы».

Одним из них стал Лиам Небель, который и сам в итоге взял в руки меч — однако напал он уже не на детей мигрантов, а на первых, кто ему попался.

У повторяющихся в Швеции трагедий есть веские причины — это социальные механизмы, превращающие подростков-аутсайдеров в хладнокровных убийц. Все они, как правило, сталкивались с психологическими трудностями, с маргинализацией в школьной среде, а то и с прямой травлей.

Андерссон и Небель — яркие тому примеры: ни работы, ни друзей, ни социальных связей, а только бездонная пропасть одиночества и растущая фрустрация. Важную роль в психотизации шведских подростков играет интернет, где они с удовольствием ныряют в экстремистские сообщества, пестующие культ силы.

Попытки шведского государства работать с психическим здоровьем молодежи и регулировать онлайн-пространство оказываются малоэффективными. Зато благодаря росту в Швеции количества мигрантов и расширению этнической преступности быстро растет и число слетевших с катушек «мамкиных экстремистов».