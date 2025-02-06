Швецию потрясла невиданная трагедия. В городе Эребру произошел самый кровавый за всю историю страны расстрел в школе. Результат — десять тел невинных людей и шесть раненых. Детали происшедшего начали просачиваться в прессу по крупицам.

Иван Шилов ИА Регнум

Убийцей оказался психически неполноценный человек, вычислить в котором маньяка заранее оказалось невозможно — никаких преступлений он прежде не совершал. Однако можно было не дать ему в руки оружия, ибо его психические проблемы секрета не составляли.

Но шведское государство почему-то вручило психу лицензию на огнестрел и теперь по факту является соучастником совершенного им убийства.

«Болезненный день для Швеции»

4 февраля в полицию Эребру поступил сигнал тревоги — в в школе дополнительного образования для взрослых «Рисбергска» (Risbergska komvux) раздались звуки стрельбы. А через пару часов шведскую прессу облетели шокирующие новости: в школе погибли одиннадцать человек (считая застрелившегося убийцу) и шесть ранены (из них пятеро находятся в тяжелом состоянии).

Университетская больница Эребру объявила о переходе в режим экстренной ситуации. В полиции оповестили, что опасность не миновала. Населению было рекомендовано пока держаться подальше от этого района. Людей из школы эвакуировали, открыто уголовное дело об убийстве и поджоге.

С обращением к нации выступил премьер-министр Ульф Кристерссон, назвавший произошедшее «ужасающим актом насилия» и «очень болезненным днём для всей Швеции». По его словам, «быть запертым в классе и беспокоиться о собственной жизни — это кошмар, который никому не следует испытать».

Место преступления посетила королевская чета. Карл XVI Густав и его супруга Сильвия сообщили, что после такого известия они не могли не навестить Эребру. «Вся Швеция потрясена. Королева и я крайне расстроены и опустошены произошедшим», — заявил король во время спонтанной пресс-конференции возле школы. Монарх добавил, что это преступление навсегда останется в истории Швеции и выразил соболезнования всем пострадавшим, пообещав им поддержку от лица государства.

Королева Сильвия эмоционально воскликнула: «Куда делась прекрасная Швеция?! Я очень хочу попросить всех помочь восстановить её! И я и король очень хотим, чтобы мы все вместе снова отстроили прекрасную Швецию, какой она была раньше!».

«Кровь повсюду»

«Рисбергска» — центр обучения для взрослых, по тем или иным причинам не окончившим начальную или среднюю школу, и для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Многие из здешних учеников являются приезжими — в основном, это выходцы с Ближнего Востока, пытающиеся интегрироваться в шведское общество.

«Рисбергска» делит здание с несколькими другими учебными заведениями — в частности, здесь курсами изучения шведского языка. Всего учебный центр посещают 2700 человек, из них 800 мигрантов).

4 февраля около обеда несколько педагогов услышали из коридора выстрелы.

Люди, которые лично видели убийцу, описали его, как ничем не примечательного мужчину с большой сумкой, который сначала ходил по коридорам, а потом зашел в туалет. Оттуда он вышел уже в камуфляже и с оружием наперевес, из которого открыл огонь по первым встречным.

Ученица Хелен Верме, разведённая мать, вспомнила, что, когда началась стрельба, их педагог закричала, что нужно запереть двери и лечь на пол.

28-летний учащийся Андреас Сандлинг делится, что когда они с одноклассниками поняли, что кто-то стреляет внутри школы, учитель закрыл все двери. Учащиеся забаррикадировали двери и окна и в течение двух с половиной часов прятались в углу комнаты под столом и стульями. Андреасу тяжело описывать сцену, свидетелем которой он оказался в момент, когда их выводили. «Это было похоже на кровавую баню. Кровь струилась по всему коридору, а у входа стояли несколько человек, накинувших на себя одеяла», — говорит он.

Ещё одна учительница Лена Варенмарк рассказала, что услышала за дверью около десяти выстрелов. Перепуганная учительница просидела в кабинете более часа, пока не решилась высунуться в коридор.

Однако не всем удалось отсидеться.

Ученица Марва заявила, что «парню рядом со мной попали в плечо. Когда я оглянулась, то увидела трёх человек на полу, истекающих кровью». Марва рассказала TV4 Sweden, что они с подругой пытались помочь пострадавшему, обернув шалью его плечо, чтобы остановить кровотечение.

Али эль-Мокад, родственник человека, находившегося в школе во время теракта, рассказал агентству Reuters о сцене, свидетельницей которой стала подруга его двоюродной сестры: «Она видела людей, лежащих на полу, убитых и раненых — и кровь повсюду».

Подоспевшая полиция помогла людям эвакуироваться. Затем полицейские с оружием наизготовку вошли в учебный центр и приступили к поискам стрелка. Найти его среди живых так и не удалось. Судя по всему, убийца сам свёл счеты с жизнью.

«Кажется, ему не нравились люди»

Убийца из Эребру, в отличие от многих других виновников массовых расстрелов, не публиковал заранее никаких предупреждений. Личность его удалось установить далеко не сразу.

Первыми преступника сумели идентифицировать пользователи интернет-форума. Им оказался 35-летний Рикард Андерссон, проживавший в Эребру. Он был десоциализованным типом, не имел ни семьи, ни работы, отдалился от родителей (кстати, убийца происходил из обеспеченной семьи). Когда-то его звали Рикард Симон, но восемь лет назад сменил фамилию.

Родственники не знают, что побудило Рикарда стать массовым убийцей. Они описывают его как затворника. Один из родных поведал, что в детстве Рикард был «необычным, но жизнерадостным» ребёнком: «Он хорошо учился в школе и просто сиял, когда присматривал за собакой своих родителей».

По его словам, родители Рикарда много путешествуют, поэтому он обычно заботился об их собаке в их отсутствие. «Он очень замкнутый. У него проблемы с психическим здоровьем. Он настоящий одиночка. Он хотел побыть один. Кажется, ему не нравились люди», — говорят люди, знакомые с Рикардом.

Дохода у него не было и, судя по всему, жил убийца за счет родителей. Аккаунтов в соцсетях не вел. В поле зрения полиции ранее ни разу не попадал. Когда-то он посещал учебный центр «Рисбергска» — проходил там школьный курс математики, но бросил, не доучившись. В последний раз перед устроенной им бойней Рикард навещал школу несколько лет назад, в 2021 году.

Главным увлечением Андерссона являлся хоккей — большую часть своего времени он проводил перед телевизором за просмотром любимой игры. Также ему по душе было вождение — и одно время его хотели устроить водителем грузовика, но из этого ничего не вышло. Андерссон не подлежал призыву на военную службу, поскольку у него не было аттестата о среднем образовании. Судя по документам о его успеваемости, Рикард не имел итоговых оценок, позволяющих получить этот аттестат.

Замыкаться же в себе он начал еще в последние годы обучения в начальной школе. Одноклассники называли его «Капюшон» — по той причине, что Рикард постоянно ходил в капюшоне, а лицо закрывал рукой.

Что побудило его совершить преступление, пока можно лишь догадываться.

Возможно, убийца целенаправленно решил расправиться с иммигрантами и поэтому открыл стрельбу в здании, где их особенно много. Если эта догадка верна, то злоба Андерссона на приезжих могла иметь две причины.

Может быть, он являлся идейным расистом. А может быть начитался криминальных сводок — Швецию все последние годы кошмарят этнические банды, устраивают взрывы и уличные перестрелки. В таком случае Андрерссон мог вообразить себя «чистильщиком», «спасающим» общество от «вредоносного» элемента.

Возможность же совершить преступление у него имелась — в школу Рикард заявился с ножом и тремя винтовками — в том числе с охотничьим ружьем и дробовиком.

Как и в большинстве других стран, в Швеции огнестрелом не может обзавестись каждый желающий. Для этого нужно получить соответствующую лицензию, выдаваемую по итогам специальных тестов. Эти тесты проводят сотрудники полиции, оценивающие, можно ли доверить заявителю право на владение оружием.

Учитывая все странности Рикарда Андерссона, заранее было понятно, что лицензию ему выдавать нельзя. И тем не менее, он ее каким-то невероятным образом получил. В полиции, «в связи с загруженностью» пока отказываются объяснить журналистам этот парадокс. Впрочем, глава шведской полиции Петра Лунд заявила, что теперь у них «есть основания пересмотреть процедуры и правила выдачи лицензий на оружие».