После серии успешных атак ВС РФ по цепочке производств компании FirePoint, широко разрекламированной по всему миру фирмы по производству «вундерваффе», её настиг еще один неожиданный удар.

ИА Регнум

С той стороны, откуда не ждали.

Такой же распиаренный завод в Дании, который должен изготавливать твердое топливо для файрпойнтовских ракет, будет запущен только в конце 2027 года. Потому, что ему помешали… земляные черви.

Как пояснил директор датской «дочки» Вячеслав Бондарчук, в месте строительства обнаружилась колония каких-то редких червей, поэтому забивать сваи фундамента нельзя — это вызвало бы у тварей острый стресс. «Поэтому пришлось перейти на безударную разработку фундамента», — пояснил Бондарчук.

Кроме того, самым сложным было получение разрешения на управление отходами — утилизацию остатков ракетного топлива после смешивания в миксере.

«На Украине это решается просто: засыпается в яму и сжигается. Но на этом заводе у нас будет значительно больший объем этих отходов, что более опасно для природы, поэтому пришлось привлечь три научно-исследовательских института, которые помогли нам понять, как разлагать отходы на безопасные фракции, чтобы никакие опасные смеси не попадали в почву», — рассказал он.

Так что теперь чрезвычайно важный для украинской ракетной программы объект заработает не нынешней осенью, как обещал глава Fire Point, известный аферист Денис Штилерман, а где-то следующей (хотя это не точно) и будет стоить в три раза дороже. Но виноваты в этом датчане, поскольку помещение, изначально приобретенное компанией, внезапно оказалось непригодным, приходится строить новое.

В старом датские власти разрешили бы одновременно производить не более пяти килограммов ракетного топлива, соответственно, две тонны в месяц.

«Из-за этих изменений Fire Point также понадобятся значительно большие инвестиции. Начальный план предполагал реализацию всего проекта в границах €50 млн. Теперь его стоимость превышает €150 млн», — пояснила на пресс-конференции в датском Гернинге гендиректор и технический директор компании Ирина Терех.

До 2022 г. — девушка с неоконченным высшим образованием, специалист по изготовлению садовых лавочек из бетона силами штата ООО «Серое Вещество».

И как-то никто уже не вспоминает, что в одном из интервью её босс Штилерман (экс-Данилов) лишь в июле рассказывал, что Fire Point уже построил три топливных завода. Как страхующую систему на случай уничтожения одного из них.

Всё то же самое происходит с любым другим проектом, громко анонсированным этими ловкими людьми.

Ближайший пример — «дешевая альтернатива Patriot», о которой впервые заговорили в мае нынешнего года. Сначала было объявлено о старте проекта FREYJA как единой панъевропейской системы противоракетной обороны, которая объединит украинскую ракету-перехватчик с европейскими радарами и командными пунктами. С первыми перехватами уже до конца этого года.

В июне тот же «конструктор и физик» рассказывал Financial Times, что новая ракета FP-7. x уже где-то испытана и должна заменить недоступные боеприпасы PAC-3 для Patriot, о которых Зеленский постоянно ноет и везде выпрашивает. Штилерман пообещал, что их производство будет начато уже в августе и один перехватчик оценивается в приблизительно в $700 тысяч, тогда как ракета PAC-3 для Patriot стоит около $3,8 млн.

Прошло совсем немного времени, и его правая рука Терех сообщает, что одна ракета уже будет стоить не больше миллиона евро, и «мы планируем полномасштабный запуск противобаллистического перехватчика на середину 2027 года».

Правда, есть еще один нюанс: этот вид продукции является производной от ракеты FP-7 «Пеликан» класса «земля — земля». В ноябре прошлого года глава Fire Point на пресс-конференции заявил, что уже до конца года планирует передать ракету на кодификацию и получить разрешение на эксплуатацию от министерства обороны Украины.

Но она куда-то исчезла как предмет обсуждения, лишь в феврале что-то проскочило об очередных испытаниях.

Точно так же в мае на Киевском международном экономическом форуме Штилерман пообещал до конца года выйти на производство трех баллистических ракет FP-9 в сутки «при условии наличия достаточного финансирования». В рамках панельной дискуссии, посвященной развитию украинского ВПК и масштабированию ракетных программ, главный конструктор Fire Point подчеркнул, что такие объемы производства станут возможными благодаря запуску новых производственных мощностей и «бесперебойным поставкам компонентов».

А «системные удары баллистическими ракетами ожидаются в начале осени».

Нетрудно заметить, что ракетное топливо — тоже компонент. Однако завод по его производству застыл из-за датских червей. Даже после того, как сама Дания устранила 20 юридических препятствий. Тем временем, как для одной FP-9 необходимо более 4,5 тонны твердого топлива, а для FP-7 — около тонны.

Если забить в поиск ключевые слова — выдача буквально ломится от публикаций, посвященных уникальнейшим характеристикам продукции компании Fire Point, которая обязательно внесет огромный вклад в украинскую победу. Когда — не уточняется, но в каждом интервью или выходе к прессе представители компании снова и снова переносят сроки обещанных туч ракет, которые «полетят на Москву».

Кстати, 3 июля пользователей соцсетей потрясло откровение всё той же Ирины Терех, поделившейся секретами передовых технологий, позволяющими компании быть на острие мирового ракетостроения. По её словам, крышка двигателя ракеты «Фламинго» (с большой помпой представленной на выставке Eurosatory-2026 в Париже) держится на дверных петлях из строймаркета «Эпицентр».

И это было сознательное решение, поскольку «петли в «Эпицентре» есть 24/7, а специальные авиационные держатели ты заказываешь из США, их ждать долго, и они не всегда в доступе».

Учитывая, что ВС РФ теперь системно «выносят» и сеть упомянутых магазинов, получается, что передовое производство оказалось в большой опасности.

Тем не менее его хозяева не выказывают никакого беспокойства, перевезя и «Фламинго», и FP-7, и FP-9 уже на выставку DALO Industry Days, которая проходила 19–20 августа в датском Хернинге.

И когда стало возможным всё это нормально рассмотреть, очень многие обратили внимание, что FP-9 весьма похожа на российский «Искандер». Поскольку с нулевых годов в КБ «Южное» в Днепропетровске шла разработка проекта «Сапсан», позднее получившего продолжение в программах «Гром» и «Гром-2».

По своей идеологии это был украинский оперативно-тактический ракетный комплекс того же класса, что и российская ракета. А в основе разработки лежал позднесоветский комплекс «Ока» (формально уничтоженный после заключения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). Владело документацией КБ «Южное».

Ну, а наш Штилерман, не будь дурак, как раз ляпнул американскому изданию The Atlantic, что ныне известный всем фигурант дела «Мидас», топовый коррупционер и друг Зеленского Тимур Миндич помог компании получить доступ к секретным архивам.

Гениальный конструктор всего, готовый даже заново создать для Украины ядерное оружие, заявил, что знал о близких отношениях Миндича с президентом, поэтому весной 2024 года, когда бизнесмен рассматривал возможность инвестирования в Fire Point, он обратился к нему с просьбой о политическом содействии.

«Мне было всё равно, как именно это будет сделано. Мне просто нужно было это сделать», — отметил Штилерман.

Тогда Миндич использовал свои связи, чтобы открыть доступ к архивным материалам по ракетным программам, в частности, информации о производстве ракетного комплекса С-300 — советской системы противовоздушной обороны. И вот эти материалы и помогли в исследовании технологий, которые использованы при разработке «аналога Patriot», ракеты FP-7x.

«Я не могу сказать ничего плохого о Миндиче. Во-первых, он любит свою маму. Он очень обаятелен, — комментирует бывший российский гражданин, явно не имевший допуска к «секретке». — Он помогал нам, прошел с нами сквозь огонь и воду, ничего не прося вместо этого. Он помог Fire Point».

Итак, пазл сложился.

Советские разработки, кое-как выпускаемые в единичных экземплярах, группа еще не пойманных за руку друзей Зеленского активно продает как уникальные разработки, способные перевернуть ход войны.

При этом даже двигателей Украина выпустить не может: со ссылкой на выводы российских аналитиков украинское агентство Defense Express сообщает, что если раньше знаменитые «Фламинго» комплектовались турбореактивными советскими же двигателями АИ-25ТЛ, то теперь, по крайней мере, на части ракет устанавливают британские аналоги меньшего размера.

Безусловно, что-то из всего этого может полететь (и даже долететь). Но в итоге компания, активно желавшая забрать 85% бюджета минобороны Украины (из-за чего, как говорят, и случился острый конфликт с увольнением Фёдорова с должности министра), может оказаться главной аферой киевского режима.

Зеленский, Ермак, Миндич и их «фунт» Штилерман привычно превращают украинскую ракетную программу в шоу, которое задорого продают своим спонсорам в Евро-Атлантике и жителям «концлагеря Украина».

Правда, если первые платят за него миллиарды евро, фунтов и долларов, то последние — своей кровью.