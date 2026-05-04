Новая порция записей в живом сериале «Слуга Миндич-гейта» снова прогремели в тщательно выбранный момент.

ИА Регнум

Ещё не всё слитое журналистам и условно оппозиционным нардепам опубликовано, но уже понятно, что там не будет Зеленского, а его уже сбитого «серого кардинала» Андрея Ермака разговоры о краже денег затрагивают по касательной. Основная цель слива — это бывший министр обороны, действующий глава Совбеза и первый или второй член переговорной делегации Рустем Умеров.

Но не только он — под радостные обещания всё же выделить Украине долгожданный (и остро необходимый ввиду финансового кризиса) кредит от ЕС в 90 млрд евро запущен процесс установления внешнего контроля над рядом силовых структур.

В первую очередь — антикоррупционных органов. И постепенное лишение Зеленского «вожжей», с помощью которых можно рулить украинской политикой, о чем рассказывало ИА Регнум, продолжается: выбирать в такой ситуации киевской «элите» не приходится.

Однако начать стоит с Умерова, который пока подчеркнуто игнорирует происходящее.

Нет смысла пересказывать конкретные схемы, кто и как воровал деньги, каким образом в «теневом офисе» происходили важные кадровые назначения и кто еще прозвучал на записях Национального антикоррупционного бюро Украины, возможные политические последствия более важны.

А они раскручиваются по следующему сценарию.

После первой серии публикаций, когда все (включая европейских партнеров) были потрясены наглой коррупцией в ближайшем окружении «верховного главнокомандующего», Рустем Энверович, что называется, «отпетлял». В этой части он обсуждал с другом Зеленского Тимуром Миндичем, пока что находящимся в Израиле, вопрос закупки бронежилетов, которые так и не закупили.

Это обстоятельно позволило ему заявить, что как министр обороны он общался со многими поставщиками, Миндич был лишь одним из них, а сотрудничества не случилось.

Теперь же получается, что Умеров публично лгал: из новых сливов становится известно, что он не просто регулярно общался с Миндичем, а был одним из видных членов ОПГ, который приезжал к «Карлсону» домой, обсуждал с ним кандидатуры членов правительства, докладывал тому содержание своих разговоров с Зеленским, а также согласовывал детали работы или распределения денег из «общака».

Кроме того — и это очень важное обстоятельство — из материалов, слитых антикоррупционными органами, следует, что нынешний секретарь СНБО считает фактическим владельцем знаменитой компании Fire Point именно Тимура Миндича.

А Fire Point, как мы уже рассказывали, — это непосредственно связанная с Зеленским компания (бывшее кастинговое агентство), через которую прокручиваются колоссальные суммы якобы на производство оружия. В первую очередь — баллистическую ракету «Фламинго», которую никто не видел в действии.

«Все данные безоговорочно указывают на то, что Тимур Миндич действительно является либо одним из бенефициаров компании, либо единственным реальным бенефициаром»,— говорится в сообщении Антикоррупционного совета при Минобороны Украины. И если эта связь будет доказана в суде, Fire Point потеряет возможность поставлять продукцию для ВСУ, поскольку указанный персонаж теперь находится под санкциями.

В этой связи совет призвал Зеленского (как главу СНБО) инициировать отстранение Умерова с должности, а также рассмотреть вариант частичной национализации указанной компании.

Поскольку налицо злоупотребление властью и разглашение государственной тайны с участием Умерова, а Миндич, не занимавший ни одного официального поста, злоупотреблял влиянием и подстрекал должностных лиц к нецелевому использованию средств.

О том, что негодяя надо гнать в три шеи, заявляют и отдельные (пока) народные депутаты. Но негодяй отказался отчитываться в своих действиях перед Верховной радой и пока еще имеет прикрытие в виде Зеленского, которому не хочется терять важную фигуру. Которая к тому же присматривает за главой ОП Кириллом Будановым* в переговорных форматах, контролируя проявления его излишней политической самостоятельности.

Однако потеря, судя по всему, неизбежна: точно по такой же схеме улетел с должности предыдущий глава ОП, хотя и сохранивший влияние, но утративший возможность управлять всем быстро и напрямую. Тем более что интерес общественности налицо: давно встроенный в систему внешнего патронажа флагман грантовой прессы «Украинская правда», через которую делаются основные сливы, рапортует про миллион просмотров первой части «пленок Миндича», и уже полмиллиона — второй, свежей.

Происходит же это практически синхронно с решением Евросоюза о выделении Украине кредитной линии на 90 миллиардов евро — под определенные условия. Цена за спасительные (и это не фигура речи) транши — не просто очередные «структурные маяки», а передел системы.

«Требование «реформы и перезагрузка Госбюро расследований (по аналогии с Бюро экономической безопасности)» будет обязательным условием для выделения денег ЕС в рамках кредита в 90 млрд евро. Как и по евроинтеграции. Это войдет в часть Ukraine Facility на 3-4 квартал 2026 года. Напомню, наш законопроект именно на эту тему уже с августа 2025-го зарегистрирован в Раде», — прямо говорит штатный «сливной бачок» НАБУ и агент «соросят», народный депутат Ярослав Железняк.

То есть речь идёт не о косметике. Речь идёт о полном переформатировании силового блока.

А именно: расширение полномочий НАБУ и САП, изменение процедуры назначения судей, фактическое внедрение внешнего контроля через «международных экспертов» и, в конечном итоге, перераспределение влияния на прокуратуру, ГБР, МВД и суды.

Иначе говоря — передача ключей.

Для Банковой это означает потерю того, что в любой политической системе является основой власти: контроля над силовыми структурами. Президент в такой конфигурации действительно превращается в фигуру скорее церемониальную — «британскую королеву», как это уже не раз формулировалось в кулуарах.

Лично Зеленскому прямо сейчас ничего не угрожает даже де-юре, но он имеет все шансы потерять ещё часть своих диктаторских полномочий и стать ещё более «свадебным генералом», задача которого ездить по другим странам и просить там деньги. Но с меньшими возможностями делать что-то внутри страны, в том числе по ключевым решениям вроде условий и сроков завершения войны.

Развивается же атака по классической схеме: вбрасываются скандалы, формируется общественный фон, потом появляются политические требования — в данном случае увольнения, расследования, кадровые решения. И всё это аккуратно укладывается в повестку «реформ», без которых не будет денег.

Фактически речь идёт о создании давления, при котором отказ от требований становится слишком дорогим.

В этой логике становится понятным и выбор цели. Умеров — фигура, находящаяся на стыке сразу нескольких критически важных направлений: оборонные закупки, международные контакты, финансовые потоки. Удар по нему — это не просто репутационный скандал, это попытка размыть контроль над одним из ключевых центров принятия решений.

А дальше — цепная реакция.

Если падает один, под удар автоматически попадают другие. В записях фигурирует давний компаньон Зеленского и его помощник на первом этапе президентства Сергей Шефир, обсуждается сам Зеленский, звучат намёки на более широкий круг вовлеченных лиц. Это уже не точечная атака, это демонстрация возможностей: «мы слышим, мы записываем, мы можем продолжить».

Вопрос теперь не в том, будут ли новые публикации. Они уже анонсированы. Вопрос в том, как на это отреагирует Банковая.

Выбор у Зеленского, по сути, сводится к трём сценариям: уступить и принять условия, пытаясь сохранить хотя бы часть влияния; игнорировать давление, рискуя потерять финансирование; или пойти на прямой конфликт с антикоррупционным блоком и стоящими за ним силами.

Каждый из этих вариантов плох.

Но главное здесь даже не это.

Главное — что сама природа происходящего уже не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией в классическом понимании. Это борьба за контроль. За то, кто будет управлять государственными институтами, распределять ресурсы и определять правила игры.

Любопытная деталь: пока «власть» в широком смысле отмалчивается, заведующий президентской канцелярией генерал-лейтенант Буданов* анонсировал новый масштабный проект, направленный «в поддержку антикоррупционных реформ в Украине… При содействии Швейцарии в ближайшее время начнется согласование украинского законодательства со стандартами Организации экономического сотрудничества».

Весьма демонстративный шаг в сторону и заявление о желании бороться с мерзостью коррупции, к которой сам Буданов, конечно же, непричастен и решительно осуждает.

Что весьма органично вписывается в общую картину перестройки архитектуры украинской власти — с начала недели в украинских телеграм-каналах миллионниках пошли вбросы с мнением экспертов о том, как он «глубоко понимает, как выстоять Украине».

Со стороны Зеленского же почему-то решили, что слив каким-то образом связан с находящимся в СИЗО олигархом Игорем Коломойским*, которому были выдвинуты новые обвинения.

А вечером 2 мая на официальном сайте президента Украины опубликован указ о введении санкций против Андрея Богдана — первого главы Офиса президента при Зеленском (собственно, он и организовал это переименование): они вводятся за «деятельность, угрожающую национальным интересам Украины».

Вот только Богдан уехал из страны ещё в 2020 году и с тех пор в общественно-политической жизни не участвует, а в жизни Коломойского* ничего не поменяется. Но в такой ситуации больше бить просто некого: так или иначе процесс будет доведён до конца.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов