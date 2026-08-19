В Армении после переизбрания Никола Пашиняна реальность опять разошлась с ожиданиями. Точнее — с предвыборными обещаниями. Несмотря даже на то, что гарантию их выполнения давала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, приезжавшая в Ереван и произносившая много красивых слов.

ИА Регнум

В частности, она говорила, что «ЕС откроет двери своего потребительского рынка в 450 млн человек» для армянской сельхозпродукции. Но лето уже заканчивается, а армянские помидоры до европейцев так и не добрались. Потому что неожиданно оказалось, что нельзя просто перевезти помидоры из Армении в Европу.

То есть можно, но дорого. Гораздо дороже, чем в Россию. К тому же нужно, чтобы продукция соответствовала европейским фитосанитарным нормам. И свободного доступа к еврорынку у Армении как не было, так и нет. Что бы госпожа фон дер Ляйен ни рассказывала в рамках предвыборной кампании Пашиняна.

Население от происходящего не в восторге. Например, 17 августа фермеры возле села Ханджян в Армавирской области перегородили дорогу, потребовав встречи с губернатором — они выразили недовольство закупочной ценой на персики.

В общем, неудивительно, что уже стали вестись разговоры о том, чтобы возобновить экспорт продукции армянского АПК на российский рынок. В частности, министр экономики Армении Геворг Папоян уже обсудил такую возможность с главой Минсельхоза РФ Оксаной Лут. Впрочем, та его ничем не порадовала.

«Обеспечение безопасности сельхозпродукции, включая использование армянскими производителями собственного сырья, контроль за пестицидами, прослеживаемость поставок и другие обязательные требования являются важнейшим условием возобновления импорта товаров, в отношении которых в настоящее время действуют ограничения», — таков был официальный ответ нашего ведомства.

19 августа в Россельхознадзоре руководству закавказской республики напомнили, что ждут от него отчета по санитарным проверкам и четкого плана по соблюдению требований ЕАЭС, передают «Известия».

Словом, никто у нас армянские помидоры и персики с нетерпением не ждет. Но, по крайней мере, никто и не врет при этом в глаза, как всё та же Урсула фон дер Ляйен. Сама же эта ситуация красноречиво свидетельствует о том, что Пашинян терпит крах — и прекрасно это понимает.

Это причем не какие-то злорадные домыслы. Это слова самого Пашиняна, которые он произнес на брифинге 13 августа. «Не нужно бить тревогу, что мы терпим крах, мы и так об этом знаем», — так заявил премьер-министр Армении, весело усмехаясь. И тут же анонсировал «экспорт в сторону Азербайджана». Где своих помидоров и персиков, видимо, нет.

Как бы то ни было, Пашинян всё еще продолжает упорно делать вид, будто стратегия на сближение с Евросоюзом имеет какие-то перспективы.

Но его риторика в последнее время стремительно смягчается. Вот он уже вроде бы и референдум провести о вступлении в ЕС грозится, однако тут же делает существенную оговорку.

«Может быть и другая инициатива: ни ЕАЭС, ни ЕС. Может быть и третий вариант», — туманно интригует армянский премьер. И тут же продолжает: «Мы хотим создать альтернативы для граждан Армении, чтобы народ сам выбирал, но сегодня мы не прекращаем думать о четвертой альтернативе, пятой альтернативе». Хотя о том, как народу в Армении дают «самому выбирать», можно было хорошо видеть в минувшем июне.

Что это за третья, четвертая и пятая альтернативы ЕС и ЕАЭС, Пашинян, скорее всего, не имеет понятия и сам. Но твердо уверен: «Не должно быть ситуации, когда кто-то заявляет, что Армения никому не нужна, ей некуда идти».

Сменилась риторика и в отношении Армянской железной дороги, которая сейчас находится под управлением ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога». Еще недавно Пашинян требовал пересмотра концессионного соглашения на жестких условиях: 2 млрд долларов в год с российских партнеров и ни центом меньше.

Но уже вскоре выяснилось, что Пашинян «не упоминал ничего конкретного, что можно было бы привязать к чему-то», а «сказал об этом как об одном из возможных сценариев возможного развития». И теперь он хочет «решить вопрос по-дружески». Меж тем расторжение концессионного договора будет «недружественным решением».

Такие метаморфозы не должны никого удивлять. Все вышеприведенные признаки непостоянства на самом деле являются проявлениями давно и хорошо изученного свойства Никола Пашиняна — переходить из режима добродушного блогера в режим агрессивного трибуна и обратно в зависимости от сезона.

В сезон предвыборной кампании Пашинян наряжается в милитари или собственный мерч, становится воинственным, кричит, активно жестикулирует. Тогда как всё остальное время он демонстративно мил, дружелюбен и готов к небывалым компромиссам.

Как раз сейчас можно наблюдать очередное изменение: выборы позади, и постепенно Пашинян успокаивается, а число жизнеутверждающих видео в его социальных сетях растет.

Пока государство сотрясают последствия очередных «проевропейских реформ», Пашинян, похоже, больше озабочен тем, чтобы умильнее смотреться в кадре. Что у него, вне всяких сомнений, получается. Это иллюстрируют два последних ролика.

На первом он гордо демонстрирует внушительный чек из ресторана, где только что, судя по всему, плотно отобедал. На втором — улыбается и складывает руками свое фирменное сердечко под музыку, с нескрываемым выражением завидного удовлетворения жизнью глядя прямо в камеру.

В таком благодушном состоянии Никола Пашиняна куда меньше волнуют те проблемы, которые прежде казались первостепенными — а жителям Армении отчего-то кажутся таковыми до сих пор. Зато их премьера волнуют другие — проблемы экологии, например. Со следующего года в республике запретят пластиковые пакеты и посуду.

Есть некоторые сомнения в том, что это приведет к каким-то ощутимо положительным последствиям. Кроме, конечно, лайков от поборников «зеленой» повестки. Что-то подсказывает, что от сельхозпроизводителей лайков будет куда меньше.