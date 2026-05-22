Никол Пашинян любит интернет. Любовь его со стороны может кому-то показаться наивной и неловкой, но в действительности за этим скрывается продуманная стратегия. По крайней мере, скрывалась до недавнего времени.

Вот буквально только что Никол Пашинян был веселым человеком-мемом. А теперь все видят, как он во время предвыборной кампании ходит и истерично орет на граждан, размахивая руками и тыча в них пальцем. «Скажи спасибо, что сейчас в ближайшем туалете тебе не проломили голову!» — в таких приблизительно выражениях проходят дискуссии, запечатлеваемые на видео и распространяемые затем в соцсетях.

С другой стороны, непостоянство транслируемого в первую очередь через интернет публичного образа Никола Пашиняна — дело, в общем-то, обычное. Не в первый раз он кардинально меняет имидж. Скажем, в 2018 году, как только в Армении в очередной раз вспыхнули беспорядки, он вдруг резко отрастил бороду, облачился в милитари и в таком виде стал перед камерами красоваться.

Западная пресса тогда еще писала: «Его сравнивают с Че Геварой, а иногда даже с Махатмой Ганди. Но самому Николу Пашиняну более близки идеалы Нельсона Манделы». Прямо вот так, ни больше ни меньше.

Правда, осенью 2020 года Пашинян уже бравого воина и революционера из себя строить не стал и Нагорный Карабах отдавал, будучи в костюме и при галстуке. Зато потом его дерзкий лук позаимствовал другой известный политик с постсоветских просторов — Владимир Зеленский. Тогда как Пашинян вплотную занялся новым проектом и осенью 2025 года представил его публике.

Видео, на котором грустный Пашинян слушает песню иноагента Земфиры, сидя за рабочим столом, стало тогда хитом международного масштаба, собрав менее чем за сутки 2,5 млн просмотров и множество ироничных комментариев. В духе «влюбился волк — страдает вся стая». Рядовые видеоблогеры стали это видео пародировать, породив мем «Sad Пашинян era».

Так родился следующий образ Никола Пашиняна — образ «чиллового парня». После чего премьер Армении принялся ковать контент с энтузиазмом, достойным лучшего применения. На что часть комментаторов ему, конечно, указывала. Тогда как другая часть и впрямь на этот нехитрый прием повелась, увидев в политике «своего в доску», «обычного человека».

Отдельная серия роликов Пашиняна была решена в жанре так называемого мукбанга: в них он, устроившись на пассажирском кресле автобуса, за компанию со спутником — спикером парламента Аленом Симоняном — поедает разную снедь. Пирожки, кукурузу, суджук.

Такие ролики стали распространяться в начале 2026 года, на фоне разгоревшегося с новой силой конфликта между Израилем и соседним с Арменией Ираном. И вызвали немало недоумения. «Куда Пашинян уже неделю едет на автобусе и постоянно ест?» — главная загадка, которая не давала покоя пользователям.

Помимо этого Пашинян активно хвастался своими увлечениями: коллекционированием пластинок, ношением шляп, ездой на велосипеде (в сопровождении демократичных охранников), игрой на барабане. Последнее даже переросло во вторую профессию: не далее как пару недель назад Пашинян летал во Францию, чтобы аккомпанировать Эммануэлю Макрону, исполнившему одну из песен знаменитого шансонье Шарля Азнавура.

С какого-то момента даже самым лояльным подписчикам это перестало казаться милым и уместным, и все чаще под постами появлялись комментарии с негативной эмоциональной окраской: «Ходят слухи, что он премьер-министр»; «Никол-прикол»; «Играть на барабанах шесть дней, а Арменией так, чисто в воскресенье поуправлять чуть-чуть».

И вот снова развернулась предвыборная гонка. Тут-то время «чиллового парня» и закончилось. Настала пора радикально нового Пашиняна. Пашиняна, который ходит по улицам и истерически орет на всех подряд. То есть, наверное, задумывалось все не так.

Задумывалось, наверное, что Никол Пашинян выйдет в народ в кепочке со стилизованным изображением сердечка, которое он так часто в своих роликах складывал пальцами. И народ возликует и искупает своего избранного лидера в заслуженном одобрении.

Однако народ отчего-то не возликовал, а наоборот. Произошла непредвиденная демократия. В адрес Никола Пашиняна посыпались жалобы, претензии и упреки. Причем не через интернет, а напрямую, в лицо.

К чему тот, похоже, оказался не готов и переключился в режим яростного берсерка, принявшись словесно (и не только) крушить всё и всех.

Лучше всего то, что происходит прямо сейчас с Пашиняном, выражает картинка, на которой он изображен в один из моментов своего гнева. Испепеляющий огнем ненависти взгляд в камеру, хищно разинутый в крике рот, устремленный к сердцу зрителя перст — такой портрет в последние дни стремительно распространяется в Сети, подкрепляемый различными остроумными подписями. Как-то: «Последнее, что ты видишь, когда обыграл Пашиняна в нарды». Или: «Люблю вас всех…»

Тут, пожалуй, и контекст необязательно пояснять. И так всё предельно понятно. Тем не менее Пашинян самостоятельно контекста наваливает, создавая всё новые поводы для армян себя ненавидеть.

Эта ненависть, в свою очередь, конвертируется в комментарии с разной степени радикальности призывами, неизменно сопровождающими видео, на которых Пашинян несет какую-нибудь особо вздорную дичь.

Вот он, допустим, возмущается насчет того, что карабахцы до сих пор живы и все не погибли. Эта его фраза уже тоже стала мемом. Реакция на такой огненный спич — предсказуемая: «Почему его на месте никто не пришиб???» И так далее в различных вариациях.

Или другой эпизод, не менее нелепый. Когда сторонники Пашиняна принесли на встречу с ним торт в форме карты Армянской ССР, он строго-настрого запретил его разрезать и вообще настоятельно попросил впредь тортов таких не печь. Постановочная работа на невзыскательную публику.

А не далее как в марте этого года Пашинян спускался в ереванское метро, чтобы раздать значки с изображением той же карты Армянской ССР, но в итоге эта акция закончилась пикировкой из-за того, что Нагорного Карабаха на этой карте нет.

Подобные перепалки у Пашиняна с гражданами Армении происходят регулярно. При этом он не гнушается пользоваться мегафоном и прочей звуковой техникой, для того чтобы лучше доносить свою точку зрения.

Те же, кто с этой точкой зрения не согласен, рискуют не только быть облитыми зловонным словесным потоком, но и оказаться за решеткой. Это уже случилось, например, с Артуром Осипяном из Арцаха, посмевшим задать ему неудобный вопрос.

Меж тем интернет прямо сейчас будто бы мстит Пашиняну за неискренность. Каждый его приступ агрессии, каждую вопиющую выходку интернет бережно хранит и разносит по миру, позволяя всем людям Пашиняном любоваться.

Люди в свою очередь любовь интернета к Николу Пашиняну приумножают творчеством. Плодятся нарисованные с помощью нейросетей комиксы, в которых он предстает шутом при дворе правителя Франции, или простачком, одураченным Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, или предлагает голосовать за себя, перечисляя собственные «заслуги» и давая сомнительные обещания.

Какой из всего этого следует вывод? Оказывается, народ почему-то куда лучше запоминает непопулярные политические решения, которые напрямую сказываются на их жизни, чем короткие забавные ролики. Сколько бы просмотров и лайков последние ни собирали. Ну надо же, кто бы мог подумать…