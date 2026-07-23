С момента парламентских выборов в Армении прошло полтора месяца, а страну уже охватили массовые акции протеста. Люди выходят на митинги, блокируют дороги.

ИА Регнум

Но уже не только потому, что считают выборы сфальсифицированными, а победу Никола Пашиняна — нарисованной. А еще и потому, что премьер-министр очень специфически отнесся к исполнению своих предвыборных обещаний.

Невыполнимые обещания

Например, обещаний в вопросах сельского хозяйства. В 2025 году Армения экспортировала цветов и сельскохозяйственной продукции на 200 млн долларов — и более 90% этого экспорта шло на российский рынок. Однако с конца весны Россельхознадзор ввел ряд ограничений для армянских экспортеров из-за низкого качества продуктов.

«История 2024 года с «Джермуком» показала, что в бутылке с минеральной водой может оказаться уксус. Овощи и фрукты могут содержать значительное количество пестицидов. В Армении вообще колоссальные проблемы с ветеринарной и фитосанитарной службой», — объясняет ИА Регнум российский политолог Иван Лизан.

Тогда Пашинян клятвенно пообещал, что весь объем продукции, который раньше шел на российский рынок, пойдет на европейский. И Брюссель в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заявил, что собирается всё это принять.

«Сегодня я здесь, чтобы ясно сказать одно: если Россия закроет свой рынок для армянских товаров, ЕС откроет двери своего потребительского рынка в 450 млн человек», — говорила чиновница в ходе своего июльского визита в Ереван. Она обещала свободный доступ на европейский рынок для 99% сельхозпродукции и 90% армянских напитков, в том числе алкогольных.

Интерес обеих сторон в этих обещаниях понятен. Пашинян пытался показать населению реальные выгоды от курса на евроинтеграцию. «Ни один товар не останется нераспроданным», — обещал премьер.

А фрау фон дер Ляйен просто поддержала своего. «Пашинян стал первым лидером в истории современной Армении, который превратил внутриполитический процесс выборов в часть геополитического противостояния между Россией и Западом. А также заручился полной поддержкой западных стран в процессе воспроизводства своей власти любой ценой», — объясняет ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.

Однако при этом обе стороны понимали, что выполнить обещание, данное армянским производителям, они не могут.

«Прежде всего потому, что нет никакой нормативно-правовой базы между Арменией и Европейским союзом, которая открывала бы для армянской продукции доступ на европейский рынок хотя бы на том уровне, который имеют Молдавия, Грузия и Украина», — говорит Лизан.

Между этими тремя странами и Евросоюзом действуют соглашения об ассоциации, дающие частичный доступ — но и они появились в процессе многомесячных переговоров и согласований, в том числе внутри самого ЕС.

Нужно было решать, на какую квоту расщедриться для той же Украины, чтобы при этом интересы основных европейских производителей не пострадали. Затем достигнутые договоренности (а это сотни, даже тысячи страниц с приложениями) нужно было ратифицировать в каждой стране объединения.

«Даже если все эти процессы пойдут по ускоренной процедуре, на всё про всё нужно минимум три года. И всё это время армянские фермеры будут оставаться без рынка», — продолжает Лизан.

Не может и не хочет

И это речь только о юридических моментах. После этого должна начаться работа по сертификации, а также по рекламе неизвестных для Европы армянских брендов на уже занятом рынке.

Так, традиционным поставщиком цветов в ЕС являются Нидерланды, яблок — Польша. Производители из этих стран — тем более сейчас, в условиях кризиса — не потерпят конкурентов и ограничат армянских экспортеров еще на стадии переговоров о заключении соглашения.

Так что Ереван и Брюссель, неспособные выполнить обещания Пашиняна, лишь делают вид, что его выполняют. «ЕС организовал поставку пробных партий различной продукции в гомеопатических объемах, после чего власти отчитались, что проблема решена. Однако армянские фермеры так не считают», — говорит Лизан.

Именно поэтому они и выходят на улицы. Тем более что Пашинян не выполнил и второго данного им обещания — не выкупил все товары, которые армянские производители не смогли продать в Россию или другие страны.

Да, Евросоюз отправил 52 млн евро на помощь армянским фермерам (хотя скорее это была предвыборная помощь Пашиняну), но до людей в массе своей они не дошли. В результате рыбная продукция портится в холодильниках (а Россия принимала армянской рыбы на 80 млн долларов), а помидоры гниют на складах.

Альтернативные схемы поддержки армянских производителей, например попытки зайти на российский рынок под третьим флагом, тоже не удались.

«В 2026 году объем поставок [цветов] из Исламской Республики [Иран] значительно превысил показатели аналогичного периода прошлого года. В фитосанитарных сертификатах в качестве места происхождения продукции указан Иран. При этом по внешним характеристикам продукции и особенностям упаковки она идентична той, что прежде ввозилась из Армении», — говорится в официальном заявлении Россельхознадзора. Иранских партнеров настойчиво попросили больше так не делать.

Возможно, Пашиняну удалось бы вернуться на российский рынок через парадную дверь, если бы он выполнил другое свое обещание — слетать в Москву и нормализовать отношения с Россией. Однако и тут он соврал.

«Восстановить отношения с Россией не получается потому, что в Москве ожидают от Пашиняна конкретных шагов. Не просто слов о готовности сохранять и развивать отношения с Россией, а, например, отмены закона о начале евроинтеграции, выбора российского проекта строительства новой АЭС (самого реалистичного из тех, которые сейчас лежат на столе), допуска к проекту транспортного коридора TRIPP», — говорит Халатян.

Однако, по словам Халатяна, Пашинян сильно ограничен в своих геополитических решениях и не только не хочет, но и не может идти на те шаги, которые от него ожидают в Москве. Ведь геополитический выбор за себя и свою страну он сделал, а европейские инвестиции в него нужно отрабатывать.

Своеобразное исключение

Впрочем, одно свое предвыборное обещание Пашинян все-таки выполнил.

Он обещал сразу после выборов заняться посадкой лидеров оппозиции — и в начале июля был задержан лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян.

Сейчас ему инкриминируют несколько уголовных дел, естественно, экономического характера. Хотя всем очевидна политическая составляющая этого дела — как, в общем-то, и дела против другого лидера армянской оппозиции Самвела Карапетяна.

«Пашинян продолжает репрессии против ведущих оппозиционных сил, которые выступают за сохранение союзных отношений с Россией. А значит, кризис в российско-армянских отношениях будет сохраняться и даже усугубляться», — резюмирует Халатян. Впрочем, армянского премьера, по всей видимости, такой сценарий устраивает.

«Пашинян добьет всю оппозицию и будет получать за лояльность деньги из Европейского союза. Не так много, но Армения — страна маленькая, поэтому Пашиняну, его окружению и лояльным силовикам хватит, для того чтобы держать ситуацию в стране под контролем», — говорит Лизан.