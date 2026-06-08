7 июня в Армении прошли парламентские выборы. Явка на них составила почти 59%. По официальным данным ЦИК, партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,8% голосов.

ИА Регнум

С учетом пропорционального распределения не прошедших в парламент политических сил она получит порядка 60% мандатов. У главной оппозиционной партии — «Сильной Армении», возглавляемой бизнесменом Самвелом Карапетяном, — 23%. У «Армении» бывшего президента Роберта Кочаряна — 9,9%. А «Процветающей Армении» Гагика Царукяна не хватило до преодоления электорального барьера лишь 0,004% голосов — это примерно 60 проголосовавших.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что голосование проходило в условиях беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны западных стран, однако по сравнению с предыдущим электоральным циклом поддержка «Гражданского договора» заметно снизилась.

«Вся избирательная кампания и сам процесс голосования прошли в обстановке жестких репрессий со стороны армянских властей в отношении оппозиционных партий и движений, их активистов и сторонников. Под «каток» преследований попала и традиционно глубоко почитаемая в стране Армянская апостольская церковь. Все это — грубое попрание Ереваном демократических принципов и процедур проведения свободных выборов», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Между тем лидеры коллективного Запада — от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен до президента Франции Эммануэля Макрона — уже поздравили Пашиняна с победой. Что логично, ведь они в эту победу активно инвестировали.

Фон дер Ляйен пообещала дать Еревану 50 миллионов евро, а также допустить армянские товары на европейский рынок, где существует жесткое квотирование между странами — членами ЕС и внешними игроками, которым, если это не Норвегия или Швейцария, дают лишь крохи. Макрон же отрядил на помощь команде Пашиняна французских информационщиков — сотрудники специального подразделения VIGINUM отслеживали и блокировали в армянском интернете заявления, противоречащие официальной трактовке событий.

При этом их абсолютно не смутило то, как выборы проходили. Ни массовые задержания оппозиционных активистов в «день тишины» и в день голосования; ни поведение Пашиняна, который объявил о своей победе в тот момент, когда подсчитали всего лишь 10% голосов; ни синхронное с ним поведение местной Центральной избирательной комиссии, которая остановила подсчет голосов ровно в тот момент, когда наступила очередь участков в крупных городах, где власть пользовалась куда меньшей поддержкой.

«Они, посчитав 20% бюллетеней, объявили, что уже победили, потому что видели, что очень быстрыми темпами идут вниз. Взяли и остановили подсчет, сказали, что утром, в 09:00, только объявят результаты. Ну, конечно, так не бывает», — рассказывал один из лидеров армянской оппозиции Самвел Карапетян.

Не смутили, наконец, европейцев и поствыборные обещания самого Пашиняна. Вместо того чтобы, как принято в демократических странах, призывать к единству общества и рассказывать о готовности работать с оппозицией, он публично пообещал пересажать всех ее лидеров.

«Роберт Кочарян сядет. Гагик Царукян сядет. Самвел Карапетян сядет», — обозначил Пашинян. Тем самым подтвердив мнение тех людей, которые подозревали его в намерении после выборов окончательно зачистить электоральное поле страны.

Вопрос теперь в том, как отреагирует оппозиция, что она будет говорить и делать. «Поймите, ни у кого не было иллюзий о том, что выборы могут пройти честно. Ни у кого не было иллюзий по поводу того, что Пашинян «нарисует» победу. И все понимали, что реальная борьба начнется 8 июня. Мы ждем заявлений и будем исходить из них», — объясняет ИА Регнум армянский активист, лидер движения «Азатагрум» Мика Бадалян.

«Еще ночью Самвел Карапетян сделал заявление и фактически уже не признал результаты выборов. Роберт Кочарян много раз заявлял, что если в Армении попробуют повторить молдавский сценарий, то получат революцию», — продолжает Бадалян. Однако после оглашения итогов никаких заявлений больше не было.

По всей видимости, сейчас оппозиционеры занимаются параллельным подсчетом голосов (через своих доверенных лиц на избирательных участках), а также консультациями друг с другом, чтобы занять единую позицию и придерживаться ее. Но сделать это будет очень непросто.

Да, запрос на протест в Армении есть. Официальные цифры вызывают у общества большие сомнения. «Тут принцип «выигрывает выборы тот, кто их считает». Сегодня нет поддержки Пашиняна в том масштабе, который они показывают. Даже если просто брать сравнение с 2021 годом, то тогда его позиции были сильнее — и он набрал 680 тысяч голосов. Сейчас, после полной потери Арцаха, начала проблем с Россией и появления достойной, консолидированной оппозиции с новым лидером, ему «нарисовали» почти 714 тысяч», — считает Бадалян.

Дело не только в том, что Пашинян пересажает оппозицию, полагают его противники. Прозападная линия премьера, которую он будет углублять и расширять, вызывает уже не только беспокойство России и Ирана, но и приводит к их жестким действиям. Москва уже потребовала от Армении определиться — либо та находится в Евразийском союзе, либо идет в ЕС, теряя все преференции от первого. А они были ключевым фактором, обеспечивающим экономический рост закавказской республики.

Но армянской оппозиции всегда было сложно объединяться — слишком уж сильны у ее лидеров личные амбиции и взаимные обиды. Что уж говорить, если на эти выборы, судьбоносные для страны, оппозиция шла не единым фронтом, а в составе 17 партий и блоков, из которых лишь две прошли в парламент.

Кроме того, у некоторых из оппозиционных лидеров может возникнуть надежда договориться с действующей властью. Например, те 0,004%, которых Гагику Царукяну не хватило для прохождения в парламент, могут быть ему добавлены позже ЦИК — например, за счет подсчета электронного голосования. Но для этого, полагают политические комментаторы, нужно «правильное поведение» с его стороны.

Наконец, лидеры оппозиции могут тешить себя иллюзиями о том, что у них будет возможность побороться с Пашиняном в парламенте. По предварительным данным, «Гражданский договор» получит 61 мандат в 105-местном законодательном органе. По словам экс-главы минюста Армении и экс-вице-спикера Арпине Ованнисян, таким образом, партии не хватит двух голосов для получения большинства в три пятых и девяти мандатов — для получения большинства в две трети.

А значит, победившая партия все равно не может изменить основной закон страны (что нужно для заключения мира с Азербайджаном), а также проводить ряд других важных для нее законопроектов по изменению геополитического вектора развития Армении.

Другой вопрос — что сможет оппозиция, если Пашинян исполнит свою угрозу? В тюрьме у нелояльных власти политиков возможности голосовать не будет.