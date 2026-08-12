В Эстонии продолжается борьба с остатками русскоязычного образования. Детсады, которые посещают русские дети, столкнулись с массовыми увольнениями помощников педагогов, не сумевших сдать экзамен на высокий уровень знания государственного языка.

ИА Регнум

В то же время русскоязычные политики, попавшие в правящую коалицию в горсобрании Таллина, сумели частично приостановить каток школьной «реформы», призванной перепрошить национальную идентичность подрастающего поколения эстонских русских.

Изгнание педагогов

В 2022 году руководившее тогда Эстонией правительство Каи Каллас приняло решение о полной ликвидации государственного русскоязычного образования — школы и детсады, которые посещали русские дети, начали переводить на эстонский язык.

После этого из учебных заведений стали массово уходить педагоги, которые всю жизнь работали на русском. Примечательно, что в Министерстве образования год назад отказались назвать недостающее количество кадров, неуклюже ссылаясь на «отсутствие точных данных». По разрозненным сведениям, поступающим из муниципалитетов, можно предположить, что нехватка огромная.

Только в одном Таллине в августе 2025-го не хватало более 170 педагогов.

«Даже в школах, где язык обучения эстонский, не хватает учителей, не говоря уже о школах, где язык обучения в основном русский», — констатировала председатель комиссии по образованию и культуре Таллинского городского собрания Юлле Раясалу. Дефицит восполняли кое-как, зачастую — привлекая людей случайных, без должной квалификации, единственным достоинством которых было идеальное знание эстонского.

По словам русских родителей, нехваткой учителей проблема не ограничивается. Нет и учебников с параллельным переводом, отсутствуют адаптированные методики обучения детей, не владеющих эстонским на достаточном уровне, остро ощущается дефицит педагогов, подготовленных к работе в условиях переходного периода.

«В классе из 14 учеников лишь два-три ребёнка способны относительно успешно учиться на эстонском языке. Остальные систематически получают неудовлетворительные оценки. При этом даже хорошие оценки не отражают реального уровня знаний по предметам, поскольку значительная часть усилий уходит не на усвоение материала, а на перевод текста», — констатировал парламентарий от оппозиционной Центристской партии Александр Чаплыгин.

«Отдельную тревогу вызывает влияние реформы на психическое и физическое состояние детей. В частности, у одного из учащихся, несмотря на формально хорошие оценки, появились нервные тики и признаки сильного эмоционального стресса», — рассказал депутат.

В преддверии очередного учебного года беда пришла и в русские детские сады, где этим летом прошли массовые увольнения помощников учителей. До 1 августа уровень владения эстонским языком у работников, помогающих учителю в детском саду, мог быть на уровне A2 (минимальный базовый), а теперь требуется B2 (полноценное говорение и письмо).

Это привело к увольнению или уходу сотен работников детских садов в Таллине и Нарве — в местах компактного проживания русского населения. Вице-мэр Таллина Андрей Канте из Центристской партии сообщает, что городские детсады в общей сложности потеряли около 400 человек. На смену им набраны лишь 90.

В Нарве администрация в один день расторгла договоры со 108 помощниками учителей детсадов. Заведующая отделом культуры в горуправе Лариса Дегель признала, что дефицит квалифицированных кадров очевиден, поэтому городу пришлось искать «креативные решения» для ускоренного обучения.

«Среди новых работников, которые приходят вместо ушедших помощников учителей, конечно, есть те, у кого нет опыта работы в детском саду», — сообщила чиновница. По ее словам, город договорился о том, чтобы с сентября в Высшей школе здравоохранения города Тарту стартовали курсы обучения новоиспеченных работников нарвских детсадов.

Отсрочка приговора

Родители жалуются, что языковая «реформа» оставила за бортом настоящих профессионалов, а обучением занимаются теперь дилетанты. Молодые педагоги с языковым уровнем C1 (высочайший) сразу получают полноценную должность и высокую зарплату, но реальной работе их бесплатно обучают те, кому платят куда меньше.

В целом ситуация, когда русские педагоги вынуждены преподавать русским же детям на чужом для тех и других языке попахивает кафкианским абсурдом, но для Прибалтики это норма.

«Поставленные Министерством образования цели абсолютно не отвечают реальному положению дел. В результате мы можем потерять целое поколение молодёжи, которая в ином случае получила бы образование и работала на благо всей страны. Но политические лозунги оказались важнее, чем реальные интересы государства», — отмечает Чаплыгин.

В октябре 2025-го в Эстонии состоялись муниципальные выборы, по итогам которых наилучший результат из всех политических сил показала оппозиционная Центристская партия, за которую традиционно голосуют русские. «Центристы» сформировали в Таллине правящую коалицию, в которую также вошла правая партия «Отечество». Оказавшись у рычагов власти в столице, Центристская партия начала мешать школьной «реформе».

30 марта 2026-го появилось сообщение, что муниципалитет Таллина разрешит 20 столичным школам продолжить обучение в седьмых, восьмых и девятых классах в следующем учебном году на русском. «Центристы» воспользовались прорехой, оставленной законодателями, составлявшими акт о ликвидации русских школ.

Там было прописано, что, во-первых, переход на эстонский язык не будет везде проходить одновременно, а во-вторых, его можно отсрочить, если найдется «веская причина». И в качестве такой причины была указана огромная нехватка педагогов, готовых преподавать на эстонском.

В городской управе подготовили подробный документ, призванный осадить всех недовольных в правительстве. «Продолжение обучения на русском языке в седьмых, восьмых и девятых классах обосновано, поскольку нехватка учителей и опорных специалистов с необходимым уровнем владения языком не позволяет сразу перейти на эстоноязычное обучение во всей основной школе», — подчеркивается в пояснительной записке.

Однако националисты увидели в этом «диверсию, направленную на срыв школьной реформы». Поскольку нет никаких оснований считать, что через год ситуация с эстоноязычными учителями улучшится, скорее всего, отсрочка будет предоставлена снова — а потом еще и еще.

На план городской управы Таллина критически отреагировал, в частности, директор Ида-Вируского центра профессионального образования (в Нарве) Хендрик Агур, известный как убежденный русофоб. Агур написал в соцсети, что ему «жаль» учащихся, чью «зону комфорта» продлевают за счет продолжения обучения на родном языке.

«Как сторонник ''Отечества'' я в недоумении и глубоко разочарован. Как же так, ''Отечество''? Аргументы управы в пользу сохранения русского языка обучения — это стократно слышанные неубедительные и туманные доводы. В горсобрании вы еще могли бы нажать на тормоз», — взывал Агур.

Однако мэр Таллина из «Отечества» Пеэтер Раудсепп ответил, что город продолжает в полном объеме переход на эстонский язык обучения и делает это в рамках, установленных законом. «Горуправа под моим руководством делает всё возможное, чтобы этот переход был максимально плавным», — сухо отметил Раудсепп.

«Самая большая угроза»

Обеспокоенность решением столичного муниципалитета выразила и министр образования Кристина Каллас. Она уже неоднократно давала понять, что ей плевать на уровень знаний, с которым выйдут из школ русские дети.

Русофобы бросили в бой против русскоязычных школ «бывших русских», делающих политическую карьеру на поддержке ущемления своих. Особенно яростно нападает Мария Юферева-Скуратовски. Некогда она продвинулась в Центристской партии, успешно избравшись от нее в рийгикогу (парламент). В ту пору она на словах защищала русские школы.

В 2022-м же, когда «центристов» начали шельмовать как «агентов Москвы», из партии массово побежали карьеристы и приспособленцы, в том числе Юферева-Скуратовски. Сейчас она состоит в рядах правящей Партии реформ, но ее личный рейтинг пробил нулевую отметку: русский избиратель не простил предательства, а эстонский ею не заинтересовался.

Однако Юферева-Скуратовски, пытаясь выгадать себе теплое местечко после окончания депутатских полномочий, усиленно поливает грязью бывших сопартийцев, не забывая «топить» и русские школы.

«Для ''центристов'' выгодно сохранение сегрегационной системы образования, в которой русские ребята будут обучаться отдельно от эстонских», — лукаво рассуждает ренегатка. А тот факт, что русские дети на эстонском языке стали учиться хуже, стал поводом для расистских нападок. Недавно бывший депутат рийгикогу Юрий Тоомпеу, проживающий ныне в США, заявил: дело в том, что русские «исторически были менее образованы».

По мнению Тоомпеу, «самая большая угроза безопасности» Эстонии связана с тем, что власти республики после ее выхода из состава СССР не организовали массовой депортации русского населения на историческую родину.

«Самая страшная угроза для Эстонии находится внутри ее границ. Это пятая колонна враждебных по отношению к Эстонии русских. Оккупанты поселили в Эстонии полмиллиона русских, из них около 400 000 остались после восстановления независимости Эстонии», — разглагольствует экс-парламентарий.

Что у этого националиста на языке, то у нынешних властей Эстонии на уме. Организовать депортацию русского населения они в силу многих причин сейчас не могут и вместо этого проводят ускоренную ассимиляцию самыми грубыми методами. То, что после образовательной «реформы» русские дети выходят из школ недоучками, никого не волнует. Главное — теперь у них будет эстонский язык и смещенная идентичность.