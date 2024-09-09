С начала учебного года русские школы Эстонии прекратили своё существование. Новые квалификационные нормативы требуют от русских учителей преподавать на эстонском на том же уровне, на каком они прежде учили на родном. Но гонениями на русское образование занимаются и по другую сторону Финского залива.

ИА Регнум

В Эстонии многие учителя так и не смогли сдать на требуемом уровне языковой экзамен, и сейчас бывшие русские школы испытывают серьезный недостаток педагогов. Но если к новостям о борьбе с русским языком и культурой в Прибалтике все уже успели привыкнуть, то Финляндия в этом контексте упоминается значительно реже. А между тем там решили закрыть известную в стране русскую школу, работавшую в трех приграничных городах.

Больше уступок не будет

В 2022 году тогдашнее правительство Эстонии постановило, что в течение ближайших нескольких лет система школ и детсадов, обслуживающих русскоязычную часть населения (а это около 25% жителей страны), будет переведена на государственный язык.

В Эстонии профессиональное владение языком измеряется по четырём уровням по степени возрастания знаний: A2 (минимальный), B1 (средний), B2 (выше среднего) и C1 (идеальный). От работников школ нацменьшинств потребовали к 1 августа 2024 года сдать экзамены, доказывающие владение эстонским на уровне B2 (через три года всем нужно будет сдать на C1).

В свою очередь воспитателям русских детсадов нужно было к началу августа доказать сразу уровень С1. Тех, кто с экзаменами не справился, увольняют.

В итоге огромное количество русских педагогов, всю жизнь проработавших на родном языке, сдать экзамен не смогли — соответственно, нужно было от них избавляться. Оказавшись перед лицом катастрофы, вызревающей в системе образования, правительство попыталось слегка сдать назад.

Новое правительство на первом же своём заседании, состоявшемся 25 июля, решило предоставить некоторым педагогам отсрочку. Хотя правительство разрабатывало своё постановление как для государственных, так и для муниципальных школ, в итоге было решено, что для государственных учебных заведений оно применяться не будет.

«В государственных школах все учителя должны владеть эстонским языком на уровне не ниже B2», — пояснила министр образования и науки Кристина Каллас.

Кроме того, знания эстонского языка на уровне B2 потребуют от помощников воспитателей в бывших русских детских садах — но тоже не сразу, а с 1 сентября 2026 года.

В результате сейчас многие бывшие воспитатели детских садов, не сумевшие доказать C1, заключают новые трудовые договоры и превращаются в помощников воспитателей — что, само собой, влечет потери в зарплате.

Бывший мэр Нарвы Катри Райк говорит, что решение правительства предоставить учителям русских школ отсрочку на год для подтверждения необходимых языковых навыков было предсказуемым. По словам Райк, если не ввести послаблений, то с 1 сентября в бывших русских школах некому было бы преподавать физику, химию, математику. Впрочем, она подчеркнула, что больше никаких уступок в отношении русских педагогов быть не должно.

В Эстонии за школьные парты в этом году сели 165 000 детей. При этом, например, только в Таллине остались незаполненными более ста учительских вакансий; серьезный их недостаток наблюдается и в других регионах.

Причем выявилась новая огромная проблема — оказалось, что даже многие учителя из этнических эстонцев, прекрасно владеющие своим языком, не имеют необходимой квалификации.

Из 17 тысяч учителей, задействованных в образовательной системе Эстонии, почти 4000 (22%) не соответствуют квалификационным требованиям. Их не стали увольнять, но их способность справляться со своими обязанностями вызывает серьезные сомнения.

Надо сказать, что в отличие от Латвии, где процесс разгрома русского образования закончился несколькими годами раньше, Эстония оставила своим русскоязычным жителям «лазейку». Если латыши запретили преподавание на русском даже в частных учебных заведениях, то эстонцы делать этого не стали.

Результат налицо.

«На фоне тотального перехода государственного образования на эстонский язык частные русские школы испытывают невиданный приток учеников», — свидетельствует депутат эстонского парламента от оппозиционной Центристской партии Александр Чаплыгин. Да, частникам нужно платить, но многие русские семьи готовы выкладывать деньги за возможность того, что их дитя получит шанс выучиться на родном языке с неисковерканной психикой.

Издевательство в телеэфире

На днях в Эстонии имело место весьма характерное происшествие. В новостной передаче Reporter, выходящей на Кanal 2, показали сюжет о том, как русские дети переходят на обучение на эстонском языке.

Тележурналистка Керту Юккум побывала в двух таллинских школах, где учатся дети с особыми потребностями (вообще-то по эстонским законам таких детей запрещено фотографировать и снимать), и пообщалась с ними в манере, которую директор одного из этих учебных заведений охарактеризовал как «хамскую».

Чувства директора можно понять — едва появившись в школе, куда она вломилась без приглашения, Юккум потребовала от руководителя учебного заведения отчета: «Мы слышим здесь только русский язык». У директора сложилось впечатление, что журналистка страдает русофобией и специально провоцирует скандал.

Особенно возмутительной смотрелась «беседа» журналистки с первоклассником Степой. При этом «интервью» было выпущено в эфир без разъяснения зрителям ситуации: они не поняли, что перед ними «особый» мальчик.

Таким образом, те зрители, кто пребывает во власти националистических предрассудков, получили им подтверждение — «ну и тупые же эти русские».

Одна из девочек, которой Юккум устроила перед камерой допрос о том, понимает ли она по-эстонски, проплакала весь вечер. В сюжете также фигурировали две девушки-украинки, которых Юккум допрашивала: почему они не встают во время пения государственного гимна?

Сам же репортаж был выполнен в саркастичном тоне, в качестве звукового сопровождения была взята музыка из комедийного фильма «Операция Ы». Местный журналист Андрей Титов отметил: «Цель — выставить русских детей дебилами. И вот эта цель была выполнена на сто процентов».

Первыми тревогу по поводу этого репортажа забили оппозиционные русские политики. Однако Юккум не растерялась и прибегла к безотказному, казалось бы, средству самообороны.

Журналистка стала «переводить стрелки» на «прорусских» политиков, являющихся, дескать, угрозой для безопасности государства. У нее в интернете тут же образовалась группа поддержки, изрыгающая лучи ненависти в адрес всего русского.

Однако надо признать, что после просмотра этой передачи возмутились даже и многие этнические эстонцы. На третий день после его выхода о репортаже в осуждающем тоне высказалась профильный министр Каллас.

В результате Кanal 2 объявил, что прекращает сотрудничество с Керту Юккум, поспешив разъяснить, что она была всего лишь внештатницей. Самой журналистке пришлось сквозь зубы извиняться.

Однако при этом она не забыла лишний раз напомнить о том, что за право русских детей учиться на родном языке ратуют «пророссийские политики».

При этом даже сейчас и в соцсетях и в кое-каких СМИ достаточно публикаций, выражающих сочувствие «несправедливо обиженному» репортёру, которая «хотела сказать правду», но ей, мол, заткнули рот.

«То есть издевательство над детьми, если они говорят на другом языке — это вроде как норма, если не гражданский подвиг», — подводит итог депутат Чаплыгин.

Русофобия, о которой боятся говорить

В начале прошлого года в Суоми предали гласности план закрытия двуязычной Школы Восточной Финляндии (ШВФ), специализирующейся на русском языке и культуре. Подразделения этой школы действуют в городах Лаппеэнранта, Иматра и Йоэнсуу.

На некоторое время тема затихла, но в начале сентября ее вновь поднял таблоид Iltalehti. Издание сообщило, что план ликвидации учебного заведения всецело связан с его спецификой.

В настоящее время в ШВФ обучаются 611 детей и подростков. Когда Школу Восточной Финляндии открывали в 1997 году, ее целью считали знакомство финских детей с русской культурой и получение качественного образования на русском языке. Ныне эта цель уже не считается актуальной.

Впрочем, и сейчас, по словам директора ШВФ Катри Анттилы, финноговорящие дети составляют большую часть ее учеников — свыше 60%.

Источники-анонимы из МИД и МВД сообщили Iltalehti, что продолжение существования русской школы представляет «потенциальную угрозу национальной безопасности Финляндии».

Мол, если в стране будет существовать ярко выраженная русская община, Российская Федерация может объявить, что та сталкивается с дискриминацией, и на этом основании попытаться вмешаться во внутренние дела Суоми.

«Мы не можем допустить ситуации, когда у одной национальности, то есть у русских, фактически есть своя школа в Финляндии. Такая среда уязвима для попыток распространения пророссийской пропаганды», — заявил один из анонимов.

А второй подчеркнул, что «в российском государстве есть руководящие принципы о том, что граждане РФ находятся на службе своей родине, где бы они ни проживали».

В январе чиновники трех городов предложили своим городским советам прекратить деятельность Школы Восточной Финляндии. К настоящему моменту Лаппеэнранта и Йоэнсуу расторгли договор, по которому ШВФ арендует здания на их территории. В Иматре решили объединить местный филиал ШВФ с городской общеобразовательной школой.

Директор Анттила обвиняет городские администрации в намеренном срыве работы школы и в русофобии: «Ненависть к России и русскому языку существует. Возможно, это одна из причин желать закрытия школы, хотя они и не говорят об этом вслух».

Финские чиновники в разговоре с Iltalehti вообще-то этого не отрицали, но подчеркнули, что не могут публично обнародовать все аргументы против ШВФ, поскольку опасаются, что российские государственные СМИ ухватятся за них и преподнесут их как доказательства русофобии в Финляндии.

Публикация Iltalehti вызвала «пожар», «тушить» который поручили государственному изданию Yle.

Там обратились за комментарием в Полицию безопасности (SuPo), откуда ответили, что не считают данное учебное заведение угрозой национальной безопасности.

Впрочем, как подчеркнули в SuPo, «Россия действительно представляет собой самую большую угрозу Финляндии — угрозу, с которой органы безопасности постоянно борются». В то же время в SuPo рекомендуют «не преувеличивать в общественных дискуссиях намерения и возможности российского влияния».

Представители парламента и муниципальных властей Лаппеэнранты, Иматра и Йоэнсуу в один голос твердят, что не получали от органов безопасности никаких предупреждений об «угрозе» со стороны ШВФ. А школу хотят закрыть, потому что в регионе демографический кризис, уменьшилось количество детей и прежнего количества учебных заведений более не требуется.