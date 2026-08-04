4 августа в Красноярске завершился финал седьмого по счету сезона всероссийского конкурса «Большая перемена».

Евгений Биятов/РИА Новости

В финале, который проходил с 29 июля на базе Сибирского федерального университета, собрались более 800 молодых участников — школьников 5–7-х классов со всей России и старшеклассников из-за рубежа.

Конкурс для детей, подростков и молодежи, запущенный в 2020 году, работает при поддержке «Движения первых» и входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». С прошлого года «Большая перемена» — часть нацпроекта «Молодежь и дети». Поддержку оказывают Росмолодежь и два профильных федеральных ведомства — Минпросвещения и Минобрнауки.

«Большая перемена» позволяет ребятам проявить себя, раскрыть таланты, найти единомышленников и понять, что их идеи важны для страны. В седьмом сезоне участники представляли проекты по нескольким направлениям: сохранение природы, бизнес, сохранение истории, творчество, благоустройство, волонтерство, туризм и наука.

Например, Алиса Насутион, которая учится в 6-м классе красноярской гимназии № 96 имени Виктора Астафьева и участвует в школьном волонтерском движении, создала авторскую игру, которая основана на народных приметах. Викторина, в которую играют ребята из города Железногорска, помогает по-новому взглянуть на мудрость предков, познакомиться с историей края и народным творчеством, рассказывает Алиса.

По ее словам, близкое знакомство с малой родиной — это первый шаг к тому, чтобы «быть вместе с Россией». «Для меня быть с Россией — это видеть ее каждый день заново, ее суровый климат, но и людей, которые всегда готовы помочь!» — объясняет Алиса Насутион.

Ее проект вышел в финал конкурса «Большая перемена» в направлении «Сохраняй природу!». Теперь для Алисы и других победителей открываются новые возможности. Школьники работают в практико-ориентированных мастерских партнеров проекта. Там они решают прикладные задачи и знакомятся с новыми профессиями.

По итогам конкурса 300 победителей среди учеников 5–7-х классов получают главный приз — «Путешествие мечты» на специальном поезде «Большая перемена», предоставленном РЖД. Маршрут пройдет через всю страну.

Участников поездки по России ждет образовательная программа с экспертами из разных сфер, а в городах на пути — экскурсии по главным достопримечательностям и знакомство с культурой регионов.

Педагоги-наставники, которые подготовили победителей среди школьников 5–7-х классов, получат по 100 тысяч рублей и смогут пройти просветительскую программу от партнеров конкурса.

Победители среди иностранных участников и россиян, которые живут за границей, получат возможность бесплатно обучаться в одном из отечественных вузов.

Участникам финала, в том числе гостям из-за рубежа, задали вопрос: «Что значит быть с Россией именно для тебя?» Их ответы отражают личное понимание этой ценности.

«Для меня это дом, потому что для всей моей республики Россия не просто зарубежная страна, а вторая родина», — подчеркивает десятиклассница Мария Гассиева из Южной Осетии, финалистка направления «Объединяй!». Этот трек создан специально для молодых иностранцев, которые учатся в российских школах. Направление посвящено теме продвижения российской культуры и сохранения общей памяти.

Мария организует викторины и тесты, которые нацелены на популяризацию русской литературы среди подростков в ее республике. До участия в конкурсе «Большая перемена» школьница из Цхинвала вышла в полуфинал Международного конкурса юных чтецов «Живая классика», дважды становилась победителем в акции «Люди Артека», участвовала в международном форуме памяти героев обороны Ленинграда — «Читаем блокадную книгу».

Даниил Малакян родом из Абхазии. Сейчас десятиклассник участвует в добровольческом движении, помогает в проектах «Волонтерской роты» (движения, которое в том числе объединяет поисковиков), стал победителем премии международного фестиваля русского языка.

Старшеклассник готовится посвятить себя точным наукам — исследовательская работа Даниила в области физики получила первое место на республиканском конкурсе.

Школьник вышел в финал «Большой перемены», победив в направлении «Объединяй!». «Для меня быть с Россией — это быть с ее людьми, помогать им, учиться вместе, работать на благо этой страны, быть ответственным ради этих людей и ради этой страны!» — говорит Даниил.

Ангелина Биктагирова живет в Египте. Девушка занимается актерским мастерством, играет на гитаре, пишет стихи и песни — на русском языке.

«Для меня быть с Россией — это быть частью нашей большой необъятной страны с богатой историей, традициями и сильными духом людьми», — подчеркивает Ангелина.

Она — активист египетского отделения движения «Волонтеры Победы», участница городских фестивалей в Хургаде и Каире, посвященных русской патриотической песне и танцам народов России.

Екатерина Шачонок родом из Белоруссии, сейчас учится в школе № 34 Нижневартовска. Катя успевает углубленно изучать химию и биологию, заниматься вокалом и хореографией и работать в отделении «Движения первых», которое она возглавляет.

«Быть с Россией — это значит любить ее не за идеальную картинку, а любить такою, какая она есть, за ее просторы, за ее людей и просто любить и жить в России», — говорит старшеклассница.

Для ребят Россия ассоциируется с домом, людьми, историей, ответственностью и возможностью вносить вклад в развитие страны. Конкурс создает пространство, где эти чувства могут превратиться в конкретные действия и проекты.

Для участников из-за рубежа конкурс становится способом почувствовать связь с Россией и увидеть перспективы дальнейшего обучения и развития. Для российских школьников — шансом проверить свои силы, найти единомышленников и получить поддержку наставников.