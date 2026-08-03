Очередные кадровые перестановки в высшем руководстве Украины Владимир Зеленский, в принципе, анонсировал еще в середине июня, сразу после скандального увольнения Михаила Фёдорова с поста министра обороны.

ИА Регнум

Это решение повлекло за собой крупную перетасовку в армии, довольно долго оставалась непонятной кандидатура нового министра. В итоге туда посадили эсбэушника Евгения Хмару, связав ему руки приставкой и. о., а уволенного министра МВД Игоря Клименко (которого прочили на это место) в итоге направили в Совет нацбезопасности и обороны.

А оттуда, соответственно, нужно было куда-то деть известного читателям ИА Регнум Рустема Умерова — фигуранта коррупционного дела, американского агента, экс-министра обороны и члена переговорной группы по мирному урегулированию с Россией. Теперь этот выпускник крымской гимназии исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сеть школ которого турецкое руководство объявило прикрытием для работы ЦРУ, возглавит Службу внешней разведки, где начальника не было с января.

Как заявил по этому поводу сам Зеленский, Рустем Энверович по-прежнему будет вовлечен в вопросы переговоров о завершении войны, так называемой Drone Deal и проекта украино-европейской системы ПВО Freya.

Дроновая сделка — чисто коммерческое предприятие, связанное с экспортом беспилотников и интеграции дронных технологий защиты в оборонные системы стран-партнеров.

«Умеров будет координировать эту работу, а не только Ближний Восток», — отметил Зеленский и добавил, что он будет и дальше заниматься вопросами дипломатии, в частности переговорным процессом с США.

В общем, большой бизнес, за которым стоят влиятельные люди, должен продолжаться и с вопросами внешней разведки это совершенно не связано. И, как верно замечают наблюдатели в Киеве, вся эта группа товарищей, например, трудилась в 2024 году в проекте по освоению 40 миллиардов военной помощи от США.

Тогда через фейковую польскую компанию Lechmar Sp. z o. o. еще здравствующий Андрей Ермак, его ставленник в Офисе президента Олег Татаров (до сих пор занимающийся координацией работы правоохранительных органов), Умеров и Клименко украли бюджет на производство снарядов и мин крупного калибра. Со стопроцентной предоплатой — и без полученного товара.

Так что новая должность, в частности, для экс-министра МВД — синекура в качестве благодарности.

Ну а кроме того, Зеленский отчаянно пытается укрепить своё влияние на всех силовиков, с чем связано еще одно кадровое решение, случившееся в минувшую субботу. Бывший вице-премьер Тарас Качка, который согласовал с ЕС обязательство Украины принять законы, лишающие Зеленского влияния на правоохранительные органы (так называемый пакет «Качки-Кос»), отправляется послом в Евросоюз.

Решение это было засунуто в пакет из 18 назначений, где среди перечня неизвестных фамилий Качка выглядит как-то особняком. И, по большому счету, случилось это именно для того, чтобы не выполнять условия ЕС, продвигаемые им в правительстве. «Официальную версию причин отставки Банковая так и не озвучила. Но хронология показательна: человек, публично уверявший партнеров, что Украина действительно будет выполнять антикоррупционные условия, ушёл. Без пояснений.

Все источники говорят, что уволили за то, что он иногда имел опрометчивость напоминать президенту и его окружению, что как бы прям бросать партнеров со всеми обещаниями очень плохо. Ну и хоть что-нибудь по борьбе с коррупцией нужно выполнять.

А тогда Качку, как и всё правительство, убрали. И представители власти сразу вышли с тезисом: нет Качки — нет обязательств. Новый кабмин, новые правила, старые договоренности якобы больше не считаются», — поясняет главный «соросёнок» в парламенте нардеп Ярослав Железняк.

Есть только одна проблема: логика эта не работает.

Речь идет о плане из десяти пунктов, зафиксированных в совместном заявлении, соответственно, вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос по итогам неформального заседания в декабре 2025 года.

В нем говорится, что список изменений должен способствовать «реализации антикоррупционной политики и политики верховенства права» в рамках процесса вступления Украины в ЕС. От Киева, в частности, требуется провести реформу Госбюро расследований, усилив влияние в нем «международных экспертов», усилить аналогичную «независимость» Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, расширив их юрисдикцию на все высшие должности в стране.

Необходимо внедрить изменения в процессуальное законодательство, чтобы коррупционер получал приговор, а не ждал, пока дело закроют из-за срока давности, — соответствующий законопроект зарегистрирован.

Далее — независимый конкурс на должность Генерального прокурора, экспертизы, изменения по судьям — назначить без задержек членов Конституционного суда и членов Высшего совета правосудия, которые «прошли международную проверку». Конкурсные комиссии во всей, по сути, правоохранительной системе должны контролировать иностранцы.

И они же предполагаются как инструмент отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей — органа, отвечающего за отбор, оценку и карьерные решения в отношении судей.

Украине необходимо было принять Антикоррупционную стратегию и Государственную антикоррупционную программу до 2-го квартала 2026 года (то есть до конца июня) и «обеспечить высокий уровень ее исполнения». А Государственную аудиторскую службу — привлечь для проведения «системных аудиторских оценок внутреннего контроля в госсекторе», разработать соответствующий «национальный план».

И еще — активнее использовать Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК), чтобы такие его «инструменты, как управление конфликтом интересов и механизмы сообщения о нарушении, были широко интегрированы в практику внутреннего контроля и внутреннего аудита министерств и ведомств».

В общем, по сути, за свои деньги Евросоюз берет украинцев под жесткий контроль. Причем, что характерно, используя систему антикоррупционных органов, созданных американцами. И не просто берёт, а привязывает свой знаменитый кредит в 90 млрд евро именно к принятию пакета «Качки-Кос».

Грантовое сообщество, которому в такой экосистеме, естественно, тоже даются широчайшие полномочия «общественного контроля», напоминает, что Качка и другие члены ушедшего правительства брали обязательства не на себя лично, а представляя Украину как государство.

И если завтра Еврокомиссия заменит Марту Кос, ни одно обязательство ЕС также никуда не исчезнет. Так что метания Зеленского, пытающегося удержать ситуацию за счет приближенных, по уши измазанных в коррупционных делах, лишь попытка обмануть партнеров.

А партнеры, в свою очередь, понимают это гораздо лучше, чем некоторые в Киеве надеются. Поэтому положения пакета «Качки-Кос» стали маяками по открытому кластеру «Основы» и частью Ukraine Facility по кредиту ЕС.

В августе же Еврокомиссия начнет формировать ежегодный отчет о прогрессе Украины на пути членства в ЕС. В этот раз в него попадут и скандалы вокруг кадровой политики, вышедшие на первые полосы европейской прессы, и непонятные движения в оборонных закупках, и отозванные евроинтеграционные законопроекты.

Каждый невыполненный маяк — это строчка в отчете. Каждая такая строка — это дополнительный аргумент против следующего транша из пакета в 90 миллиардов евро.

И это не отвлеченная европейская бюрократия. Это реальные деньги, от которых зависит финансирование Украины. Вопреки мнению «всепропальщиков» о том, что денег на войну ей дадут сколько нужно без разговоров, — это не так: деньги любят счет.

А ситуация с шулерским пасьянсом, который по-прежнему пытается раскидывать Банковая, будет провоцировать обострение как внутриполитических процессов, так и отношений с ЕС. Которые только ухудшаются из-за требований украинского руководства ускорить вступление в ЕС на фоне фактической остановки требуемых Евросоюзом реформ.

Так что вполне возможно, что заявление Зеленского о необходимости «заставить Россию» завершить войну до зимы связано в том числе именно с этим обстоятельством.