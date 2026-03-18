На фоне явно тяжелой ситуации на украинских фронтах Зеленский ведет себя очень странно: возмущается поведением Штатов, не желающих принимать «Drone Deal» (дроновую сделку) на 50 миллиардов долларов.

А бывший министр обороны — ныне занимающий пост главы СНБО Рустем Умеров путешествует по странам Залива, предлагая украинские дроны там. «Мы говорили со странами Европы, у нас есть договорённости. К нам поступали запросы с Ближнего Востока, были очень конкретные предложения. Были предложения и из Африки, и нескольких других стран», — уточнил Зеленский 15 марта, а через два дня провел презентацию на тему того, как Украина могла бы защитить британские базы на Кипре.

Надо полагать, так поступают только в том случае, если у самих нужных для войны изделий просто в избытке и можно продать излишки безо всяких проблем.

Однако проблемы очевидно есть, иначе непонятно, почему сборы на дроны продолжаются ежедневно, чем занимается куча «волонтеров», начиная с крупнейших воротил этого рынка — Сергея Притулы, Сергея Стерненко, а также Telegram-каналов с большими аудиториями.

Что же тогда продаёт Зеленский? Ответ: схему. Работающую, хорошо смазанную схему освоения бюджетов, на которой уже отлично «наварилась» нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и её ближайшее окружение.

А раз такие уважаемые люди могут поручиться за продавца — он чувствует себя очень уверенно, предлагая услуги другим покупателям.

Непокорные генералы

Для понимания сути «дроновых сделок» Зеленского придется вернуться в весну 2025 года.

Тогда в вооруженных силах (ВСУ) произошли занимательные кадровые перестановки, которые подавались как обычный конфликт военных подходов. В действительности же всё крутилось вокруг самого финансово ёмкого сегмента войны, а именно, бюджетов Сил беспилотных систем и всей непрозрачной сферы закупок дронов, радиоэлектронных средств и связанных с ними иностранных контрактов.

В отставку тогда были отправлены глава этих самых сил Вадим Сухаревский и командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый. Фигуры, оказавшиеся неудобными в ситуации, когда от них требовалось простое согласие и выполнение команд окружения Зеленского и экс-главы его офиса Андрея Ермака при операционном сопровождении Александра Сырского и при ключевой роли министерства обороны под руководством Умерова.

Официальная версия о разногласиях по вопросам стратегии и управления очень быстро перестала работать, поскольку параллельно в информационном поле начала грохотать тема украденных средств на фортификационные сооружения.

Оказалось, что проект так называемой линии Зеленского «успешно завершен». Тысячи километров оборонительных сооружений с вполне реальными «зубами Зеленского» — валяющимися повсюду кучами бетонных тетраэдров, оказались имитацией. Под которую был списан почти миллиард долларов.

Так что повторять успех уже было нельзя.

У воротил с Банковой возникла необходимость в новом мегапроекте, который одновременно закрывал бы репутационные провалы (обсуждение факта отсутствия полевой фортификации бурлило даже в украинской «тюремной» блогосфере) и открывал новые каналы финансирования.

Таким проектом, практически идеальным, стала «Линия дронов». В отличие от бетона, беспилотники невозможно «выстроить в конструкцию» и пощупать, их легко превращать в цифры и заявлять наличие миллионов единиц.

В частности, около 4,5 миллиона FPV-дронов на сумму порядка 2,8 миллиарда долларов только на 2025 год, притом что реальное производство остаётся в значительной мере гаражным и полукустарным. А значит, разрыв между себестоимостью и контрактной ценой может быть кратным.

Именно эта особенность делала дроновую тему куда более выгодной для приписок, завышений и перераспределения средств через контролируемые подрядные структуры. Изначально кураторство должно было оставаться за Силами беспилотных систем под руководством Сухаревского, однако его попытки опираться на реальные характеристики и эффективность привели к изменению конфигурации.

Управление было выведено в контур Сухопутных войск, а ключевой фигурой стал Роберт Бровди по прозвищу «Мадяр», человек с интересной деловой биографией (бывший рейдер на аграрном рынке), но при этом близкий к Ермаку.

Драпатый оказался лишним по тем же причинам: самостоятельность и нежелание брать на себя ответственность за потенциально проблемные решения сделали его фигурой, которую необходимо было устранить. Цепочка отставок имеет под собой не стратегическую, а финансовую логику, и тут в эпицентре истории появляется крайне примечательная германская компания Helsing.

На примере её сотрудничества с министерством обороны и можно в подробностях рассказать про «Drone Deal» им. Зеленского.

Детище тётушки Урсулы

Главным персонажем этой истории является дрон HF-1, поставки которого на Украину крупнейшим подрядчиком Бундесвера, компанией Helsing, должны были стать одним из важнейших элементов аферы под названием «Линия дронов».

А дальше выстроилась цепочка юридических лиц, адресов и конкретных людей, через которую верхушка киевского режима отмыла циклопические суммы для себя и своих европейских покровителей.

Helsing позиционирует себя как ведущая европейская оборонно-технологическая структура. Она развивает возможности оборонного ИИ и программно-определяемые возможности разведки для нанесения ударов в кооперации со структурами НАТО. Фирма декларирует свои инновации и инструменты ни много ни мало как «щит восточного фланга ЕС и НАТО».

При этом фирма не является изолированным технологическим игроком. Она встроена в гораздо более широкую систему европейского оборонного и политического лоббизма, где решения о контрактах и приоритетах в финансировании формируются в рамках устойчивых связей между государственными структурами, частными подрядчиками и консалтинговыми группами.

А они на протяжении последних лет последовательно выстраивали модель перераспределения бюджетов через так называемые «инновационные проекты».

Ключевой фигурой здесь является Гундберт Шерф, создатель Helsing, работавший в Федеральном министерстве обороны Германии в период, когда это ведомство возглавляла Урсула фон дер Ляйен. Именно в этот период вокруг немецкого оборонного ведомства разгорелся крупный скандал, связанный с привлечением внешних консультантов.

Ведомство тогда обвинили в непрозрачности контрактов и принятии решений в интересах конкретных лиц. Шерф пришел на госслужбу из консалтинговой компании McKinsey вместе с некой Кетрин Судер, которая была приведена к присяге 1 августа 2014 года в качестве постоянного госсекретаря минобороны с задачей реформирования сектора вооружений.

Как говорят знающие люди, некоторый период троица во главе с фон дер Ляйен была практически неразлучна. И их деловое партнерство явно не завершилось с уходом Урсулы на повышение. Однако фактический путь HF-1 на Украину начинается не в Германии, а в британском реестре, где в 2023 году регистрируется One Way Aerospace UK Ltd (она позднее заключит договор с Helsing на поставку дронов на Украину). И в составе учредителей этой структуры появляется некто Роман Антонов, украинский менеджер, ранее связанный с украинскими технологическими компаниями, связанными с экс-министром обороны Умеровым.

Позднее это будет другое юрлицо (Terminal Autonomy), но с теми же учредителями. Антонов же оказывается среди соучредителей юрлица с уставным капиталом всего в тысячу гривен. Что не помешало заключить многомиллионные контракты с минобороны.

Поскольку он — человек Умерова.

Ну а оплачивали весь этот банкет, конечно же, европейские и американские граждане, в то время еще страстно поддерживавшие неуемную макрофинансовую помощь Киеву.

Первоначально речь велась о поставках сначала 1600 дронов HF-1 с возможностью расширения до ещё 2400. Затем подписали контракт еще на 4000 единиц, при заявленной цене около 16 700 евро за один аппарат, тогда как оценки себестоимости находятся на уровне примерно 2200 евро.

Неплохой такой бонус в почти 93 миллиона евро. Такое может быть интересно кому угодно. Даже США.

Схема на миллиарды

В рамках закупок была развернута медиакампания, объясняющая, что HF-1 — «умный дрон», беспилотник с модулем искусственного интеллекта Altra, способный действовать автономно при потере связи, выдерживать воздействие радиоэлектронной борьбы и поражать цели на дистанциях до 100 километров (при реальной рабочей дальности не более 45–50 километров).

Больше года ушло на разворачивание этой схемы. После этого, в начале 2025-го, как говорят собственные источники ИА Регнум, внутри системы возникает конфликт.

Вадим Сухаревский готовит доклад, в котором указывает на несоответствие заявленных характеристик реальности, на нестабильность работы и на ограниченную эффективность, а бывший руководитель «Укроборонпрома» Олег Гуляк открыто говорит о том, что украинские разработки дешевле и эффективнее, что делает импортный контракт не только дорогим, но и сомнительным с военной точки зрения.

15 апреля 2025 года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура начинают проверку попытки заключения контракта с участием Helsing и Terminal Autonomy, допрашиваются заместитель министра обороны Иван Гаврилюк и Роман Антонов, назначаются экспертизы.

Однако уже в мае активная фаза расследования фактически сворачивается без вручения подозрений, что объясняется корявенько, но внятно: финансирование проходит через внешние источники, включая Великобританию, Швецию, США и бюджет Германии, что якобы выводит схему из-под юрисдикции НАБУ.

После происходит окончательная развязка внутреннего конфликта — то самое увольнение Сухаревского (и Драпатого), а на его место приходит «Мадяр», который уже 3 июня заявляет о необходимости вернуться к теме HF-1 и о появлении новых модификаций, включая возможный HF-2. Тем самым фактически перезапуская всю конструкцию и переводя её на следующий этап.

Речь уже идет про десятки тысяч БПЛА для бутафорской «Линии дронов».

По имеющимся у нас данным, фактическое прекращение расследования случилось после того, как Умеров донес до Зеленского информацию о том, что за Helsing стоит непосредственно фон дер Ляйен. А тот получил подтверждение непосредственно от ее ближайшего окружения.

«Drone Deal» согласовывается уже на новом, более масштабном уровне и при непосредственном участии «верховного главнокомандующего» — теперь это не просто откаты, а полноценная доля в бизнесе. После чего глава НАБУ Семён Кривонос получает сигнал и дело не имеет дальнейшего развития.

И если собрать все элементы в одну линию, то картина становится предельно конкретной.

Банковая в лице Зеленского и Ермака формирует внутренний контур управления потоками; минобороны во главе с Умеровым обеспечивает оформление контрактов; военное руководство в лице Сырского и Бровди создаёт прикрытие в виде «боевого применения».

А внешняя связка через Helsing, Шерфа и круги, связанные с фон дер Ляйен, обеспечивает международное политическое прикрытие и доступ к финансированию. Цена вопроса — миллиарды евро.

И да, контракты на поставки дронов компании Helsing действуют по сей день. Знающие люди говорят о не менее чем 30 тысячах уже поставленных единиц, но вполне вероятно, что их много больше.

Фон дер Ляйен же, отлично заработав на войне и «Линии дронов», вместе с Шерфом в последние полгода выступают главными идеологами и лоббистами теперь уже европейской «стены дронов». Аппетит приходит во время еды.

А Зеленский мечтает про 50 миллиардов по той же схеме теперь уже от американцев. Изготовив отчеты о производстве миллионов дронов, при этом реально произведя и закупив в разы меньше, имея поток денег от доноров, которые шлют транши в обмен на «долю малую», отчего бы и не замахнуться на джекпот?