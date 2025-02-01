Большое горе, обрушившееся на всех украинских грантоедов в виде приостановки на три месяца матпомощи из США, обернулось неожиданным событием титанических масштабов. На виду у всех «международных партнеров» и собственной обескураженной публики лучшие люди страны устроили грязную драку за денежки Агентства оборонных закупок (АОЗ) — конторы, созданной при минобороны Украины для большей «прозрачности».

Иван Шилов ИА Регнум

Ввиду новых обстоятельств живые доллары куда важнее формальностей и политеса: ситуация в мире меняется, и нужны решительные действия. А туда, где пахнет американской валютой, тут же стекаются косяки рыбешки помельче. «Борцы с коррупцией» и «журналисты» всех мастей немедленно использовали ситуацию, чтобы наперебой показывать свою нужность и, может быть, через три месяца снова получить финансирование. Ну, по крайней мере, побороться за то, что еще осталось.

Так что алчность министра Рустема Умерова, все ходы его крымскотатарского клана, все взятки и все схемы (в том числе прошлых лет) тут же извлекаются на всеобщее обозрение с жестокостью вивисектора на потеху G7, уже осудившей происходящее на Украине.

Но главное, никто уже не вспоминает, что «страна воюет», что украинской армии отчаянно нужны боеприпасы и каждый снаряд на счету. Почтеннейшая публика сплелась в тугой клубок борющихся тел, из которого то и дело вылетает чьё-то грязное бельё. Потому что 7 миллиардов долларов, которые расходует агентство, могут быть последними деньгами, которые придется украсть в этой жизни.

А это гораздо важнее и Украины, и вообще всего на свете.

Большой карман

Появление АОЗ в июне 2022-го с точки зрения ответственных лиц минобороны Украины было огромным недоразумением, поэтому вплоть до января прошлого года оно толком не работало. Перевести на него функции профильного департамента министерства пришлось нехотя, поскольку постоянные скандалы с закупками, на которых кто-то наживается (включая знаменитые «яйца по 17 гривен» предыдущего министра), вынуждали руководство страны не выглядеть столь постыдными ворами.

Руководить агентством поставили мало кому известную Марину Безрукову, которая раньше занималась энергетикой, а не боеприпасами. За 2024 год ей выделили бюджет в 306 млрд гривен, которые успешно потрачены. Как следует из отчета, «за прошлый год удалось снизить или удержать закупочные цены на боеприпасы критической номенклатуры, заключить контракты с 50 зарубежными компаниями и профинансировать контракты с 155 украинскими производителями». На текущий год дали столько же.

Агентство оборонных закупок Украины Марина Безрукова решила побороться за кресло главы АОЗ

Однако по данному поводу, конечно же, есть и другое мнение: денежки-то ушли, а фактические поставки совершены только на 60%.

Возмущение сквозит буквально из каждого слова, которыми министр Умеров описал своё решение убрать Безрукову и парочку членов наблюдательного совета АОЗ.

«К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, «сливы» контрактов, «слив» информации (правоохранители обязательно еще проверят эти факты), пиар бездеятельности и невыполнения КРІ (англ. «ключевые показатели эффективности». — Прим. ред.) подчиненным предприятием МОУ. Закупки оружия, которые должны быть закрытыми во время военного положения и полномасштабной войны с РФ, почему-то превратились в «Амазон», где каждый пользователь Интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей. А масштабы этих закупок, которые были бы, по крайней мере, соизмеримыми с пиаром в СМИ, наши защитники на фронте так и не почувствовали. Поэтому я принял решение отстранить всех, кто провалил эту работу»,— заявил глава минобороны и анонсировал «перезапуск».

Кроме того, он заявил, что теперь АОЗ будет возглавлять глава Государственного оператора тыла, некий Арсен Жумадилов, видный крымскотатарский активист, который один во всём министерстве только и работал в поте лица, боролся за качество питания. Если, конечно, верить Умерову.

Солидарна с минобороновским начальством и глава парламентской фракции «Голос» Александра Устинова, которая в свое время конкурировала с Безруковой за место руководителя в АОЗ. Тоже говорит, что работа поставлена из рук вон плохо, «десятки миллиардов гривен висят по несколько месяцев» на счетах АОЗ, при этом предложения от торговцев оружием «где-то теряются», а закупки происходят через компании-прокладки. При этом зарплаты у сотрудников агентства заоблачные, офис в престижном бизнес-центре, а в автопарке — красивые и дорогие машины.

«Как ни досадно это признавать, но агентство в нынешнем руководящем составе не может справиться с задачей, возложенной на него. Вместо контрактов — постоянные скандалы и слив информации, названий компаний, которые часто связаны с иностранными спецслужбами и тянут нам то, что не должны были бы. Весь мир узнает из якобы закрытой информации цены, по которым мы покупаем, и у кого. Это недопустимо в военное время, потому что это ничем, кроме как подыгрыванием врагу, назвать нельзя», — написала Устинова в открытом письме.

Безрукова же отбивалась, давая интервью и уверяя, что никаких претензий к её работе не было, никаких кипиай ей никто не рисовал, а покупали то, что утверждено МОУ и Генштабом. Выполнять команду «бегом марш» девушка отказалась и заявила, что попытки убрать ее с должности — «юридический кринж», а контракт продлен еще на год.

Вот тут-то и понеслось.

Яма для грантоеда

Первое, что припомнили многочисленные шакалы антикоррупционных расследований, так это 23 миллиарда гривен, которые министр в декабре прошлого года отобрал у АОЗ, чтобы отдать просто неизвестно кому.

«Это самая большая «одноразовая» афера этого года, что я видел. …Итак, 23 миллиарда гривен одним махом хотят вывести на зарубежную «прокладку» со 100-процентной оплатой вперед за оружие, которое никто не видел. Мало того, что его цена завышена, здесь есть риск просто больше никогда не увидеть этой кучи миллиардов», — вещал тогда основатель проекта «Наші гроші» Юрий Николов, которого теперь обильно цитируют все кому не лень.

В общем, некая польская фирма отправила в украинскую Госпогранслужбу щедрое предложение о продаже снарядов, мин и боеприпасов для реактивной артиллерии, которые пограничникам вообще не нужны. 26 ноября их руководитель проинформировал министра Умерова: хорошие сапоги, надо брать.

Тут бы ему и обратиться в АОЗ, который в теме, но не таков наш крымский татарин! Он ведь знал, что еще в 2023 году предыдущий руководитель агентства уже заключал контракт с этими мутными поляками и в итоге закупка сорвалась, поскольку поставщик начал рассказывать небылицы, почему нельзя отдать заказанные 25 тысяч снарядов. В общем, три месяца впустую — никто не заработал.

Минобороны Украины По мнению шефа, Арсен Жумадилов (слева) заслуживает две должности сразу

Поэтому Рустем Энверович решил сделать хорошо, то есть сам: забрал уже у нового руководителя Безруковой указанные миллиарды, перекинул их пограничникам, а они подписали контракт. Мины со снарядами пока никто не привез, но кто сказал, что они вообще нужны? Правильно, никто.

Во-вторых, немедленно было выяснено, что записи в реестрах минюста о назначении Жумадилова исправлялись трижды, и делал это человек, имеющий прямое отношение к главе офиса президента и серому кардиналу Андрею Ермаку. В результате 31 января было отменено предыдущее решение, согласно которому руководителем органа по закупке вооружений снова стала Марина Безрукова, объявленное технической ошибкой. Денег всем, кому надо, заносил помощник Умерова, еще один активист Ленур Мамбетов.

Жумадилов в итоге приобрел статус представителя ГП «Агентство оборонных закупок» с ограничением «временное исполнение обязанностей директора на время служебного расследования», а девушка сохранила статус руководителя с ограничением «отстранена от исполнения должностных обязанностей на время служебного расследования». И публично обратилась к Зеленскому с требованием вмешаться в этот цирк.

В-третьих, бывший любимец посольства США, глава правления «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин назвал такие действия «атакой на антикоррупционную реформу в оборонной отрасли», о чем уже написали Financial Times, New York Times, Bloomberg и кто-то еще. «Кроме того, имеем твердую позицию НАТО и послов G7. Такой позор на весь мир. В такое критически важное для выживания Украины время»,— написал Шабунин и отправился в созданное американцами Национальное антикоррупционное бюро с заявлением о совершении Умеровым преступления по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Ну, и в качестве вишенки на торте одно из старейших получателей грантов, издание «Украинская правда» сообщило, что в прошлом году у АОЗ не просто забирали деньги, но и пытались слить с жумадиловским Госоператором тыла. Так что нынешний маневр, по сути, то же самое, только в профиль.

«Министр, который нарушает закон; который своими решениями продолжает невыполненные оружейные контракты; в министерстве которого по состоянию на ноябрь 2024 года внутренний департамент ДВТП (военно-технической политики. — Прим. ред.), который параллельно с АОЗ ведет оружейные контракты, не обеспечил выполнение более половины договоров (заключенных еще в 2022-2023!); который не может упростить бюрократию согласования контрактов и разрушает доверие воюющей страны к министерству обороны — также должен подать заявление об отставке», — заявила глава комитета по вопросам антикоррупционной политики в Верховной раде Анастасия Радина.

Но, естественно, никто никуда не уйдет, поскольку в этой беготне есть менее видимая часть. Нетрудно заметить, что все «соросята», то есть лишенные финансовых вливаний от США «агенты влияния» демократов, горой стоят за Безрукову. Поскольку деньги она тратила, естественно, не свои и не государственные, а американские. И военную помощь, в отличие от грантов USAID, не отменили.

То есть у них забирают еще одну кормушку, а это обидно, поскольку доказывает простую истину: влияние грантовых активистов на внутреннюю политику, которое они имели при Байдене, быстро заканчивается. Предложение Зеленского помогать им из госбюджета — фактически приглашение сесть на цепь.

Кормушка же переходит под его контроль (хотя, конечно, лично он рулить этими деньгами не будет), что критически важно и в том смысле, что рано или поздно Госдеп США вернется к жизни и про потраченное спросит. Лучше, когда отчетные документы находятся в руках у проверенных людей, а не каких-то любителей «прозрачности». На них-то как раз всё и спишут в случае чего — встречные обвинения в адрес Безруковой озвучены совсем неспроста.

А то, что для ВСУ закупают минометные мины, которые не летают, гранаты, которые не взрываются, дефективные пулеметы и призрачные польские снаряды, и так всем известно — те же самые грантоеды регулярно писали о таких безобразиях, не жалея красок. Роя, получается, могилу, ближнему своему.