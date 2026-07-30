Кампания государственного вандализма в Прибалтике продолжается. Правящие националисты нацелились на братские кладбища — солдатские останки эксгумируют, складывают в мешки, а потом закапывают в малолюдных местах.

ИА Регнум

Кроме того, в регионе еще не полностью уничтожено советское мемориальное наследие: последние оставшиеся монументы находят и с огромной радостью ликвидируют.

«Миф о Великой Отечественной»

В Литве принят закон, открывший возможность к уничтожению советских братских захоронений, находящихся в людных местах городов, — их признают «пропагандистским наследием тоталитаризма».

В этом году были эксгумированы останки советских военных, много лет покоившиеся в центре города Шяуляй: теперь там возводят «зону отдыха». Кости 49 человек сейчас хранятся в мешках — их планируют закопать близ захоронения советских военнослужащих, расположенного рядом с Гинкунайским кладбищем.

А в июле гробокопатели (литовские СМИ упорно называют их «археологами») начали эксгумацию останков советских солдат в городке Вевис неподалеку от Вильнюса. Перед началом кощунственного акта был распущен слух о том, что якобы братское захоронение на центральной площади Вевиса — фальшивое.

«В источниках утверждается, что здесь захоронено 111 человек, но площадь слишком мала для такого количества. Приходили несколько местных жителей, которые сказали, что здесь уже все перекопано и мы ничего не найдем», — сказал «археолог» Тадас Шиманаускас.

Солдаты были захоронены в самом центре, возле католического костела Св. Анны. Ранее там стоял памятник и горел Вечный огонь. Эти объекты демонтировали ранее, но оставалась надежда, что оставят в покое хотя бы могилы.

Однако еще в декабре 2024 года директор государственного «Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы» Арунас Бубнис дал понять, что могилы тоже придется убрать.

По его мнению, «место захоронения военнослужащих Советского Союза времен Второй мировой войны в Вевисе должно быть ликвидировано в соответствии с требованиями Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года о защите жертв международных вооруженных конфликтов».

Протокол содержит положения, касающиеся защиты воинских захоронений. Статья 34 гласит, что останки солдат и их захоронения должны пользоваться уважением. В соответствии с конвенциями, могилы воинов должны содержаться должным образом и не могут быть осквернены.

Нормы призваны гарантировать, что даже могилы бывших врагов будут защищены от надругательства. Однако литовские власти, чью позицию выражает Бубнис, настаивают: их действия не нарушают конвенции, а якобы наоборот — соответствуют им. Дескать, захоронения не ликвидируются, а переносятся в более подобающее место.

В Женевских конвенциях существует положение, которое допускает эксгумацию «в случае общественной необходимости». Литовские власти трактуют «десоветизацию» и «освобождение общественных пространств от пропаганды тоталитаризма» именно так. Бубнис утверждает, что мемориал в Вевисе — это «место закрепления и распространения мифа о Великой Отечественной войне».

По просьбе мэра города Электренай (Вевис входит в состав этого муниципалитета) Гядиминаса Раткявичюса так называемая «комиссия по десоветизации», оценив захоронение, признала его «нарушающим установленный законом запрет на пропаганду тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий на общественных объектах».

Раткявичюс сообщил, что самоуправление было готово ликвидировать братское кладбище за собственный счет, но государство выделило на это около 130 тысяч евро. «Эти средства мы с радостью принимаем», — сказал Раткявичюс. По его словам, найденные останки после проведения «антропологических исследований» будут перезахоронены на городском кладбище.

Издевательство над памятниками

18 июля представитель российского Министерства иностранных дел вручил временному поверенному в делах Эстонии Мареку Юхтеги ноту протеста в связи с демонтажем памятника, установленного на братской могиле советских солдат в деревне Йыгевесте.

Монумент возвышался на братской могиле 795 солдат и офицеров Красной армии (личности 726 из них установлены), освобождавших Эстонию от фашистов в годы Великой Отечественной. Представитель МИД России Мария Захарова отмечает, что никаких данных об эксгумации и месте их перезахоронения в публичном доступе нет, а потомки пребывают в неведении о том, где теперь лежат их деды и прадеды.

Захарова также отметила, что Йыгевесте — место, хорошо известное россиянам. С 1823 года здесь стоит мавзолей генерал-фельдмаршала Михаила Богдановича Барклая-де-Толли. И здесь же более 130 лет спустя в 1944 году почти 800 красноармейцев на берегу реки Вяйке-Эмайыги отдали свои жизни за свободу Эстонии. Они были захоронены в нескольких метрах от усыпальницы генерала. В советское время подчеркивалась преемственность поколений героев, освобождавших Россию и Эстонию от вражеских полчищ.

С 2022 года Эстонский военный музей последовательно демонтирует памятники, установленные советскими властями, и организует перезахоронение останков, находившихся под ними.

Четыре года назад по приказу тогдашнего премьер-министра Каи Каллас была сформирована рабочая группа, которая каталогизировала 322 советских памятника на территории Эстонии и рекомендовала 244 из них к сносу или замене. Монумент в Йыгевесте долгое время не трогали, но теперь демонтировали и его. В Военном музее сообщили, что «проводится сортировка останков, чтобы затем перезахоронить погибших».

Особого рода расправа постигла мемориал, находившийся близ селения Техумарди на острове Сааремаа. Два года назад доломитовые могильные камни с пятиконечными звездами и именами 190 погибших солдат были вывезены, а останки воинов перезахоронили в глухом месте.

Монумент же был, как заявили чиновники, «художественно переосмыслен». По сути — изуродован. С обелиска, установленного в 1966 году, сняли советскую звезду, а текст о павших героях заменили буквами эстонского алфавита.

«Его больше нельзя воспринимать как пропагандистский объект. Благодаря вмешательству художника первоначальный посыл, как видно на памятнике, ''рассыпан'' на отдельные буквы», — пояснил консультант по художественному наследию департамента охраны памятников старины Юри-Мартин Лепп. Работы по «художественному переосмыслению» монумента обошлись эстонскому налогоплательщику примерно в 20 000 евро.

В Эстонии остаются 25 советских памятников, которые пока не демонтированы из-за споров между владельцами и муниципальными властями. Дело в том, что, если объект не является воинским захоронением, его удаление без разрешения собственника невозможно.

В центре конфликта оказался монумент в Силламяэ, установленный в 1975 году в честь 30-летия Победы. Власть в городе принадлежит Центристской партии, за которую голосуют русскоязычные жители Эстонии (их в Силламяэ абсолютное большинство), — и они категорически против сноса. Горожане не простят «центристам», если те дадут слабину.

Правящие в стране националисты бесятся, но у них пока нет инструментов, позволяющих настоять на демонтаже. «Вину» за сложившуюся ситуацию они возлагают на президента Эстонии Алара Кариса, весной 2023 года отказавшегося подписать закон о безусловном демонтаже всех советских памятников.

Добрались до декоративного искусства

20 июля завершилась «деколонизация» таллинского центра культуры «Мере». Когда-то это был советский Дом офицеров флота, и до этого месяца он сохранял свою первоначальную внутреннюю роспись.

На фресках на фоне синего неба и яркого солнца улыбались одетые в парадную форму советские военные моряки. Их взгляды были устремлены в светлое будущее, а за их спинами на башне Длинный Герман развевалось знамя Советской Эстонии.

Даже антисоветски настроенные искусствоведы нехотя признавали, что эти фрески — очень цельное и совершенное произведение искусства, ведь их создатели были представителями ленинградской академической школы и великолепными мастерами.

Теперь эти изображения, более 70 лет открывавшиеся глазам посетителей, закрыты белым натяжным плафоном. «Пятиконечные звезды, красовавшиеся на первом балконе и на портале сцены, закрыты теперь розетками с нейтральным мотивом. С портала убрано изображение серпа и молота», — похвастался директор центра Керт Талисту. Некоторые демонтированные элементы гипсового декора обещают сохранить и показывать посетителям в особой комнате.

В течение последних месяцев студенты Эстонской художественной академии и Таллинского университета проводили акцию «Охота на монументы», в рамках которых они собирали данные и картографировали еще сохранившиеся произведения искусства советского периода.

Значительная их часть до сих пор находится на территории бывших колхозов, в школах, домах культуры, производственных зданиях и других общественных учреждениях. Многие преданы забвению и могут располагаться в труднодоступных местах.

Студенты просят местных жителей помочь им в поиске. Прежде всего их интересуют декоративные скульптуры, витражи, настенная роспись, панно, сграффито, барельефы и суперграфика.

Приветствуются как сведения о точном местонахождении объектов, так и старые фотографии, воспоминания.

Студенты представят результаты своих поисков 31 июля. Утверждается, что состоится «обсуждение вопросов изучения и сохранения произведений монументального искусства советского периода». Однако, судя по всему, ищут объекты, чтобы как можно быстрее уничтожить, когда дадут отмашку.

На днях министр юстиции Лийза-Ли Пакоста предложила парламенту принять закон о том, что здания, построенные в период «оккупации», несущие «символику оккупационного режима» или «разжигающую вражду символику», больше нельзя было брать под государственную охрану — даже если они имеют художественную ценность. По мнению министра, это «помогло бы решить долгий спор».