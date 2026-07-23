17 июля в Черкасской области украинские тэцэкашники, по доносу «свидомых» соседей, поймали молодого человека, который четыре года прятался в погребе, изредка выходя наружу только по ночам.

ИА Регнум

Длительное нахождение в сыром плохо освещенном помещении, без свежего воздуха и без живого общения начисто сломало его физическое здоровье и психику. «Ухылянт» оброс длинными волосами, не стриг всё это время ногти, что ярко свидетельствует о его полном моральном сломе. Несчастную жертву ТЦК отправило в учебку, после которой ее ждет дорога на фронт — дорога в один конец.

Но, кажется, парню это уже не слишком страшно. Попробуйте сохранить голову в порядке, если изо дня в день вы годами живете взаперти, без общения, в постоянном страхе.

А таких людей — сотни тысяч, и это только одна категория украинских граждан, которая натурально сошла с ума. Но если их не видно и не слышно, то с другими всё наоборот: они постоянно на виду и даже заседают в Верховной раде, как нардеп Марьяна Безуглая, признавшаяся, что страдает биполярочкой.

«Картоночный майдан» с вопящими молодыми людьми, публично оскорбляющими целого командующего ВСУ, массовые драки с военкомами с переворачиванием машин, потоки ненависти в соцсетях и голые люди на одесском пляже, фотографирующиеся на фоне горящего корабля.

Что всё это объединяет?

Ответ на вопрос дает нам целый комплекс данных из официальной информации Минздрава, таблиц Института судебной психиатрии и интервью таких специалистов, как генеральный директор Института медицины труда им. Ю. И. Кундиева НАМН Украины, президент Украинской ассоциации врачей-психологов Богдан Божук.

В принципе он может быть очень коротким: украинские граждане демонстрируют массовый слом психики, который проявляется в совершенно разных формах. У одних он выливается в апатию и безразличие, как у несчастных «ухылянтов», у других, особенно у молодежи, выражается в нездоровой гиперактивности.

Для контраста с нынешним положением дел можно взять советские хроникальные зарисовки 70–80-х годов различных украинских городов, в то время их любили делать, чтобы показывать в киножурналах. На экране — спокойные, уверенные в себе уравновешенные люди идут по своим делам: на работу, по магазинам, гуляют с детьми, просто отдыхают и наслаждаются хорошей погодой.

Представить себе такую обстановку на современной Украине вряд ли возможно: там люди живут в хроническом стрессе, ожидании худшего, постоянно ждут каких-то неприятностей и легко срываются в истерику.

«По нашим оценкам, может быть, даже более 50% населения Украины, имеющих те или иные симптомы психических расстройств. По некоторым исследованиям, даже до 80% украинцев трудоспособного возраста имеют отдельные симптомы. Однако являются ли они отдельным симптомом или частью более глобального заболевания, здесь сказать довольно трудно, — объясняет Богдан Божук. — Почему люди не обращаются за помощью? Система охраны психического здоровья остается определенным образом стигматизированным направлением, и люди просто не хотят туда обращаться. Для многих это признак слабости».

Официальный диагноз психического расстройства на Украине может быть установлен только по добровольному обращению человека в систему по оказанию психиатрической помощи. То есть если симптомы есть, но к психиатру человек не обратился, то в официальной статистике он не отражен.

Однако официальные данные всё равно свидетельствуют о резком росте обусловленных стрессом диагнозов за период войны.

В 2025 году каждый четвертый новый психиатрический диагноз касался заболеваний, вызванных стрессом. Чаще диагностировали состояния категории «острая реакция на стресс и расстройства адаптации» — это состояния психики, развивающиеся после травматического события. В условиях войны это могут быть обстрелы, близкие попадания, потеря близкого человека или другие события, провоцирующие психическую реакцию.

Наиболее обсуждаемым диагнозом этой категории является ПТСР, случаи официального диагностирования которого с 2020 по 2025 год выросли в семь раз. Но фактически если учесть количество людей, загнанных насильно в окопы, получивших инвалидность, увечья, перенесших тяжелые потери, то официальная статистика явно необъективна.

Минздрав какое‑то время не публиковал данные по психиатрическим диагнозам. Только в марте 2026‑го их снова открыли, но к ним возникает масса вопросов. Министерство показывает, что всего на Украине людей со всеми видами психических расстройств чуть менее 200 тысяч. В то же время, по оценкам специалистов, из-за последствий войны в психологической помощи нуждаются около… 10 млн украинцев.

Всемирная организация здравоохранения, как Божук, тоже утверждает, что из-за войны почти половина украинцев испытывает проблемы с психическим здоровьем. Так кому же верить?

В принципе, всем. Минздрав показывает только задокументированное количество «психов», которым поставили диагноз. А как поставить диагноз всем остальным, если их так много?

А главное, кто будет ставить, если и сами украинские медики находятся в состоянии перманентного стресса и тоже потихоньку сходят с ума. Около 80% медиков, работающих в прифронтовых регионах, имеют признаки профессионального выгорания. Уже через полгода после начала СВО у 14% медицинских работников были зафиксированы признаки ПТСР, а еще у 9% — симптомы депрессии.

В 2025 году такие диагнозы украинцы получали втрое чаще, чем в 2020 году. Несколько меньше, но тоже заметно возросло количество психических заболеваний органического характера, ставших следствием физических процессов: травмы, инфекции, опухоли и т.д.

Еще одна категория в официальной статистике, на которую мы обратили внимание — психотические расстройства, здесь количество диагнозов выросло вдвое. Это разные состояния, когда человек теряет связь с реальностью: имеет зрительные или слуховые галлюцинации или верит в то, что не соответствует действительности.

Как, например, целый центральный орган исполнительной власти — Институт нацпамяти Украины.

Самый распространенный диагноз — «шизофрения». У людей без биологической склонности она не возникает, но сильный стресс может стать триггером, запускающим начало болезни. Потому и этот рост может частично объясняться продолжительным стрессом войны.

Плюс повсеместно доступны наркотики, буквально ставшие новой отраслью экономики. И хотя официальные данные показывают уменьшение уровня психических расстройств в результате употребления психоактивных веществ, на деле они просто не фиксируются.

Тем более что употребление наркотиков (в первую очередь метадона, официально используемого на Украине как средство заместительной поддерживающей терапии) наиболее популярно среди действующих и бывших военнослужащих. А они не спешат бежать к психиатру и разбираться в своем безобразном внутреннем мире.

По данным фонда «Здоровые решения», опыт употребления наркотиков, алкоголя или их сочетания может быть у более чем половины находившихся на передовой украинских бойцов.

Как следствие — поток интереснейших новостей. В Измаиле 3 июня неизвестный бросил на детскую площадку гранату и сделал несколько выстрелов. Чудом в этот раз обошлось без жертв, неадекват был арестован.

17 июня в селе Большая Снитинка Киевской области вэсэушник-дезертир зарезал 17-летнюю соседку, когда та спала. А в селе Новопетровка Одесской области после ссоры с соседом солдат бросил во двор его дома гранату РГД-5, ранив и жену соседа, и собственную жену.

Психическое состояние таких людей усугубляется еще и тем, что полицаи и ТЦК хватают и отправляют в мясорубку всех, до кого могут дотянуться, в том числе и людей, уже имеющих психические расстройства и наркозависимость. То есть у кого и так были проблемы с головой, тоже идут на фронт и получают в качестве «бонуса» (если, конечно, выживут) к уже имевшимся проблемам еще и ПТСР.

А в каком состоянии сознания находились бойцы, направленные командиром бригады в село, чтобы запытать и убить двух молодых людей, мешавших его жене спать ездой на мотоцикле, история умалчивает. Но стрелять человеку в голову восемь раз подряд может только полный неадекват, потерявший ощущение реальности.

Хотя, в принципе, то же самое можно сказать и про тех, для кого нормально вдруг бухнуться вместе со всеми на колени и под крики и угрозы из «матюгальника» провожать очередных «погибших героев». Или скакать вместе в толпе под нацистские кричалки.

Процесс разрушения после «евромайдана» ведь не останавливался ни на минуту.

В 2017 году, по данным украинского Минсоцполитики, Украина уже стала лидером в Европе по психическим заболеваниям. В помощи тогда нуждались 1,2 млн граждан (более 3% тогдашнего населения). Война многократно усилила и обнажила психические расстройства, зато «единый телемарафон» превратил их в информполитику.

Страна стала сумасшедшим домом вперемешку с лагерем смерти.

Показательным тут является свежий случай из соцсетей, когда киевлянка, которая год назад в результате ракетного удара вылетела с 9-го этажа на кровати, заявила, что прощает русских и не питает ненависти в сердце.

«Почему? Потому что я лелею в сердце любовь, и только с ней я способна строить и творить свое будущее. Моя цель — вывести этот мир из состояния разрушения, поскольку считаю, что каждый имеет право на жизнь, индивидуальность и свободу. Да, я уверена, что это возможно. Я не собираюсь подстраиваться под мир, который пытается уничтожить всё, что я люблю, и всё, что для меня ценно», — написала девушка.

В ответ на это граждане начали интересоваться, «не ударилась ли она головой» при ракетной атаке. То есть, другими словами, не сошла ли с ума: как это — отказаться от ненависти? Ненавидеть — надо! Иначе «украинцев не станет».

То есть, пока ты во все стороны излучаешь безумие, украинцы остаются. Весьма впечатляющие результаты работы по разрушению психики целой нации, которая даже не замечает, что убивает себя гораздо быстрее, чем любые снаряды и ракеты.

Тем, кто остался на Украине в здравом уме, остается лишь полагаться на себя и ждать, когда всё это закончится. Но и с окончанием войны на простые времена рассчитывать не приходится. Впереди страну ждет очень интересное будущее с миллионами нездоровых людей, которым попросту некому и негде помочь.

Видимо, это и является одной из главных причин того, почему «европейские партнеры» так настаивают на продолжении войны: чем больше безумцев погибнет — тем проще для Европы.