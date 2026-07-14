Украину последние несколько дней будоражит дичайшая даже для нынешних времен история — командир 115-й отдельной мехбригады ВСУ Станислав Лучанов приказал своим подчинённым устроить расправу над несколькими гражданскими.

Иван Шилов ИА REGNUM

Причина — в его родном селе они… мешали спать жене. Тогда суровый украинский подполковник направил десяток своих подчинённых на карательную операцию — они похитили и убили двух братьев-односельчан.

Сообщение о безвестном исчезновении жителей села Калиновки Максима и Романа Мосейчуков поступило в полицию Киевской области 3 июля. Там выяснили, что между одним из них и женой офицера накануне была активная словесная перепалка:

«… молодые люди громко слушали музыку и катались на мотоциклах. В ответ на замечание братья высказались нецензурной бранью. Впоследствии мужчина односельчанки, который является военнослужащим, требовал извинений перед его женой, однако мужчины в грубой форме отказали. Решив отомстить, злоумышленник привлек к преступному плану других военнослужащих».

Для покарания грубиянов подполковник Лучанов выделил группу под командованием одного из комбатов бригады, кавалера почётного знака «Серебряный крест» старшего лейтенанта Алексея Довголенко. Под «боевую задачу» им был выделен транспорт, дрон и, конечно, у каждого был автомат.

Вот только кроме братьев Мосейчуков в список «неугодных», который составила жена Лучанова, попали ещё чем-то не угодившие ей соседи. В списке среди прочих затесался даже несовершеннолетний. Одним словом, жертв могло быть намного больше — жена у всушного комбрига оказалась злопамятная и мстительная.

Село каратели не знали, поэтому сначала просто ходили по улицам и пытались выведать адреса фигурантов списка у прохожих. Адреса и описание внешности обидчиков своей супруги подполковник своим подчинённым почему-то давать посчитал лишним, и им пришлось выкручиваться на месте.

Местные жители вполне логично подумали, что к ним пристают людоловы из ТЦК, чьи ежедневные рейды и так уже всех запугали, а потому сообщать что-либо просто отказывались.

После этого несколько дней подряд над Калиновкой «висел» разведывательный дрон, с помощью которого бойцы группы изучали местность и определяли график перемещения своих будущих целей.

Наконец в ночь на 28 июня 2026 года лихие мстители ворвались в дом братьев Мосейчуков со стрельбой и криками. Очередями бравые вояки разбивали камеры видеонаблюдение, заодно прострелили одной из своих жертв ногу. На головы несчастным надели балаклавы, связали, после чего, угрожая оружием, повезли на полигон в Полтавской области, где на тот момент и располагалось командование бригады.

Там юноши подверглись жестоким пыткам, после чего их расстреляли и закопали. Самой любопытной деталью является то, что, несмотря на заявление обиженной жены, предварительные расспросы местных и долгую разведку, всушники всё равно схватили не тех. У покойных Максима и Романа мотоцикла никогда не было, на нём катался их родственник Сергей.

За выходки которого им и пришлось так жестоко поплатиться.

Украинской полиции удалось выяснить всю картину преступления 9 июля после того, как тела убитых были обнаружены и извлечены из земли. Как именно правоохранители нашли место захоронения, не сообщается, но, скорее всего, показания дал один из соучастников или свидетелей убийства.

Иначе найти на полигоне яму с телами было бы просто невозможно.

Всего полиция при участии Военной службы правопорядка за один день задержала 9 военнослужащих 155-й отдельной механизированной бригады, после чего её командир пустился в бега. Оперативное командование группировки ВСУ «Север» объявило его в розыск.

Но бежать офицеру уже было особо некуда — в родном селе он стал изгоем.

Никакими грехами семья Мосейчуков не отличалась. Более того, отец семейства — Сергей Мосейчук — в 2022 году отправился в зону боевых действий добровольцем и погиб в Харьковской области, подорвавшись на мине. Посмертно его наградили орденом «За заслуги» ІІІ степени. Его жену после этого разбил паралич, и она полностью зависела от своих сыновей.

Старший из них, Максим, также успел повоевать в 2022 году под Киевом. Из армии он уволился буквально накануне своей гибели. Младший Роман не служил, так как получил отсрочку как сын погибшего военнослужащего. То есть каратели из 155-й бригады убили своих же «побратимов».

А жители Калиновки, узнав подробности гибели братьев, пришли в лютую ярость. Близким подполковника Лучанова пришлось срочно покинуть родное село — на заборе их дома появились надписи «Выродки» и «Убийцы», и поспать жене комбрига уже удалось бы вряд ли.

Лучанов же несколько дней прятался в Киеве, где полиция и задержала его 13 июля при силовой поддержке бойцов КОРДа — подразделения-аналога российского ОМОНа. Беглый офицер ехал в машине со своим адвокатом по Подолу, где его и поймали, буквально выдернув из автомобиля.

Преступнику грозит от 15 лет заключения до пожизненного срока.

Тем временем девять ранее задержанных военнослужащих 155-й омбр суд отправил под предварительный арест на 60 суток. Заседание правоохранители пытались максимально засекретить от прессы, что им, правда, не особо удалось.

Непосредственный исполнитель воли своего командира старший лейтенант Довголенко, как мог, его выгораживал. Но в сложившейся ситуации это было бесполезно — и детали преступления, и показания жителей Калиновки указывали на подполковника Лучанова.

А он — персонаж вполне соответствующий принятому им решению на убийство людей.

Кавалер орденов «За мужество» и Богдана Хмельницкого трех степеней был поставлен командовать бригадой только в феврале этого года. А до этого он был начальником штаба скандально известного 425-го штурмового полка «Скала», о котором подробно рассказывало ИА Регнум.

Этот полк получил широчайшую известность из-за поставленных на поток издевательств, избиений и пыток в учебном центре, где регулярно (и очень быстро) умирают попавшие туда мобилизованные. А те, кто доживает до отправки на передовую, убиваются в бессмысленных штурмах, работая как «пожарная команда» и «личная гвардия Сырского».

После громкой публикации в СМИ об ужасах, творящихся в «Скале», командир полка был временно отстранен от должности на время проведения правовой проверки и расследования возможных нарушений прав и гибели военнослужащих.

Теперь дошла очередь и до его бывшего начштаба Лучанова. Кроме похищения и убийства братьев Мосейчуков, Госбюро расследований взялось проверить загадочные исчезновения и «пропажи без вести» военных из 155-й бригады — правоохранители предполагают, что неугодных военных могли по приказу комбрига точно так же убивать, списывая смерти на «боевые потери».

Хотя калиновские жители опасаются, что дело попытаются «спустить на тормозах», сделав козлами отпущения только рядовых исполнителей, а самому Лучанову дадут «пересидеть» в СИЗО до тех пор, пока скандал не утихнет.

Тем не менее и внутри, и снаружи Украины все получили еще одну возможность убедиться в том, что представляют из себя современные ВСУ, якобы сражающиеся за какие-то права и свободы. И как бы подтверждая, что комбриг-155 не является каким-то уникальным феноменом, другой украинский офицер, полковник Александр «Гром» Грамарчук, на своей странице в социальной сети поддержал коллегу.

«Если кто-то хочет знать, жмурану ли я цивила за своих родных, то отвечу утвердительно: да. Хоть цивила, хоть не цивила. И еще своими руками разберу как свинью на Пасху. Без посредников и помощников», — грозно заявил «Гром», известный, впрочем, не подвигами, а военблогерством.

И еще тем, что небезызвестный Алексей Арестович* называл его «самым зад. ченным и смешным моим подчиненным в вертикали информационной работы Сухопутных войск».

Возможно, этот факт не заслуживал бы столь обширного упоминания, да вот только одобрительный лайк с сердечком под указанным постом поставил не кто иной, как бывший Главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании (и один из главных претендентов на кресло президента) Валерий Залужный.

Можно живо представить, что творилось и творится на «подконтрольных территориях» начиная с 2014 года. Возникает логичный вопрос: если эти нелюди творят такое с собственным населением даже в глубоком тылу, каково приходится людям, которые оказываются целиком и полностью в их власти в зоне боевых действий?

Впрочем, он риторический.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов