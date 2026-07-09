После массовых беспорядков во львовском районе Сихов поздним вечером 8 июля полиция, СБУ и высшие органы власти буквально стоят на ушах. Поскольку кадры, как разъяренная толпа переворачивает автомобиль ТЦК и лупит военкомов, разошлись «на радость российской пропаганде», но самое главное — попали в массовые общественные настроения.

Иван Шилов ИА Регнум

Люди смотрят видео, снятые с разных ракурсов, и радуются.

По словам очевидцев и СМИ, причиной «восстания» стало то, что сотрудники ТЦК провели очередную силовую мобилизацию, задержав двух парней, один из которых, по словам военкомов, 1996 года рождения и с 12 июня 2026 г. пребывал в розыске.

Особенное возмущение вызвало то, что в самом начале конфликта сотрудник ТЦК на камеру, никого не стесняясь, ударил одного из задерживаемых в затылок. Местные паблики оперативно сообщили, что это местный тренер по единоборствам Роман Удут.

Некоторые из них даже уточнили, что он «не является военным, а согласился за деньги ловить мужчин».

После того как микроавтобус с задержанными уехал, на месте еще оставался джип — «группа прикрытия». К автомобилю ТЦК подошли знакомые задержанных парней и случайные прохожие, завязалась перепалка, машину заблокировали. Далее военкомы выскочили из служебного автомобиля, и один из них нанес удар в голову парню, который отстаивал права задержанных.

После этого и «понеслось».

Возле машины «людоловов» стали собираться местные жители — сначала их были десятки, потом сотни, преимущественно молодежь и подростки. Люди скандировали оскорбления — пригодился опыт уличных революций. Сотрудники ТЦК всё время хватались за табельное оружие, но применить его не решались.

Время перевалило за полночь, наступил комендантский час, но толпа не собиралась расходиться. В толпе прозвучали выстрелы. По одной версии вразумить людей пытались полицейские, по другой — военнослужащий ВСУ, который находился в увольнении и не желал, чтобы произошло кровопролитие.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич утверждает, что под горячую руку толпы попали несколько военнослужащих ВСУ, которые пытались успокоить людей. Их приняли за «людоловов», поскольку были они в военной форме.

Но в центре внимания толпы находилось несколько военкомов, которые пару часов тому назад еще чувствовали себя героями. С них начали срывать зеленую одежду. «Снимай, не позорь форму наших защитников», — звучал женский голос из толпы.

Больше всего досталось служебному автомобилю — сначала львовяне побили окна, фары, прокололи шины, а после и вовсе перевернули рабочую лошадку «опричников Зеленского». Несколько парней вскочили на перевернутый автомобиль и под довольный рев толпы прыгали по нему — машина не подлежит ремонту.

Многие из присутствующих снимали происходящее на телефоны, а подростки веселились и обсуждали происходящее, как на представлении. Напоследок несколько ударов по перевернутому авто нанес мужчина в инвалидной коляске — очевидцы утверждают, что это был ветеран и, вполне возможно, один из тех, кого мобилизовали насильно.

В общем, всё это выглядело так, что в России стали раздаваться радостные комментарии, что вот, наконец-то, украинский народ начинает просыпаться и выступать против войны. Но это преждевременные и совершенно не соответствующие реальной ситуации выводы.

Те, кто во Львове, «толкался» с тцкашниками и громил их автомобиль, выступают не за мир и за скорейшее окончание войны, вовсе нет. Это скорее те, у кого всегда «хата с краю», те, которые не хотят воевать и считают, что должны воевать разные харьковчане, одесситы, киевляне и, конечно же, солдаты НАТО.

Львовянка Мирослава, например, в беседе с ИА Регнум так охарактеризовала сотрудников ТЦК:

«Это москальская сволочь, которую навезли с Одессы, Харькова, Запорожья и других городов. Те, кто говорит по-русски и не желает идти в окопы. Работают на Москву, бьют наших парней. Пускай воюют восточники, те, которые ездили в Россию, ходят в Московскую церковь и тихо ждут прихода Путина».

И в целом такое отношение в восточных регионах понимают: как отметил нардеп Максим Бужанский из Днепропетровска, после нынешнего веселья львовянам нужно потихоньку прекращать учить всех остальных патриотизму и любви к Родине.

Стоит также отметить, что и конфликт произошел в специфическом микрорайоне Львова, который в народе называют «Психов». Это аналог славящихся своим криминалом киевской Троещины или одесской Молдаванки. Там часто случаются драки, конфликты, а среди молодежи очень популярно выяснение отношений «по закону улиц».

Тем не менее сразу с утра 9 июля власти начали «разбор полетов».

«Провели срочное совещание с правоохранителями по ситуации по блокированию автомобилей ТЦК на Сихове! Первоочередная задача — обеспечить общественный порядок! Все совершившие правонарушения, в том числе препятствование деятельности военнослужащих, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности.

На Львовщине не место беззаконию! В то же время областной ТЦК и СП проведет служебное расследование правомерности действий военнослужащих ТЦК и СП по уведомлению гражданина 1996 года рождения, который находился в розыске», — прокомментировал ситуацию начальник областной военной администрации Максим Козицкий.

В свою очередь мэр города Андрей Садовой начал поучительно вещать о том, сколько тысяч львовян и львовянок сегодня на фронте, что каждый день проходит прощание с погибшими, а тут, видите ли, «позорное поведение группы людей», бросающее тень на репутацию общества.

«Больше всего сегодня Россия заинтересована в том, чтобы украинцы начали воевать между собой. Любой внутренний конфликт мгновенно становится инструментом враждебной пропаганды <…> События вчерашнего вечера должны получить надлежащую правовую оценку. Все нарушившие закон должны понести ответственность», — подчеркнул Садовой, ни слова не сказав о том, почему до сих пор не открыто уголовное дело по тому тренеру, который ударил человека в затылок.

Естественно, «сотрудники ТЦК» мгновенно превратились в «военнослужащих ВСУ», что меняет смысловую окраску.

«Если вы срываете одежду и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет также бить и срывать одежду, но уже с вас. Ожидаю справедливую реакцию от правоохранительных органов на события во Львове», — заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов*.

Конечно, в министерстве обороны и львовском областном ТЦК сообщили, что по факту конфликта проведут служебное расследование: идентифицируют и накажут нападавших на военкомов. Однако по факту происходит другое.

Неслучайно один из лидеров львовских неонацистов, который сотрудничает с ТЦК и СБУ, Антон Петровский на своей странице в соцсети просит присылать фото тех, кто особо отличился в погроме автомобиля. Особенно типа, который на нем попрыгал.

Нет никаких сомнений в том, что каждого, кто отвел душу на улице вечернего Сихова, найдут и показательно распнут. Поскольку если спустить всё это на тормозах, завтра подобные инциденты станут происходить в каждом городе Украины.

«Оппозиция» вяло пытается отработать случай в своих интересах, бросая камни в огород Зеленского. Кто-то несильно прессует министра обороны Михаила Федорова. Например, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Даниил Гетманцев обвинил его в том, что «цифровой Миша» не может навести порядок, устранить коррупцию в системе мобилизации и полностью изменить ее.

Кто-то из коллег констатирует, что не помнит у Федорова ни одного заявления о недопустимости нападения на граждан, о недопустимости мобилизации тех, кто имеет законные бронь или отсрочку, о недопустимости признания людей с инвалидностью здоровыми на военно-врачебной комиссии. Да еще омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал к реформе мобилизации, поскольку считает причиной случившегося накопленное недоверие к власти из-за всяких нарушений.

Но это только слова, как и пугалки про русских, которые «будут срывать одежду». До этого вряд ли дойдет, да и интереса к одежде львовян у России нет. А силовая мобилизация продолжится здесь и сейчас, поскольку страны Запада даже не думают прекращать конфликт. Киевские же власти занимаются выяснением отношений, чтобы дорваться к «корыту» и урвать последние вкусные куски от разваливающегося на глазах проекта «Украина».

Судьба украинцев никого не волнует.

Сами же они о том, что подлежат утилизации, на уровне массового понимания по-прежнему не догадываются. Вспышки сопротивления властям вызваны не каким-то осознанным протестом, направленным на спасение народа, а скорее эмоциональными всплесками, которые власти быстро гасят. О системном сопротивлении мобилизации и борьбе за мир на Украине пока речи не идёт.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов